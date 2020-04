WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Materiał Partnera iphone + 4 iphone seiphone se 2020smartfonsmartfon apple 5 godzin temu Wszystko, co wiemy o iPhone SE (2020). Sprawdź, co przygotował Apple Kilka dni temu Apple wprowadziło na rynek nowy smartfon – iPhone SE (2020). Łączy on w sobie design i wielkość flagowego iPhone'a 8 oraz podzespoły zastosowane w iPhonie 11. Sprawdźmy, co Apple udało się uzyskać z tego połączenia. Jakie są dokładne specyfikacje techniczne nowego modelu? Dlaczego iPhone SE (2020) został przedstawiony jako smartfon do zdjęć portretowych? Nowość od Apple jest już dostępna w przedsprzedaży. Zobaczmy zatem, ile kosztuje i w jakich wersjach możemy nabyć iPhone'a SE (2020). Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Apple iPhone SE (2020) (Apple, materiały partnera) Artykuł sponsorowany Kompaktowy design i mniejszy ekran Producenci coraz częściej wprowadzają na rynek duże smartfony – ich ekrany niejednokrotnie mają przekątną znajdującą się w przedziale od 5,5 do 6,5 cala. W skrócie są to urządzenia z dużymi wyświetlaczami, pokrywającymi cały front – niemal bez ramek i fizycznego przycisku domowego. Apple teraz przełamuje ten trend i prezentuje nowy smartfon, który wzornictwem przypomina flagowca sprzed trzech lat, czyli iPhone’a 8. Jaki jest zatem iPhone SE (2020)? Jego wymiary to 138,4 x 67,3 x 7,3 mm, a waga 148 gramów. Jest to bardzo kompaktowe i poręczne urządzenie, które bez problemów powinniśmy obsłużyć jedną dłonią. Nowy iPhone łatwo też schowamy do kieszeni spodni lub bluzy, a panie zmieszczą go nawet do niewielkiej torebki. Zaletą jego rozmiarów jest też dostępność etui – istnieje duża szansa, że case z iPhone’a 7 lub 8 będzie w sam raz na model SE (2020). Mimo to Apple już zadbało o wyposażenie oficjalnego sklepu, w którym można nabyć odpowiednie etui i folie na ekran. materiały partnera Podziel się Przejdźmy teraz do designu urządzenia. Obudowa iPhone’a SE (2020) została wykonana z aluminium i szkła. Są to dwa panele o zaokrąglonych rogach, połączone ramką. Na przednim panelu znajduje się 4,7-calowy wyświetlacz Retina HD o rozdzielczości 1334 x 750 pikseli. Ekran został wykonany w technologii IPS i jest to klasyczna panorama o proporcjach 16:9. Zagęszczenie wynosi 326 ppi – identycznie jak w przypadku ekranu flagowego iPhone’a 11. Nad ekranem znajduje się aparat do selfie i głośnik do rozmów, a pod spodem Apple umieściło fizyczny przycisk Początek z wbudowanym Touch ID. Oznacza to, że iPhone SE (2020) jest wyposażony w skaner linii papilarnych. Na tylnym panelu znajdziemy główny aparat o rozdzielczości 12 Mpix i lampę błyskową LED (więcej informacji o możliwościach fotograficznych urządzenia pojawi się w dalszej części artykułu). Design tyłu obudowy dopełnia logo producenta, czyli popularne jabłko. Oba panele łączy ze sobą ramka, na której znajdują się klawisze funkcyjne – dzwonek, przycisk boczny i przyciski regulacji poziomu głośności. U dołu urządzenia zaś mamy głośnik stereo, mikrofon oraz port złącza Lightning. Oznacza to, że iPhone SE (2020) nie jest wyposażony w gniazdo minijack. Według informacji od producenta w zestawie nie ma też odpowiedniej przejściówki do podłączenia dowolnych słuchawek. Jednak warto wiedzieć, że w pudełku znajdują się słuchawki EarPods ze złączem Lightning. Apple zadbało o wodoszczelność urządzenia. Poświadcza to certyfikat IP67. W praktyce oznacza to, że iPhone SE (2020) jest odporny na kontakt z pyłem i wodą, ale do głębokości jednego metra na maksymalnie 30 minut. Jest to wystarczające, aby spokojnie używać telefonu w czasie deszczu czy na plaży. Wydajne podzespoły i szybkie ładowanie baterii O ile iPhone SE (2020) wizualnie przypomina iPhone’a 8, to jego podzespoły są już na poziomie ubiegłorocznych flagowców – iPhone’a 11 i iPhone’a 11 Pro. Konkretnie chodzi o zastosowany przez Apple chipset. Jest to procesor A13 Bionic, oparty na systemie Neutral Engine trzeciej generacji. Pod obudową znajdują się również 3 GB pamięci RAM. Taki zestaw sprawia, że nowa propozycja od Apple będzie wydajna w działaniu. Użytkowanie iPhone’a SE (2020) powinno być komfortowe. Sprzęt pracuje na podstawie systemu iOS w wersji co najmniej 13.4. Mamy zatem dostęp do rozmaitych aplikacji i gier z App Store. W dzisiejszych czasach ważną cechą jest długość pracy smartfona na jednym ładowaniu baterii. Pojemność akumulatora w nowym modelu od Apple wynosi 1821 mAh (tyle samo, co w przypadku iPhone’a 8). Jak to się przekłada na praktykę? Według producenta możemy odtwarzać filmy przez 13 godzin bez przerwy. Z kolei filmy lub seriale przesyłane strumieniowo możemy oglądać przez 8 godzin ciągiem. Ciekawostka dla fanów słuchania muzyki na smartfonie: odtwarzanie dźwięku może trwać bez przerwy przez 40 godzin. Jeśli chcemy ładować baterię w iPhonie SE (2020), to istnieje opcja ładowania bezprzewodowego. Urządzenie obsługuje też szybkie ładowanie – do 50% w 30 minut. Musimy jednak skorzystać z ładowarki o mocy 18 W, która jest sprzedawana oddzielnie. Możliwości aparatu a fotografia portretowa Nowy smartfon powinien też pełnić funkcję dobrego aparatu. Producenci coraz częściej stosują po kilka obiektów na tylnych panelach urządzeń. Apple zdecydowało się jednak na pojedynczy aparat główny o rozdzielczości 12 megapikseli i przysłonie f/1.8. Z kolei z przodu znajduje się kamera do selfie o rozdzielczości 7 megapikseli i przysłonie f/2.2. Jest to zestaw, którym powinniśmy wykonać zdjęcia satysfakcjonującej jakości w różnych warunkach. Podczas promocji iPhone’a SE (2020) Apple kładzie duży nacisk na tryb portretowy – możemy dostosować bokeh na każdej fotografii (przed zrobieniem zdjęcia i po). W praktyce oznacza to pełną kontrolę nad poziomem rozmycia tła. W trybie portretowym występuje też funkcja dostosowania oświetlenia – wybieramy jeden z sześciu efektów: światło studyjne, konturowe, naturalne, sceniczne, sceniczne (mono) oraz high-key (mono). Portrety robione nowym iPhone’em mają być wyraziste bez względu na panujące warunki oświetleniowe. Zdjęcia z głównego aparatu możemy zawsze doświetlać wbudowaną lampą błyskową LED. materiały partnera Podziel się Przejdźmy teraz do nagrywania filmów. Główny aparat umożliwia kręcenie wideo w wysokiej rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę (jest też opcja w 24 kl/s oraz 30 kl/s). Filmy nagramy również w rozdzielczości Full HD (1080p) i HD (720p). W trakcie nagrań możemy korzystać z optycznej stabilizacji obrazu. Z kolei kamerą do selfie nagramy filmy w maksymalnej rozdzielczości Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Przydatna może okazać się też funkcja QuickTake. Wystarczy przytrzymać przycisk migawki, aby z trybu robienia zdjęć natychmiast przejść do trybu nagrywania wideo. Wybieramy iPhone SE (2020) – dostępne wersje i ceny Nowy iPhone SE (2020) możemy nabyć w trzech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej lub czerwonej. Ta ostatnia jest określana przez Apple mianem (Product)RED. W sprzedaży pojawią się również trzy wersje pamięciowe: 64, 128 i 256 GB. To właśnie od tego parametru zależy cena nowego iPhone’a. Przedstawia się ona następująco: • iPhone SE (2020) 64 GB – 2199 złotych,

• iPhone SE (2020) 128 GB – 2449 złotych,

• iPhone SE (2020) 256 GB – 2949 złotych. Przed zakupem urządzenia warto jeszcze spojrzeć na specyfikację techniczną nowego iPhone’a SE (2020) w pigułce: • Kolor: czarny, biały, (Product)RED,

• Pojemność: 64, 128 lub 256 GB,

• Wymiary i masa: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm, 148 g,

• Wyświetlacz: 4,7 cala, IPS, Retina HD, 1334 x 750 pikseli, 326 ppi,

• Czip: czip A13 Bionic, system Neutral Engine trzeciej generacji,

• Odporność na zachlapania, wodę oraz pył: klasa IP67 zgodnie z normą IEC 60529 (maksymalna głębokość: jeden metr do 30 minut),

• Aparat: aparat 12 MP z obiektywem szeroko­kątnym, przysłona f/1,8, maksymalny pięciokrotny zoom cyfrowy, tryb portretowy z udoskonalonym efektem bokeh i funkcją kontroli głębi ostrości,

• Aparat przedni: aparat 7 MP, przysłona ƒ/2,2, tryb portretowy z udoskonalonym efektem bokeh i funkcją kontroli głębi ostrości,

• Bateria: 1821 mAh, obsługa szybkiego ładowania, ładowanie bezprzewodowe,

• Touch ID: czytnik linii papilarnych w przycisku Początek,

• Apple Pay: możliwość płacenia iPhone’em w sklepach, aplikacjach i Internecie za pomocą Touch ID, zatwierdzanie transakcji Apple Pay na Macu,

• Lokalizacja: wbud­owany GPS/GNSS, kompas cyfrowy, Wi‑Fi, łączność komórkowa, mikrolokalizacja iBeacon. Artykuł sponsorowany