Potrzebujesz nowego telewizora, najlepiej większego od poprzedniego? A do tego obsługującego rozdzielczość 4K i z wszechstronnym systemem operacyjnym, który pozwoli korzystać ze wszystkich aplikacji Smart TV? To może zbyt mocno nadwyrężyć domowy budżet… chyba że zwrócimy się w stronę oferty TCL.

Marka TCL wkrótce powinna stać się dobrze znana Polakom. Dlaczego? A dlatego, że ten koncern produkujący między innymi telewizory staje do konkurencji ze starszymi i bardziej uznanymi markami w taki sam sposób, jak zrobili to wcześniej niektórzy producenci smartfonów. Oferuje tak samo wysoką jakość wykonania oraz zaawansowanie matryc i podzespołów jak inni gracze na rynku, tyle że w niższej cenie. Tanie i dobre smartfony z Chin szybko zdobyły sobie serca polskich klientów i podobnie może być z telewizorami TCL. A właściwie już jest, bo ta relatywnie młoda firma przebojem wdarła się na światowe rynki i od 2018 r. utrzymuje pozycję drugiego największego producenta telewizorów na całym globie.

Najlepszy stosunek ceny do jakości

Duży, 58-calowy telewizor 4K z obsługą HDR, certyfikowanym dźwiękiem Dolby Audio i systemem Google TV za mniej niż 2 tys. zł? Takiej opcji do tej pory prawdopodobnie nie było. Takie parametry po prostu musiały kosztować więcej, nawet w przypadku telewizorów o mniejszej przekątnej ekranu. Teraz się to zmieniło. Telewizor TCL 58P635 można kupić w sklepie RTV Euro AGD za 1899 zł! To jest sprzęt, na który nas po prostu stać. Przy takiej oszczędności na sprzęcie można pomyśleć o wykupieniu jeszcze jednego czy dwóch abonamentów na usługi streamingowe, żeby mieć dostęp do większej liczby filmów i seriali. A taki telewizor aż się prosi o więcej oglądania.

Albo grania. Szybkie złącze HDMI 2.1 doskonale współpracuje z konsolami nowej generacji, a specjalny tryb niskiego opóźnienia ALLM został zaimplementowany przez TCL właśnie z myślą o salonowych graczach. I nie tylko salonowych. Te same możliwości ma również 43-calowy TCL 43P638, który znacznie lepiej sprawdzi się w naszej domowej jaskini gracza. Oczywiście, on też ma matrycę 4K z HDR i pełnię możliwości Google TV, więc do seriali i filmów nadaje się równie dobrze jak do grania. I kosztuje tylko 1499 zł. Jeszcze 10 lat temu za telewizor tej wielkości i z matrycą zaledwie FHD trzeba było zapłacić ponad dwukrotnie więcej. To niesamowite, jak ta branża idzie do przodu.

Wyższa półka, ale cena nadal niska

TCL nie znalazłoby się w światowej czołówce, gdyby oferowało tylko zwyczajnie dobre telewizory w cenach niższych niż konkurencja. Rywalizować trzeba także w segmencie najwyższej jakości. I TCL robi to z powodzeniem za pomocą swojej linii telewizorów z nowoczesnymi matrycami QLED. Ta nowa technologia to klasyczne diody LED, odpowiadające za wyświetlanie obrazu, które w matrycy QLED pokryte są dodatkową warstwą nanokryształów. Ta ostatni zwiększa ich możliwości w dziedzinie odwzorowania realistycznych kolorów. Nanokrystaliczne "kwantowe kropki", zwłaszcza w połączeniu z HDR, pozwalają również uzyskać większą skalę kontrastu i jasności. Jeśli nasz salon jest mocno nasłoneczniony i lubimy sobie włączyć serial do obiadu, to naprawdę powinniśmy pomyśleć o telewizorze QLED.

Zwłaszcza że dzięki ofercie TCL i sklepu RTV Euro AGD można mieć taki sprzęt w naprawdę świetnej cenie. 2209 zł za 55 cali ekranu QLED to praktycznie pół darmo! A właśnie tyle kosztuje TCL 55C635. Oprócz świetnej, nowoczesnej matrycy dostajemy tutaj w jeszcze pakiecie rozdzielczość 4K i zaawansowany standard HDR PRO, który obsługuje wszystkie popularne formaty High Dynamic Range – HDR10, HDR10+, HDR HLG i HDR Dolby Vision. Do tego dołóżmy głośniki Onkyo Dolby Atmos oraz HDMI 2.1, tryb niskiego opóźnienia ALLM oraz oczywiście Google TV. I mamy świetny 55-calowy telewizor, który w niczym, oprócz zaskakująco niskiej ceny, nie różni się od topowych rozwiązań konkurencji. Seriale, filmy, sport i gry – ze wszystkim sobie poradzi. I to przez wiele lat. Niewiele ponad dwa tysiące za taki sprzęt to naprawdę znakomita okazja.

A może jeszcze lepiej?

Jeśli ktoś jest skłonny zapłacić tych kilkaset złotych więcej, to TCL ma w swojej ofercie najbardziej zaawansowane modele telewizorów. Nowa seria QLED860 ma matryce z odświeżaniem nawet do 144 Hz! To już jest najwyższa światowa liga. Tak szybkie matryce QLED 4K konkurencja oferuje w swoich najlepszych i najdroższych telewizorach. A TCL ma to samo, tyle że taniej. Za 55-calowy model TCL 55QLED860 trzeba zapłacić tylko 2999 zł! I to nawet gdy zdecydujemy się na raty, bo RTV Euro AGD oferuje możliwość rozłożenia płatności na 20 rat z zerowym oprocentowaniem. We wszystkich wymienionych przypadkach.

Oczywiście w ofercie sklepu jest więcej telewizorów TCL, zarówno z nowoczesnymi matrycami QLED, jak i klasycznymi ekranami. W rozmiarach, które można spokojnie dopasować do naszych pomieszczeń. I wszystkie są dostępne w zaskakująco atrakcyjnych cenach jak na sprzęt tej klasy i o takich możliwościach. W ten sposób światowy lider zdobywa polski rynek i walczy o to, by telewizory TCL były domyślnym wyborem tych klientów, którzy oprócz jakości patrzą również na cenę.