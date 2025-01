Wielka Wyprzedaż elektroniki! Noworoczne ceny szokują

Płatna współpraca z Media Expert

Wymarzony ekspres do kawy, robot sprzątający, który ułatwi życie, nowy laptop, czy lepszy telewizor, z którym będzie można organizować seanse kina domowego – o jakim sprzęcie marzysz od dawna? Teraz twoje marzenia mają szanse się ziścić. W Media Expert trwa Wielka Wyprzedaż, którą została objęta masa produktów. Wybraliśmy te, które nas najbardziej zainteresowały i po które sami ustawimy się w kolejce.

Ekspres do kawy

Dla kawoszy ekspres ciśnieniowy to prawdziwe must-have wyposażenia kuchni. Znaleźliśmy idealny model dla fanów czarnej kawy – PHILIPS 800. Prosty w obsłudze ekspres o niewielkich rozmiarach, który robi dwa rodzaje kawy: espresso i czarną. Ma także klasyczny spieniacz do mleka, więc zwolennicy białych kaw także z powodzeniem zmontują sobie w nim cappuccino. Sprzęt umożliwia dostosowanie wielkości i mocy kawy do swoich preferencji, zapisanie ustawień, a następnie błyskawiczne przygotowanie swojego ulubionego napoju. Na Wielkiej Wyprzedaży w Media Expert, kupisz go za jedyne 887 zł z kodem WW0301-090125.

Telewizor

Zwykle nie ma dobrego czasu na zakup nowego telewizora, bo zawsze są pilniejsze wydatki, jednak Wielka Wyprzedaż to idealny moment, by wyposażyć swój dom w nowoczesny, duży telewizor, którego użytkowanie sprawi przyjemność wszystkim domownikom. Telewizor HISENSE 70A6K 70" LED 4K można kupić teraz aż 400 zł taniej (względem najniższej ceny z 30 dni przed obniżką) z kodem WW0301-300125. To bardzo atrakcyjna oferta. Telewizor HISENSE oferuje:

żywą paletę barw,

bogaty i pełen szczegółów obraz dzięki Dolby Vision, HDR 10+, HDR10 czy HLG,

inteligentny tryb obrazu, który wykorzystuje sztuczną inteligencję AI do analizy i dostosowywania obrazu w czasie rzeczywistym; AI Picture uwypukla najlepsze walory obrazu, m.in. zwierzęta, twarze, krajobrazy, budynki,

technologię AI Adaptive Depth, która odpowiednio wyostrza i uwypukla detale obrazu tak, aby były bardziej realne,

inteligentny tryb sportowy, który gwarantuje płynność ruchu podczas oglądania zmagań sportowych,

kontrast na całej powierzchni ekranu,

tryb Gry+ - gratka dla graczy,

Smooth Motion – płynniejszy obraz bez smużenia,

pełne wykorzystanie rozdzielczości 4K niezależnie od treści, które oglądasz.

Robot sprzątający

W Media Expert kupisz robot sprzątający za 659 zł z kodem WW0301-300125. To model DREAME D9 Max o mocy ssania do 4000 PA. Urządzenie może jednocześnie odkurzać i mopować podłogi, zaoszczędza czas przeznaczony na sprzątanie. Automatycznie rozpoznaje typ powierzchni, po której się porusza i dopasowuje do niej moc odkurzania – dzięki temu świetnie radzi sobie z odkurzaniem dywanów. Jest także wyposażony w zaawansowany system nawigacji LiDAR oraz technologię wykrywania przeszkód, która zapobiega kolizjom i upadkom.

Odkurzacz pionowy

Skoro o odkurzaniu mowa, świetnym sprzętem są także bezprzewodowe odkurzacze pionowe. Model marki GÖTZE & JENSEN teraz można kupić za 1099 zł z kodem WW0301-090125. Jest on wyjątkowo wygodny w użytkowaniu. Ma podświetlenie LED, które uwidacznia kurz nawet w zaciemnionych miejscach oraz zginany adapter przedłużający, dzięki któremu bez trudu można odkurzyć nawet trudno dostępne zakamarki. Świetne rozwiązanie dla domów zamieszkiwanych przez zwierzęta i alergików – odkurzacz dobrze radzi sobie ze zwierzęcą sierścią oraz zatrzymuje niemal 100 proc. kurzu i alergenów.

Słuchawki douszne

Szukasz niezawodnych słuchawek dokanałowych? AirPods trzeciej generacji są w stanie sprostać nawet dużym wymaganiom. Są leciutkie – ważą niewiele ponad 4 g, korygują dźwięk tak, by dopasować go do kształtu ucha, są odporne na wodę i pot (klasa IPX4). Umożliwiają słuchanie muzyki nawet do sześciu godzin na jednym ładowaniu, mają opcję ładowania indukcyjnego, a do tego są po prostu ładne. Teraz za jedyne 599 zł z kodem WW0301-090125.

Laptop

Jeśli szukasz nowego laptopa, który byłby lekki, wytrzymały i niezawodny, sprawdź LENOVO IdeaPad Slim. Ma procesor AMD Ryzen 7 7730U i potężną kartę graficzną AMD Radeon Graphics, co zapewnia świetną moc obliczeniową, szybkość i płynność działania. Do tego ogromna pamięć RAM o pojemności 16 GB DDR4, a to wszystko zamknięte w kompaktowym urządzeniu, które waży niecałe dwa kg. W ramach Wielkiej Wyprzedaży kupisz go za 2899 zł z kodem WW0301-090125.

Fotel

Jeśli przed komputerem spędzasz długie godziny, ten fotel jest idealny dla ciebie. Jest wyposażony w regulowane poduszki podpierające kark oraz pod odcinek lędźwiowy, które pomogą ustabilizować pozycję i uchronić kręgosłup przed przemęczeniem w trakcie wielogodzinnego siedzenia. Esteci na pewno zwrócą uwagę na 27 (!) trybów podświetlenia, którymi można sterować za pomocą pilota. Teraz za 699 zł z kodem WW0301-090125.

Lokówka

Ta lokówka automatyczna to hit Media Expert. Robienie loków jeszcze nigdy nie było tak proste. Wystarczy wydzielić pasma włosów, wprowadzić je do urządzenia i nacisnąć przycisk. Lokówka sama wyczarowuje na włosach fale, uwalniając przy tym keratynę, by zapewnić włosom jak najlepszy wygląd. Można decydować o intensywności i kierunku skrętu, a także o temperaturze. Za efekt perfekcyjnych loków odpowiada wałek z powłoką ceramiczną – równomiernie się nagrzewa, dzięki czemu tworzy perfekcyjne loki. Kupisz ją za 289 zł z kodem WIELKA-WYPRZEDAZ.

