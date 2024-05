Wygodna jazda po mieście i w terenie. Jak wybrać idealny e‑Bike?

Rowery elektryczne zyskują na popularności, co przekłada się na bogactwo dostępnej na rynku oferty. Jak rozeznać się w gąszczu najróżniejszych modeli i na co zwrócić uwagę, wybierając najlepszy dla siebie? Z tym przewodnikiem wybór powinien być dużo prostszy.

Do lata coraz bliżej i – jak zapowiadają synoptycy – będzie to ekstremalnie gorący czas. 36 st. C termometry mają wskazywać już w czerwcu. Jak w iście saharyjskich warunkach zadbać o regularną aktywność? Można oczywiście każdą wolną chwilę spędzać w wodzie. Bądźmy jednak realistami – aktywni zawodowo aż tyle czasu nie mają. Możemy też postawić na inną aktywność.

Dla nas wybór jest prosty: to jazda na rowerze. Dlaczego? Bo w upalne dni powiew powietrza podczas jazdy jest w stanie skutecznie obniżyć temperaturę odczuwalną. Mało tego, rower pozwala połączyć przyjemne z pożytecznym – to opcja dla tych, którzy narzekają na permanentny brak czasu. Rowerem możemy pojechać do pracy, po dziecko do przedszkola czy na zakupy.

Powiecie, że 36 st. C nijak nie łączy się z komfortową jazdą np. do i z pracy? Przy elektrycznym jednośladzie temperatura powietrza jeszcze bardziej schodzi na dalszy plan. Nie ma tu mowy o większym wysiłku, choć odpowiednią dawkę ruchu na pewno organizmowi dostarczymy. Rower elektryczny jest też doskonałą alternatywą dla samochodu, szczególnie latem, gdy stanie w korku przy maksymalnie podkręconej klimatyzacji staje się uciążliwe i drogie, oraz komunikacji miejskiej – tu także mówimy o uciążliwości, ale często spowodowanej brakiem klimatyzacji. Jazda e-Bike jest ekologiczna i ekonomiczna.

Jednak jeden rower elektryczny drugiemu nie jest równy. Na jakie parametry zwrócić uwagę, by model wybrać mądrze i móc cieszyć się z długiej oraz przyjemnej jazdy? Mamy dla was kilka wskazówek.

1. Typ roweru: po mieście lub za miasto

Zacznijmy od podstaw: typ roweru. Miejski czy terenowy? Do jazdy po ścieżkach rowerowych czy wymagających szlakach? Najlepiej mieć oba, ale niestety świat nie jest idealny. Dlatego też na początek musicie sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie: gdzie przede wszystkim będziecie jeździć? Po mieście, a więc do pracy lub na spotkanie z przyjaciółmi? A może poza miastem, wykręcając kilometry po lesie, górskich szlakach czy szutrach wokół zalewów? Odpowiedź na to pytanie znacznie ułatwi wam wybór. "Ułatwi" to sformułowanie dość niefortunne, bo w Media Expert najróżniejszych modeli obu typów rowerów nie brakuje, więc i decyzja nieco trudności może wam jednak sprawić.

W miejskich warunkach doskonale sprawdzi się INDIANA E-MOENA 6, model stworzony z myślą o miłośnikach wygodnej jazdy. O komfort kierującego dba m.in. oświetlenie na przód czy wyświetlacz LED pozwalający kontrolować stan baterii. Rama w tym modelu wykonana jest ze stali, co czyni ją odporną na uszkodzenia. Rower ma duże koła, które nie tracą przyczepności na różnych nawierzchniach i przy różnej pogodzie, a do tego dobrze tłumią drgania. INDIANA E-MOENA 6 wyposażony jest też w wygodne siodełko, błotniki i wytrzymały bagażnik.

2. Akumulator: pojemność, wydajność, zasięg

Pojemność i typ akumulatora wpływają na długość jazdy. Trwałość i dużą wydajność gwarantują ogniwa litowo-jonowe. Warto też zwrócić uwagę na czas ładowania baterii oraz możliwość jej szybkiej wymiany, co może okazać się przydatne podczas dłuższych tras. Jeśli chodzi o pojemność akumulatora (wyrażoną w watogodzinach), to wybieramy możliwie najwyższe parametry.

Wydajną baterię litowo-jonową 36 V o pojemności 13 Ah znajdziemy w modelu TORPADO Venere D18. Co ciekawe, akumulator został tu umieszczony w ramie, co sprawia, że jest praktycznie niezauważalny. Bateria jest w stanie wytrzymać do 500 ładowań, zapewniając za każdym razem maksymalny zasięg do 100 km (wartość ta zależy od wagi użytkownika, sposobu jazdy i nawierzchni). Pełne naładowanie trwa ok. 4–5 godz. Dzięki zastosowani aluminiowej, 18-calowej ramy rower ten jest bardzo lekki. Model wyposażony jest także w duże, 28-calowe koła oraz osprzęt najwyższej jakości.

3. Silnik i jego umiejscowienie

Ważnym parametrem jest silnik, który może być umiejscowiony: z tyłu, na środku lub z przodu. Najmniej pożądane są silniki w przedniej piaście, obciążenie przodu wpływa bowiem na bezpieczeństwo jazdy. Często silniki umieszczane są w tylnej piaście. Są one dość ciche, a jazda bardziej dynamiczna (energia bezpośrednio kierowana jest na tylne koło napędowe). Przy tak umieszczonym silniku, warto zdecydować się na model, który baterię ma w ramie. To sprawia, że ciężar roweru jest lepiej rozłożony.

W modelu INDIANA E-Cruise D17 niezwykle wytrzymały, bezszczotkowy silnik znajduje się w tylnej piaście, dzięki czemu pozostaje on niezauważalny podczas jazdy. Mimo sporej mocy 250 W pracuje cicho. Zamontowana w tym modelu litowo-jonowa bateria 36 V umieszczona jest w ramie i zapewnia zasięg do 100 km. Pełne naładowanie trwa ok. 6,5 godz., a jej żywotność to 700 ładowań. Całość uzupełnia m.in. aluminiowa, 17-calowa rama, duże, 28-calowe koła i hamulce tarczowe hydrauliczne.

4. Napęd, hamulce i konstrukcja

Bezpieczeństwo to podstawa przy wyborze konkretnego modelu e-Bike. Zapewnią je zaawansowane hamulce tarczowe – mechaniczne lub – co jest lepszym wyborem – hydrauliczne. Kluczowe znaczenie ma również solidna rama, najlepiej zbudowana z lekkich i wytrzymałych materiałów, np. aluminium czy karbonu, a także części napędowe – od sprawdzonych producentów.

W hamulce tarczowe hydrauliczne wyposażony jest model INDIANA E-MTB 2.0 M21. Charakteryzują się dużą siłą hamowania i sprawdzą się w każdych warunkach pogodowych i na każdej trasie. Rower ten wyposażony jest także w wytrzymały, bezszczotkowy silnik o mocy 250 W umieszczony w tylnej piaście. Jego zasięg to nawet 100 km, a umieszczoną w ramie litowo-jonową baterię 36 V o pojemności 14,5 Ah i żywotności do 700 ładowań naładujemy do pełna w nieco ponad 7 godzin. 21-calowa rama wykonana jest z aluminium. INDIANA E-MTB 2.0 M21 to także wysokiej klasy osprzęt. Manetki SHIMANO Altus SL-M2010 pozwalają płynnie przerzucać 27 biegów.

5. Dodatki i pozostałe funkcje

Decydując się na określony model elektrycznego jednośladu, warto zwrócić uwagę także na dodatkowe funkcje, które mogą wpłynąć na komfort jazdy. Jedną z nich jest wyświetlacz, który na bieżąco pokazuje np. tryb wspomagania jazdy, przejechany dystans, licznik kilometrów, maksymalną prędkość czy stan baterii.

Rower elektryczny INDIANA E-CITY to propozycja dla tych, którzy cenią sobie wygodne i szybkie poruszanie się po mieście. Model wyposażony jest w aluminiową ramę o rozmiarze 19 cali i wydajny silnik bezszczotkowy o mocy 250 W. Akumulator litowo-jonowy 36 V zapewnia zasięg do 80 km. Rower ma wyświetlacz informujący o poziomie naładowania akumulatora oraz trybie jazdy. Praktycznym rozwiązaniem jest bagażnik nad tylnym kołem czy osłona łańcucha. Z kolei o bezpieczeństwo i komfort jazdy dba stalowa kierownica z antypoślizgowymi uchwytami, wygodne siodełko i oświetlenie LED.

Przybliżyliśmy wam tylko pięć modeli, może się więc zdarzyć, że nie ma tu tego najbardziej dla was idealnego. Zdecydowanie bogatszą ofertę znajdziecie za to na stronie Media Expert.

Płatna współpraca z marką Media Expert