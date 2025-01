XXVI edycja konkursu "Polski Produkt Przyszłości" – zgłoś innowację, która zmieni rynek

Materiał sponsorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Konkurs, organizowany od 1997 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ma na celu wyłonienie i promocję najbardziej obiecujących, nowatorskich produktów i rozwiązań technologicznych, które mają szansę na sukces rynkowy i przyczynią się do dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski. Pomysły poprzednich edycji dowodzą, że polska innowacyjność ma potencjał do zmiany oblicza wielu branż – od medycyny, przez energię odnawialną, po technologie wspierające ochronę środowiska.

– Innowacje to fundament przyszłości polskiej gospodarki oraz klucz do wyróżnienia się na międzynarodowych rynkach. Przez 26 lat konkurs "Polski Produkt Przyszłości" stał się prawdziwą trampoliną dla twórców przełomowych projektów, zarówno z kręgów naukowych, jak i biznesowych. Dotychczas zgłoszono już ponad 1 603 innowacyjne projekty, z których 64 zostały nagrodzone, a 168 wyróżnionych. Każda edycja konkursu udowadnia, że Polacy posiadają ogromny potencjał do tworzenia przełomowych rozwiązań, które mogą zmieniać naszą rzeczywistość. Tegoroczna odsłona to kolejna okazja, by odkryć i wyróżnić projekty, które staną się wizytówką polskiej myśli technologicznej – mówi Katarzyna Duber-Stachurska, prezes PARP.

Do konkursu mogą zgłaszać się twórcy innowacyjnych wyrobów i technologii, które zmieniają życie codzienne, usprawniają procesy produkcyjne, wspierają zdrowie lub dbają o środowisko. Prace mogą pochodzić z różnych dziedzin, a uczestnikami mogą być uczelnie wyższe, instytuty badawcze, naukowe oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Zgłoszenie wymaga posiadania autorskich praw majątkowych do produktu, który musi być co najmniej na etapie prac wdrożeniowych (minimalny poziom gotowości technologicznej to TRL 6) lub wdrożony do produkcji nie później niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

Konkurs rozgrywa się w trzech kategoriach:

Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki

Produkt przyszłości przedsiębiorcy

Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.

Zgłoszone projekty będą oceniane przez ekspertów pod kątem innowacyjności, użyteczności, potencjału rynkowego, stopnia zaawansowania oraz wpływu na środowisko. Dodatkowo punktowane będą patenty i zgłoszenia patentowe.

W każdej kategorii przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 100 tys. zł, a także maksymalnie cztery wyróżnienia po 25 tys. zł.

Kapituła konkursu może przyznać nagrody specjalne: dla młodego przedsiębiorcy, za innowacje w branży IT i telekomunikacji (ICT) oraz za ekoinnowację. Partner konkursu – Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) – ufunduje dodatkową nagrodę specjalną: zaproszenie do prezentacji produktu na Wystawie Światowej EXPO 2025 w Osace, Japonia.

To doskonała okazja, by sprawdzić, jak polska innowacyjność kształtuje przyszłość technologii i gospodarki!

Laureaci poprzedniej edycji

W jubileuszowej XXV edycji konkursu "Polski Produkt Przyszłości" przyznano 18 nagród i wyróżnień. Zwycięzcy z różnych dziedzin udowodnili, jak wielki potencjał tkwi w polskiej innowacyjności.

W kategorii "Produkt przyszłości przedsiębiorcy" nagrodę główną otrzymali twórcy innowacyjnego testu "EndoRNA qRT-PCR test" umożliwiającego diagnozę endometriozy opracowanego przez Diagendo Sp. z o.o. Rozwiązanie rewolucjonizuje diagnostykę endometriozy, na którą choruje ok. 10% kobiet w wieku rozrodczym. Dolegliwości związane z endomertiozą bywają czynnikiem ograniczającym aktywność zawodową i społeczną kobiet oraz powodującym zaburzenia depresyjne. Ponadto, endometrioza może być również przyczyną obniżonej płodności (ok. 50% przypadków niepłodności żeńskiej). Zastosowanie testu EndoRNA przyspieszy diagnozę endometriozy. Diagnoza, w zależności od obłożenia laboratorium, może trwać od 48h do kilku tygodni, podczas gdy średni czas diagnozy od wystąpienia objawów do ustalenia rozpoznania obecnie wynosi nawet do 12 lat.

Wyróżnienia w tej kategorii zostały przyznane następującym produktom: MMB SmartGridEnabler – innowacyjny regulator napięcia i symetryzatora prądu dla sieci niskiego napięcia z licznymi instalacjami fotowoltaicznymi, opracowanego przez MMB Drives Sp. z o.o.

– innowacyjny regulator napięcia i symetryzatora prądu dla sieci niskiego napięcia z licznymi instalacjami fotowoltaicznymi, opracowanego przez MMB Drives Sp. z o.o. Wielkogabarytowe drukarki 3DCP – zaawansowany system automatycznego druku 3D betonowych, zbrojonych struktur, opracowany przez REbuild Sp. z o.o.

– zaawansowany system automatycznego druku 3D betonowych, zbrojonych struktur, opracowany przez REbuild Sp. z o.o. Wood Pack – modułowy system konstrukcji szkieletowych do budowy budynków, zaprezentowany przez Wood Core House Sp. z o.o.

– modułowy system konstrukcji szkieletowych do budowy budynków, zaprezentowany przez Wood Core House Sp. z o.o. Innowacyjna platforma diagnostyczna do wykrywania choroby wieńcowej, opracowana przez Hemolens Diagnostics Sp. z o.o. W kategorii "Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy" główną nagrodę zdobył projekt "W2H2", który obejmuje reaktor i metodę pirolizy odpadów przemysłowych oraz komunalnych, opracowaną przez W2H2 Sp. z o.o. oraz Politechnikę Gdańską. Ta innowacyjna technologia pozwala na efektywne przetwarzanie niesortowanych odpadów, uzyskując karbonizat i odzyskując energię w postaci gazu o wysokiej zawartości wodoru. Rozwiązanie ma potencjał, by zrewolucjonizować gospodarkę odpadową, oferując jednocześnie ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych metod utylizacji.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały projekty: System SARUAV – innowacyjna technologia wykorzystywana w detekcji ludzi na zdjęciach lotniczych, wspierająca poszukiwania osób zaginionych, opracowana przez Uniwersytet Wrocławski i SARUAV Sp. z o.o.

– innowacyjna technologia wykorzystywana w detekcji ludzi na zdjęciach lotniczych, wspierająca poszukiwania osób zaginionych, opracowana przez Uniwersytet Wrocławski i SARUAV Sp. z o.o. MesoCellA-Ortho – komórkowy produkt leczniczy dla ortopedii, stworzony przez Uniwersytet Jagielloński i GALEN-ORTOPEDIA Sp. z o.o. W kategorii "Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki" nagrodę główną zdobył Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk za bezpieczny hybrydowy zasobnik wodoru o wysokiej gęstości energii. Jego nowatorska konstrukcja odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na wodór jako czyste paliwo przyszłości, szczególnie w kontekście przechowywania energii.

Wyróżnienia w tej kategorii przyznano za: HydroGEN – nowoczesny elektrolizer do produkcji wodoru, opracowany przez Instytut Energetyki – Instytut Badawczy.

– nowoczesny elektrolizer do produkcji wodoru, opracowany przez Instytut Energetyki – Instytut Badawczy. Hogweed – urządzenie do mikrofalowego niszczenia roślin inwazyjnych, opracowane przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Konkurs "Polski Produkt Przyszłości" pokazuje, jak dynamicznie rozwijają się polskie rozwiązania technologiczne i jak ogromny wpływ mogą one mieć na naszą przyszłość.

