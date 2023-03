Wielozadaniowość i kreatywność. Twórca i jego sprzęt

– Moja praca polega na dostarczaniu ludziom emocji – mówi Mateusz. – To właśnie dzięki emocjom potrafimy przyciągnąć przed ekrany większe grono odbiorców. Film bez emocji jest tylko pustym przekazem informacji.

Mateusz Mirocha ma w swoim portfolio projekty reklamowe dla wielu znanych marek, ale tworzy też seriale dokumentalne czy własne filmy artystyczne. Jest autorem zdjęć do filmu fabularnego "Rotmistrz Pilecki", który niedawno miał swoją premierę. Ukończył Szkołę Filmową im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach na kierunku operatorskim, gdzie studiował pod opieką tak wybitnych osobistości świata filmowego, jak Marcin Koszałka, Adam Sikora, Bogdan Dziworski, Jacek Bławut czy Xawery Żuławski. Odpowiada za zdjęcia do wielu krótkometrażowych filmów fabularnych i dokumentalnych pokazywanych na festiwalach filmowych, w tym na FFP w Gdyni. Jest też laureatem konkursu reklamowego Papaya Young Directors 2019.

Tym, co robi w swoim zawodowym życiu Mateusz, można by zapewne obdzielić dwie lub trzy osoby.

– Wielozadaniowość to określenie, które doskonale opisuje moje życie – przyznaje. – I tak jak ja jestem człowiekiem wielozadaniowym, tak oczekuję tego samego od mojego laptopa.

I tu właśnie pojawia się drugi bohater naszej opowieści, czyli sprzęt, na którym Mateusz pracuje. To laptop ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED.

Mateusz Mirocha o ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED

Miejsce na wszystko

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED został stworzony w oparciu o innowacyjną konstrukcję z dwoma ekranami, która obejmuje 14,5-calowy ekran OLED i dodatkowy wyświetlacz ScreenPad Plus umieszczony tuż nad klawiaturą. To właśnie te dwa ekrany najbardziej odróżniają go od innych mobilnych komputerów.

Główny wyświetlacz OLED oferuje rozdzielczość 2880x1800 z 120 Hz odświeżaniem. Zapewnia doskonałą dokładność kolorów, kontrast i poziom jasności, które idealnie sprawdzają się przy zadaniach profesjonalnych, takich jak edycja zdjęć i wideo, projektowanie graficzne czy tworzenie treści. Oferuje również walidację Pantone, co doceniają właśnie graficy i filmowcy.

– Od sprzętu, na którym pracuję, oczekuję niezawodności i precyzji, szczególnie ważne jest to w kwestii kolorów, ich jakości i odwzorowania od momentu rejestracji obrazu w kamerze aż po finalny eksport. Taką jakość w zarządzaniu kolorami daje mi matryca OLED, która jest w tym laptopie – wyjaśnia Mateusz.

ScreenPad Plus to dodatkowy 12,7-calowy ekran umieszczony tuż nad klawiaturą. Oferuje rozdzielczość 2880 x 864 pikseli (w technologii IPS) i został zaprojektowany w celu zapewnienia dodatkowej powierzchni do wykonywania zadań wymagających wielozadaniowości. Może być np. używany do podglądu materiału wideo podczas pracy na głównym wyświetlaczu, idealnie sprawdza się też jako miejsce na timeline lub dodatkowe narzędzia podczas edycji wideo. Podobnie jak główny ekran, świetnie współpracuje z rysikiem ASUS Pen 2.0

– Dzięki dotykowemu ekranowi jestem w stanie lepiej zarządzać swoją przestrzenią, a dzięki rysikowi mogę robić szybkie notatki, odznaczać ujęcia w shooting-boardzie lub zaznaczać fragmenty, które mnie interesują – opisuje Mateusz.

Na szczególną uwagę zasługuje możliwość uruchomienia na tym dodatkowym ekranie ASUS Control Panel, czyli wirtualnego interfejsu, który zapewnia precyzyjne sterowanie w aplikacjach do pracy kreatywnej. To w pełni konfigurowalne pokrętła, suwaki i przyciski, które można dowolnie przypisać do różnych funkcji oprogramowania, jak np. zmiana rozmiaru pędzla czy płynne sterowanie parametrami dźwięku.

Źródło zdjęć: © materiały partnera | ASUS Wielozadaniowość to coś, czego Mateusz wymaga od swojego sprzętu

Moc zawsze dostępna

Każdy, kto kiedykolwiek pracował na planie filmowym, wie, jak przydatna jest możliwość natychmiastowego sprawdzenia nagranego materiału. Profesjonalne kamery rejestrują obraz w plikach, które zawierają bardzo wiele informacji, a tym samym są bardzo duże. Dlatego, aby je móc obejrzeć "od ręki", potrzeba bardzo mocnego komputera. Taką moc mają oczywiście stacjonarne montażowe komputery w nowoczesnych studiach produkcyjnych, jest ona jednak rzadkością w sprzęcie mobilnym. Zenbook Pro sprawdza się tu doskonale.

– Bardzo cenię sobie w tym laptopie złącza Thunderbolt 4, dzięki nim jestem w stanie bezpośrednio na planie zgrywać duże ilości materiału. Dodatkowo dobre chłodzenie i wydajne podzespoły pozwalają mi na szybkie podmontowanie materiału w jakości RAW bez konieczności eksportu tego do plików proxy – opisuje filmowiec.

Zenbook Pro 14 Duo OLED jest napędzany procesorem Intel Core i9-13900H, który jest najwyższej klasy chipem przeznaczonym do ciężkich zadań obliczeniowych, takich jak właśnie edycja wideo, ale też na przykład modelowanie 3D. Laptop oferuje również kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 z 8 GB pamięci VRAM, który zapewnia doskonałą wydajność. Komputer ma 32 GB pamięci RAM LPDDR5 i dysk SSD M.2 NVMe o pojemności 2 TB, co gwarantuje szybkie i responsywne działanie nawet przy najbardziej wymagających zadaniach.

Pracuj tam, gdzie jesteś

– Moją pracę wykonuję z każdego miejsca na ziemi – mówi Mateusz Mirocha. – Często jest to moje mieszkanie, moje biuro, ale czasami jest to też praca w terenie, w biegu, na ulicy. Zawsze wtedy potrzebuję mieć dostęp do sprzętu, który zapewni mi niezawodną pracę na baterii. Tak, żebym mógł być w kontakcie z klientami, z twórcami, żebym mógł na bieżąco pracować, bez względu na to, gdzie się znajduję.

Bateria w Zenbook Pro 14 Duo OLED ma pojemność aż 76 WHr. Laptop może działać do 7 godzin na jednym ładowaniu przy regularnym użytkowaniu, co jest imponujące, biorąc pod uwagę wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości i tak wydajne komponenty.

Laptop ma duży wybór portów i opcji łączności, w tym dwa porty Thunderbolt 4, port USB 3.2, port HDMI 2.1 i czytnik kart microSD. Obsługuje również Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0 do łączności bezprzewodowej.

Warto jeszcze wspomnieć o wytrzymałości samej konstrukcji. Twórcy tego modelu słusznie założyli, że wobec takiej wszechstronności komputer będzie wykorzystywany w bardzo różnorodnych miejscach. Zadbali więc o to, by był odporny na uderzenia dzięki w pełni metalowej obudowie, zgodnej z rygorystycznym standardem MIL-STD-810H, stosowanym przez armię USA.

Źródło zdjęć: © materiały partnera | ASUS W pracy filmowca Mateuszowi idealnie pomógł ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED

Patrz w przyszłość

Dziś Mateusz Mirocha jest twórcą znanym na polskiej scenie filmu i reklamy. Jego ambicje sięgają jednak znacznie dalej.

– Moim celem jest nawiązanie współpracy z klientami i producentami z innych części Europy i ze świata – wyjawia. – W tym wszystkim podstawą jest wiara we własne siły i umiejętności oraz korzystanie z urządzeń, które ułatwiają codzienną pracę.

Takim urządzeniem jest ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED. W przypadku Mateusza, jako producenta filmowego i operatora kamery, laptop ten doskonale sprawdza się przy edycji materiału wideo, zarządzaniu projektami, współpracy z członkami zespołu i pracy na planie. Na tym jednak możliwości wykorzystania tego sprzętu się nie kończą. To komputer potężny i wszechstronny. Właśnie ta wszechstronność sprawia, że doceniają go profesjonaliści i zaawansowani użytkownicy, którzy potrzebują najwyższego poziomu wydajności i produktywności w swojej pracy.