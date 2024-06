Zaawansowane skanery produkowane pod Warszawą pomagają w ochronie granic i walce z przemytem. Są wykorzystywane przez służby we wszystkich krajach UE

– Nasze urządzenia pomagają chronić zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Dla przykładu niedawno ujawniły przemyt papierosów o wartości ponad 27 mln zł na granicy z Białorusią, pomogły też udaremnić przemyt 272 kg haszyszu z terytorium Ukrainy do Polski – mówi agencji Newseria Biznes Paweł Woszczyk, zastępca dyrektora generalnego Nuctech Warsaw Company Limited.

Polska spółka jest częścią Nuctech Co. Ltd. z siedzibą w Pekinie, dostawcy systemów inspekcji bezpieczeństwa, którego produkty sprzedawane są w ponad 170 krajach świata. Jej zakład mieści się w podwarszawskiej Kobyłce i od 2009 roku wytwarza wszystkie typy skanerów rentgenowskich: skanery mobilne, bramkowe, kolejowe i bagażowe, w tym urządzenia oparte na najnowszej obecnie technologii tomografii komputerowej (systemy kontroli CT).

– Nasze skanery wykorzystywane są przede wszystkim na lotniskach w celu ochrony pasażerów, przez służby celne i inne jednostki do ochrony granic i zapewnienia bezpieczeństwa ważnym obiektom infrastruktury krytycznej. Urządzenia produkowane w Kobyłce trafiają do Polski i reszty Europy, są dostarczane do niemalże wszystkich europejskich krajów. Około 60 proc. z nich trafia na eksport – mówi ekspert. – Jesteśmy również w stanie dostarczać urządzenia szyte na miarę, zaprojektowane i wyprodukowane na bazie specyficznych potrzeb naszych klientów.