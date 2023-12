Woltair wprowadza na rynek własną pompę ciepła oraz linię produktową - WLTR

Woltair działa na rynku od pięciu lat. Do tej pory firma zainstalowała ponad 2 tysiące pomp ciepła, co pozwoliło jej zgromadzić cenny know-how w tym obszarze. Na tej podstawie firma stworzyła własną pompę ciepła – WLTR – która wyróżnia się innowacyjnością w zakresie zdalnego dostępu i zaawansowanego sterowania. Firma ogłosiła, że WLTR jest już dostępna w sprzedaży dla polskich klientów.

Autorska pompa ciepła firmy była opracowywana przez kilka lat pod nadzorem Karela Náprstka, współzałożyciela i dyrektora technologicznego Woltair, który od 13 lat zawodowo zajmuje się pompami ciepła i osobiście szkoli techników instalacji. Podłączając WLTR do internetu przez sieć LAN, można ją zdalnie konfigurować, serwisować i monitorować, zapobiegając potencjalnym problemom. W przypadku przerwy w dostępie do internetu, zintegrowana karta SIM zapewnia płynne połączenie. Dzięki temu wszystkie zaawansowane funkcje są dostępne bez zakłóceń.

Oprócz zdalnego dostępu, Woltair skupił się na precyzyjnym sterowaniu pompą ciepła. Optymalna wydajność i zużycie są zatem oparte nie tylko na aktualnej temperaturze zewnętrznej, ale także na prognozie pogody dla regionu. Umożliwia to WLTR optymalizację zużycia i kosztów ogrzewania. Możliwe jest także spersonalizowanie trybu ogrzewania w zależności od trybu gospodarstwa domowego z dokładnością co do godziny. Zużycie energii jest precyzyjnie mierzone za pomocą pulsacyjnego wskaźnika mocy, zintegrowanego bezpośrednio z panelem sterowania. Klienci mogą następnie monitorować statystyki na przejrzystych wykresach.