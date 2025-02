Wyjątkowe rabaty na sprzęt dla graczy! Grasz, wygrywasz, oszczędzasz w Media Expert

Media Expert nie dzieli graczy. W promocji znajdą coś dla siebie zwolennicy każdej z platform. Na przykład tradycjonaliści, wierzący, że najlepiej gra się na potężnym, desktopowym pececie, mogą teraz poprawić swoje osiągi, a także wygodę, za pomocą świetnej, bezprzewodowej klawiatury mechanicznej LOGITECH G PRO X TKL Lightspeed . Kompaktowa, bo pozbawiona bloku numerycznego, idealnie zmieści się na każdym gamingowym biurku. Zaprojektowana według sugestii najlepszych zawodowców, pomoże wykręcać jeszcze lepsze wyniki albo też zwyczajnie komfortowo i bezstresowo grać, w co tylko zechcemy. I to już za 599 zł!

Do kompletu można od razu zaopatrzyć się w zaprojektowany przez profesjonalnych graczy bezprzewodowy headset LOGITECH PRO X Lightspeed . Lekki, bardzo wygodny dzięki pamięciowej piance dostosowującej się do kształtu głowy, i wytrzymały dzięki stalowo-aluminiowej ramie. Oferuje idealną jakość przestrzennego dźwięku w systemie 7.1, zarówno dzięki doskonałym przetwornikom grafenowym 50 mm, jak i zaawansowanej technologii DTS HEADPHONE:X 2.0. Jednokierunkowy mikrofon 6 mm wspierany przez rozwiązania BLUE VO!CE zapewni równie doskonałą komunikację z innymi graczami. Na każdej z platform, bo łączący się za pośrednictwem Bluetooth headset można wykorzystać także w czasie grania na konsoli, albo laptopie.

Dla fanów gier konsolowych Media Expert również przygotował sporą atrakcję. Dosłownie sporą, bo telewizor HISENSE 65A7KQ ma ekran o przekątnej aż 65 cali! Promocyjna cena 2399 zł za taki TV to doskonała okazja, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten duży ekran wykorzystuje świetną matrycę QLED bazującą na technologii Quantum Dot i szczegółowym podświetleniu Direct Full Array. Oczywiście, nie może być mowy o innej rozdzielczości niż pełne 4K. Telewizor wspiera technologię HDR, spełnia normy dźwięku Dolby Atmos i ma na pokładzie sztuczną inteligencję, która aktywnie poprawia jakość oraz głębię obrazu. Jeśli dołożymy do tego typowo gamingowe rozwiązania, takie jak VRR oraz redukcja opóźnień ALLM, otrzymamy fantastyczny sprzęt, zarówno do gier, jak i bardziej tradycyjnych zastosowań. I to w jakiej cenie!