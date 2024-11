Wyposażenie gamingowe – jakie sprzęty powinien mieć gamer na swoim stanowisku?

Każdy zapalony gracz wie, że sprzęt to podstawa sukcesu i dobrej zabawy, czy to podczas emocjonujących potyczek online, czy też w trakcie eksploracji wirtualnych światów w pojedynkę. Ale co powinno znaleźć się na idealnym stanowisku gamingowym? Podpowiadamy, prezentując produkty, które zrobią wrażenie nie tylko na tobie, ale też na twoich wirtualnych przeciwnikach. Dodatkowo z okazji Media Expert Days w wyjątkowej promocji z kodem ME-DAYS.

Płatna współpraca z Media Expert

Gry wideo – zmiana narracji

Właśnie, właśnie – zacznijmy może nie od samego sprzętu, ale od otoczki, która towarzyszy grom wideo. Jeszcze do niedawna gaming postrzegano jako dość osobliwe hobby, które wiązało się co najwyżej z szybszą utratą wzroku. I towarzyskim wykluczeniem.

W ostatnich kilku latach sytuacja zmieniła się diametralnie. Gry wideo stały się modne, trafiły pod strzechy, a nawet stały się przedmiotem badań naukowych. Wiemy z nich m.in., że dzieci, które znajdują czas na gry wideo, mają… wyższe IQ! Dobrze przeczytałeś.

Gry wymagają bowiem rozwiązywania problemów, podejmowania strategicznych decyzji i analizowania sytuacji w dynamicznie zmieniającym się środowisku, a to w konsekwencji stymuluje rozwój umiejętności poznawczych.

Mało tego – rozgrywka wieloosobowa dodatkowo rozwija umiejętności społeczne, ucząc współpracy, negocjacji i skutecznej komunikacji w grupie. Badania potwierdzają, że regularna gra może poprawiać zdolność koncentracji i wielozadaniowość, a to może przekładać się na lepsze funkcjonowanie nie tylko w świecie wirtualnym, ale także w życiu codziennym.

Wnioski? Gry wideo są OK. Nawet bardzo. To pasja jak każda inna. I nie ma nic złego w tym, że ktoś chce być w niej dobry i z tego powodu inwestuje w wysokiej jakości sprzęt. A hardware w świecie gier ma ogromne znaczenie. Może decydować o sukcesie lub porażce. Z naszym sprzętem w grę, nomen omen, wchodzą tylko zwycięstwa.

Laptop MSI Thin 15 B12UC-2211PL – bijące serca gracza

Od czego zacząć? Oczywiście od serca każdego gamingowego zestawu – komputera. Laptop MSI Thin 15 B12UC-2211PL to dowód na to, że jeśli chodzi o gry wideo, wcale nie musisz wybierać pomiędzy wydajnością a mobilnością. Jego smukła obudowa i lekka konstrukcja czynią go idealnym towarzyszem zarówno do grania w domu, jak i na wyjazdach. Ale nie daj się zwieść jego kompaktowej formie – pod maską kryje się prawdziwy potwór, gotowy do walki z najbardziej wymagającymi tytułami.

Wyposażony w procesor Intel Core i5-12450H (12. generacji) oraz kartę graficzną GeForce RTX 3050 – radzi sobie zarówno z wymagającymi grami AAA, jak i dynamicznymi rozgrywkami e-sportowymi. Zastosowanie technologii ray tracing sprawia, że światła, cienie i odbicia wyglądają jak w rzeczywistości. Twoje ulubione tytuły nabiorą zupełnie nowego wymiaru. Ekran IPS o przekątnej 15,6" i odświeżaniu 144 Hz gwarantuje płynność animacji, co szczególnie docenią entuzjaści dynamicznych starć w grach FPS. 16 GB pamięci RAM DDR4 pozwala na płynną rozgrywkę nawet przy wielu otwartych aplikacjach, a to zdarza się przecież nam wszystkim. Dysk SSD o pojemności 512 GB gwarantuje nie tylko szybkie uruchamianie systemu Windows 11 Home, ale także błyskawiczne ładowanie gier i aplikacji. Dzięki temu spędzasz więcej czasu na graniu, a mniej na czekaniu. Co prawda zimą nie zdążysz sobie zrobić ciepłej herbaty, ale to chyba da się przeboleć, prawda?

Co jeszcze? Każdy gracz wie, że wielogodzinne sesje gamingowe potrafią rozgrzać do czerwoności sprzęt, ale MSI Thin 15 jest wyposażony w zaawansowany system chłodzenia, który dba o stabilność działania nawet przy dużym obciążeniu.Z czystej rzetelności wspomnimy też o klawiaturze z wyraźnym skokiem klawiszy i precyzyjnym touchpadem zapewniającym komfort użytkowania, ale i tak wiemy, że większość graczy podłączy do niego gamingową klawiaturę i mysz. O nich zresztą kilka słów w dalszej części tekstu. Laptop MSI Thin może być twój już za 2999 zł z kodem ME-DAYS. W ciągu ostatnich 30 dni najniższa cena wynosiła 3199.

Monitor ACER Nitro XF273M3bmiiprx – prędkość światła na twoim biurku

Jak już pisaliśmy, każdy gracz wie, że różnica między zwycięstwem a porażką jest często kwestią milisekund. Monitor ACER Nitro XF273M3bmiiprx zapewnia przewagę, jakiej potrzebujesz, oferując odświeżanie na poziomie aż 180 Hz i czas reakcji wynoszący jedynie 0,5 ms (GTG). Dzięki temu możesz zapomnieć o efekcie smużenia i cieszyć się perfekcyjną płynnością nawet w najbardziej dynamicznych momentach rozgrywki.

27-calowy panel IPS o rozdzielczości Full HD (1920x1080) zapewnia żywe kolory i szerokie kąty widzenia, co docenisz zarówno w grach, jak i podczas oglądania filmów czy pracy kreatywnej. Adaptive Sync eliminuje problem rozrywania obrazu, a funkcje takie jak Low Blue Light i Flickerless zadbają o twój wzrok podczas długich sesji gamingowych.

Ten monitor to zatem twój sojusznik w każdej rozgrywce – tak szybki, że przeciwnicy nawet nie zauważą, co ich trafiło. Ile za to cudeńko? Aktualnie to 549 zł z kodem ME-DAYS. W ciągu miesiąca najniższa cena wyniosła 689 zł. To nie ściema, a prawdziwa promocja.

Słuchawki LOGITECH G335 – czystość dźwięku i styl

Dźwięk w grach to nie tylko tło – to aż tło. Kluczowy element immersji. Kto przemierzał bezdroża Velen, zanurzony w melancholijnej melodii wiolonczeli, ten wie, o czym piszemy. Słuchawki LOGITECH G335 oferują precyzyjne odwzorowanie dźwięków, dzięki czemu usłyszysz każdy krok, wystrzał czy szelest liści w odległym krzaku. Ich lekka konstrukcja (zaledwie 240 g) i regulowany pałąk zapewniają komfort nawet podczas wielogodzinnych maratonów gamingowych. Polecamy jednak od czasu do czasu ruszyć się sprzed biurka i zagrać w dobrze znaną, choć analogową grę – spacer. Wrócisz z lżejszą głową, większą tolerancją na lagi i błędy swojej drużyny. A słyszeć ich będziesz bardzo dobrze ze względu na wbudowany mikrofon z redukcją szumów. Jeśli jednak pochwalisz się nowym modelem słuchawek, już nikt ci nie uwierzy, że czegoś nie dosłyszałeś. Są plusy, są minusy.

Słuchawki wyróżniają się także uniwersalnym designem, który doskonale komponuje się z każdym stanowiskiem gracza. I z głową – w końcu czasem gra się z włączoną kamerką. Jeśli zdecydujesz się teraz na zakup, z twojego konta wyparuje zaledwie 185 zł z kodem ME-DAYS.

Klawiatura LOGITECH G PRO X TKL Lightspeed – szybkość i styl

Klawiatura LOGITECH G PRO X TKL Lightspeed to sprzęt dla graczy, którzy nie uznają kompromisów. Technologia Lightspeed zapewnia ultraszybkie połączenie bezprzewodowe (porównywalne z przewodowym!), eliminując opóźnienia w przesyłaniu sygnału. Ten model został pozbawiony sekcji numerycznej (TKL), zatem możesz liczyć na więcej przestrzeni na biurku oraz lepszą ergonomię podczas gry. Mechaniczne przełączniki swappable (do wyboru typy: clicky, linear lub tactile) oferują nie tylko precyzję, ale i możliwość personalizacji – sam zdecydujesz, jak klawiatura ma reagować na twój dotyk. Dodajmy do tego podświetlenie RGB z funkcją LIGHTSYNC, które dostosowuje się do akcji w grze i otrzymujemy prawdziwe arcydzieło technologii. Jeśli chcesz pisać historię wirtualnych zwycięstw, wybierz tę klawiaturę. Obecnie za klawiaturę zapłacisz 589 zł z kodem ME-DAYS.

Mysz LOGITECH G502 X – czułość, precyzja, indywidualizm

Mysz w gamingowym zestawie jest niczym buty w świecie mody – niska jakość tego elementu psuje dobre wrażenie ogółu. Ta myszka nie tylko nic nie zepsuje, ale też podkreśli fachowość całej reszty. LOGITECH G502 X posiada sensor Hero 25K, który oferuje niespotykaną precyzję i czułość sięgającą 25 600 DPI, co pozwala na błyskawiczne dostosowanie do stylu gry – od precyzyjnego celowania w FPS-ach po szybkie reakcje w RTS-ach. Ergonomiczny kształt gwarantuje wygodę, a programowalne przyciski umożliwiają dostosowanie funkcji do własnych potrzeb. Warto też zwrócić uwagę na przełączniki LIGHTFORCE zapewniające natychmiastowy czas reakcji.

Prawdziwym gamechangerem jest jednak możliwość dostosowania wagi myszy – dzięki temu trikowi idealnie dopasujesz ją do swoich preferencji. To mysz, która słucha twoich poleceń z niemal nadprzyrodzoną dokładnością. A ile kosztuje, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku? 249,00zł z kodem ME-DAYS.

