Wyjątkowe obniżki na małe AGD! Przygotuj się na święta

Płatna współpraca z Media Expert

Wielopoziomowe sprzątanie

Przed świętami dom musi lśnić czystością. Zwłaszcza, jeśli to właśnie u nas gromadzi się rodzina na tradycyjne spotkania, na które czekamy od roku. Doprowadzenie wszystkiego do ładu będzie jednak jak zwykle wymagało mnóstwo pracy, prawda? Tak, choć może mniej niż poprzednio, jeśli sięgniemy po pomoc oferowaną przez nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak na przykład roboty sprzątające. Model EZVIZ RS2, który zdejmie nam z barków codzienne odkurzanie i mycie podłóg, można teraz mieć już za 2179 zł. To nie jest wysoka cena za urządzenie, które całkowicie automatycznie i autonomicznie nie tylko pozamiata podłogi, ale wyczyści je dzięki funkcji mopowania. Wyposażone jest również w funkcję rozpoznawania i odkurzania dywanów oraz automatycznego uzupełniania wody ze zbiornika w stacji dokującej. Z takim pracowitym pomocnikiem przedświąteczne porządki będą o wiele mniej męczące.

A jeśli na dywanie są plamy albo trzeba się pozbyć zabrudzeń z kanap, foteli lub z tapicerki w samochodzie? Pomoże w tym wygodny w użyciu, lekki odkurzacz piorący SHARK StainStriker. Wykorzystując dwie unikalne formuły zaawansowanych detergentów oraz system głębokiego wnikania we włókna, szybko i bezpośrednio pozbywa się wszelkich zabrudzeń. Duża moc ssania sprawia, że oczyszczony materiał bardzo szybko wysycha, więc można tego urządzenia użyć nawet w nagłej sytuacji. Z przedświątecznym kodem promocyjnym ME-DAYS można je nabyć w Media Expert już za 649 złotych!

Jest jedna rzecz w domu, której prawie na pewno nie czyścimy. Ani przed świętami, ani na co dzień. A powinniśmy, bo mamy z nią nieustanny kontakt. Mowa oczywiście o powietrzu. Na fatalną jakość tego na zewnątrz niewiele poradzimy. Ale możemy zadbać, żebyśmy przynajmniej w domu mogli oddychać pełną piersią bez martwienia się o pyły zawieszone czy inne zanieczyszczenia powietrza. SHARP PlasmaCluster Ion w promocyjnej cenie 2299 zł, nie tylko czteropoziomowo filtruje powietrze, pozbywając się z niego przy okazji alergenów, ale dba też o jego optymalne nawilżenie i jonizację. I sprawdzi się w pomieszczeniach nawet do 28 metrów kwadratowych!

Prace kuchenne

Przed Świętami sporo czasu spędzimy w kuchni. Odpowiedni sprzęt AGD sprawi, że nie będzie to ani minuta więcej, niż jest to absolutnie niezbędne. Nieocenioną pomocą w przygotowaniu posiłków będzie oczywiście wielofunkcyjny, kuchenny robot planetarny. I to nie byle jaki. KITCHENAID Artisan to urządzenie bazujące na kultowym amerykańskim wynalazku sprzed ponad wieku. Zostało tak perfekcyjnie pomyślane i zaprojektowane, że stanowi eksponat w nowojorskim Muzeum Sztuki Użytkowej, gdyż jest produkowane w praktycznie niezmienionej formie od bez mała stu lat. Jeśli oprócz mnogości funkcji oraz mocy ważna jest dla nas estetyka i styl, to możemy teraz wzbogacić swoją kuchnię o ten kultowy sprzęt, płacąc 2099 zł z kodem promocyjnym ME-DAYS.

Również potężny, 2000-watowy robot KOHERSEN CY021, który można mieć już za 1699 zł, znacząco wyróżnia się na tle konkurencji. Głównie tym, że oprócz spodziewanego ścierania, ubijania, mieszania, szatkowania, siekania i blendowania oferuje jeszcze, całkowicie nietypowo, podgrzewanie, podsmażanie, gotowanie i duszenie. Główna misa jest bowiem podgrzewana! Zamiast przenosić przygotowane w robocie składniki do garnka na kuchence, można dokończyć posiłek od razu. To świetny pomysł na optymalizację działań w kuchni. Zwłaszcza w przedświątecznych okolicznościach, gdy trzeba jednocześnie przygotować kilka potraw, a miejsca na kuchni zawsze brak.

Na ekspres do kawy miejsce się jednak zawsze znajdzie. I chyba nadszedł już czas, żeby zrealizować to marzenie o przepysznej kawie najwyższej jakości bez wychodzenia z domu i na każde skinienie. Spełnienie tych snów zapewni zgrabny, czarny ekspres MELITTA Barista SE. W Media Expert tańszy z kodem ME-DAYS, który idealnie zmieli i zaparzy ziarna z dwukomorowego pojemnika pozwalającego na wybór gatunku kawy. Urządzenie potrafi przygotować napoje według 18 różnych przepisów, więc żaden fan nie zostanie pominięty.

Dbanie o siebie

Do Świąt przygotowujemy nie tylko dom, ale siebie, na przykład ładnie modelując włosy. Automatyczna lokówka BABYLISS Air Wave Secret będzie w tym bardzo pomocna. Trzy poziomy temperatury, trzy kierunki kręcenia loków, zimny nawiew plus błyskawiczne nagrzewanie oraz zabezpieczenia przed przegrzaniem to jej główne cechy techniczne. A do nich dochodzą świetny projekt i doskonała znajomość potrzeb kobiet, o które wyspecjalizowany producent dba nie od wczoraj. I nie zapominajmy również o cenie. 499 zł to to świetna okazja, by nabyć to urządzenie!

Dbanie o siebie oznacza również dbałość o ubiór. Dla tych, którzy przykładają do niego dużą wagę oraz nie oszczędzają na materiałach najwyższej jakości, Media Expert ma przedświąteczną, promocyjną propozycję z najwyższej półki. System do prasowania EUROFLEX Smooth B2X jest jak markowe, ręcznie konstruowane auto wyścigowe. Najlepszy włoski design, najlepsze technologie, najlepsze materiały. Aktywne, podgrzewane deski ze stopu aluminium w połączeniu z mocą oraz precyzją żelazka z teflonową stopą, dostępnego wyłącznie jako część tego ekskluzywnego kompletu, pozwalają doskonale zadbać nawet o najbardziej delikatne materiały. Ta włoska technologia oczywiście sprawdzi się nie tylko w przypadku włoskiej mody. I teraz można ten sprzęt zdobyć w cenie 3699 złotych, kupując ją w Media Expert z kodem ME-DAYS!

Płatna współpraca z Media Expert