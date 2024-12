Wymagania rekrutacyjne - czy warto aplikować, gdy nie spełnia się wszystkich?

Standardowa oferta pracy zazwyczaj jest podzielona na trzy części - opis obowiązków, opis wymagań oraz opis tego, co w ramach danego stanowiska zapewnia pracodawca. Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie ogłoszenia są formułowane prawidłowo. Czasami wygórowane wymagania nie są adekwatne do poziomu stanowiska, co jest błędem - w takim przypadku warto zdecydować się na złożenie aplikacji. Zdarza się również, że do wymagań dołączone są oczekiwania pracodawcy - spełnienie ich nie jest niezbędne, ale mile widziane. Również w takiej sytuacji można aplikować nawet wtedy, gdy Twoje kompetencje nie pokrywają się w stu procentach z założeniami pracodawcy. Należy też podkreślić, że niektórych umiejętności można nauczyć się dopiero na danym stanowisku. Przykładowo, jeśli wymagana jest znajomość konkretnego programu lub aplikacji, to warto po prostu zadeklarować w liście motywacyjnym lub CV chęć do rozwoju zdobycia nowych umiejętności. Być może nie będzie to przeszkodą w podjęciu zatrudnienia.