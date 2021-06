Wytrzymałość czy wydajność? Kompromis niepotrzebny

Programy szczepień oraz związane z nimi luzowanie obostrzeń pozwalają na stopniowy powrót do znanej sprzed pandemii rzeczywistości, również do podróżowania. Dyrektorzy, kierownicy, właściciele przedsiębiorstw czy przedstawiciele wolnych zawodów, wybierając sprzęt do pracy biorą pod uwagę wiele czynników. Lenovo w ostatnim czasie stworzyło narzędzie, dzięki któremu wykonywanie obowiązków będzie komfortowe ponieważ laptop ThinkPad X1 Titanium Yoga to sprzęt „2w1”, czyli urządzenie kompletne i wszechstronne.