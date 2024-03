Wielkanoc to dobry czas na nowe AGD. Promocyjne propozycje do mniejszych mieszkań

Wielkanoc to dobry czas na nowe AGD. Promocyjne propozycje do mniejszych mieszkań

Wiosna kojarzy nam się z nowym rozdaniem i to nie tylko w przyrodzie, ale również w życiu. To wtedy ruszają prace remontowe w mieszkaniach i domach. W tym czasie podejmujemy też decyzje o wymianie sprzętu RTV i AGD. Choć przed Wielkanocą skupiamy się na organizacji rodzinnych spotkań świątecznych, warto zadziałać nieszablonowo i zajrzeć do sklepów w poszukiwaniu nowych urządzeń domowych.

Wybór AGD do mniejszego mieszkania to zazwyczaj wyzwanie, bo każdy chciałby zjeść ciastko i mieć ciastko. Dlatego szukamy urządzeń, które przy niewielkich wymiarach będą oferować duże możliwości. Zajrzeliśmy więc do RTV Euro AGD, gdzie trwa akcja promocyjna "Przygotuj dom na święta". Wybraliśmy dla was kilka modeli najważniejszych artykułów gospodarstwa domowego, a mianowicie pralek i lodówek. Wspólny mianownik stanowią tu niewielkie rozmiary, duża funkcjonalność i oczywiście niska cena.

Ekonomiczne i ergonomiczne pranie

Zaczniemy od prania. W przypadku niewielkich pomieszczeń najlepiej sprawdzą się pralki typu slim, ale nie chodzi tu o szerokość, lecz o głębokość. Wybraliśmy pralkę LG F2W9S721W, która pomimo kompaktowych rozmiarów może pomieścić aż 9 kg wsadu, a to dopiero początek jej zalet. Dzięki klasie energetycznej A, pranie będzie nie tylko efektywne, ale również ekonomiczne. Dodatkowo pralka automatycznie identyfikuje wagę i miękkość tkanin, a następnie dostosowuje parametry prania. Dzięki funkcji TurboWash pranie może trwać zaledwie 39 min. Technologia LG Steam usuwa alergeny z pomocą pary. Sterowanie może się odbywać za pośrednictwem eleganckiego pokrętła lub głosowo.

Jeżeli chcecie, żeby pranie szybko wyschło, ale nie macie miejsca, by pomieścić pralkę i suszarkę, to możecie sięgnąć po kombinację tych dwóch urządzeń. Tu wybraliśmy pralko-suszarkę LG F2DV5S8S2. Maksymalna waga wsadu do prania wynosi 8,5 kg, a do suszenia – 5 kg. Wśród funkcji znajdziecie tu m.in. program TurboWash, z którym pranie będzie idealnie czyste już po upływie 59 min. W przypadku suszenia przewidziano dwie opcje – program przygotowujący do prasowania oraz pranie połączone z suszeniem. Przydatnym dodatkiem jest funkcja pauzy z możliwością dołożenia ubrań w trakcie trwania cyklu.

Zawsze świeża żywność

Drugi niezbędny sprzęt to oczywiście lodówka. Pierwsza z naszych propozycji to LG GBP31DSLZN z technologią No Frost i komorą świeżości. Lodówkę zaprojektowano tak, żeby występowały w niej niskie i precyzyjne wahania temperatur, co pomaga dłużej utrzymać świeżość jedzenia. Otwory wentylacyjne z przodu lodówki oraz technologia DoorCooling zapewniają szybkie i równomierne chłodzenie. Pojemność chłodziarki wynosi 234 l, a zamrażarki – 107 l. W przypadku braku zasilania lodówka utrzyma temperaturę przez ok. 16 godz.

Lodówka LG GBV5240CPY jest nieco większa od poprzedniego modelu. Chłodziarka ma pojemność 277 l, a zamrażarka – 110 l. Technologia LinearCooling redukuje wahania temperatury, więc żywność może zachować świeżość nawet przez 7 dni. Technologia DoorCooling+ zapewnia szybsze chłodzenie poprzez równomierne rozprowadzenie zimnego powietrza wzdłuż drzwi. Dzięki Multi Air Flow nie musicie usuwać szronu, ponieważ system zapewnia cyrkulację zimnego powietrza. Specjalne półki i pojemniki pozwalają na sprytne wykorzystanie całej przestrzeni.

Ostatnia propozycja to rozwiązanie dla dużych rodzin i wymagających użytkowników. To dwuskrzydłowa LG GMX844MCBF. Podczas gdy większość tego typu lodówek ma szerokość powyżej 91 cm, ten model ma zaledwie 83,5 cm. Chłodziarka ma pojemność 288 l, a zamrażarka – 220 l. Oczywiście na pokładzie jest pełny No Frost. Komora szybkiego dostępu InstaView Door-in-Door daje szybki dostęp do napojów i przekąsek. Przyjemnym i użytecznym dodatkiem jest dystrybutor wody. Oprócz technologii LinearCooling i DoorCooling+ zastosowano tu również 2-fazowy filtr warstwowy, który pomaga pozbyć się nieprzyjemnych zapachów. Dla zachowania pełnej kontroli możesz zainstalować aplikację LG SmartThinQ do sterowania lodówką za pośrednictwem smartfona.

Jak widzicie, znalezienie urządzeń łączących funkcjonalność, kompaktowe wymiary i nowoczesne technologie jest bardzo proste. Jest również tańsze, jeśli skorzystasz z promocji w ramach akcji "Przygotuj dom na święta" w RTV Euro AGD. Trwa ona do 3 kwietnia.

Płatna współpraca z RTV Euro AGD