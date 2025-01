Wielkie noworoczne wyprzedaże! Sprzęt gamingowy w super cenach

Rozpoczął się rok 2025, a wraz z nim pojawił się nowy kalendarz premier. W czasie nadchodzących dwunastu miesięcy zadebiutuje wiele gorących przebojów. W tym takie, na które światowa społeczność fanów gamingu czeka z utęsknieniem od lat. I po prostu nie wypada stawić im czoła ze starym sprzętem, który może nie podołać, gdy będziemy chcieli zagrać w te nowe produkcje z godnością, czyli z wysokimi ustawieniami detali graficznych oraz liczbą wyświetlanych klatek raczej w okolicach 60 niż poniżej 30. Na szczęście dzięki Wielkiej Wyprzedaży noworocznej w Media Expert można się teraz zaopatrzyć w odpowiednio mocny komputer w bardzo rozsądnej cenie lub dokupić coś do już posiadanego peceta. Za oknami jeszcze zimno, ale nie znaczy to wcale, że nie powinniśmy się przygotować do gorących premier.

Wielka Wyprzedaż w Media Expert to również świetny moment, by ulepszyć swój gaming room. To ulepszenie może przybrać rozmiary niewielkie, jak w przypadku mechanicznej klawiatury DARK PROJECT Fuji, która kusi nie tylko nietypową, czarno-białą szatą kolorystyczną, ale też pełnym podświetleniem RGB oraz mniejszym rozmiarem dzięki rezygnacji z klawiatury numerycznej. Teraz taniej z kodem WIELKA-WYPRZEDAZ. Nieco większym, ale nadal dostępnym w świetnej cenie (z kodem WW0301-090125), ulepszeniem może być na przykład nowy monitor. Choćby taki jak 27-calowy ACER Nitro P3 z oferującą fantastyczny kontrast matrycą VA o rozdzielczości 1440p. Ekran, charakteryzujący się odświeżaniem na poziomie 180 Hz oraz czasem reakcji 1 ms, jest nowocześnie zakrzywiony, dzięki czemu cała jego powierzchnia pozostaje w tej samej odległości od oczu użytkownika. Znacząco zwiększa to komfort nie tylko grania, ale też zwykłego korzystania z komputera. A skoro już o wygodzie mowa, nie można pominąć również dostępnego w noworocznej promocji gamingowego fotela MAD DOG GCH800 RGB. Zapewnia on nie tylko komfort, ale utrzymanie prawidłowej postawy ciała w czasie wielogodzinnych sesji gamingowych. Nadmierne obciążanie kręgosłupa i mięśni przez graczy to prawdziwy problem, który może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych. Specjalnie wyprofilowane fotele pozwalają ich uniknąć. I przy okazji świetnie wyglądają, zwłaszcza jeśli są wyposażone w podświetlenie RGB, tak jak ten dostępny teraz taniej ( z kodem WW0301-090125) w ramach promocji model.