Wielka wyprzedaż

Poza przygotowaniem dedykowanej oferty produktów biorących udział w promocji, ważna jest także dostępność rat 0%. Co więcej, możliwe jest odroczenie pierwsze płatności nawet o pół roku. To ważne, jeśli chcesz cieszyć się nowym sprzętem już teraz, ale nie chcesz wydawać gotówki już dziś. W ramach tego cenowego eventu kupić możesz niemalże wszystko! Od elektroniki po sprzęt AGD. Spełnij swoje marzenia już teraz! Cleo i Don Ci w tym kibicują!

Jeśli szukasz nowego smartfona, masz teraz możliwość kupić flagowca w cenie telefonu ze średniej półki. Samsung Galaxy S20 FE dostępny jest w cenie 1999 złotych! To doskonały smartfon z dużym wyświetlaczem Super AMOLED. Ośmiordzeniowy procesor współpracuje z siecią w formacie 5G. 128 gigabajtów wbudowanej pamięci pozwala na magazynowanie dużej ilości danych. Zdjęcia wykonywane przez aparaty są po prostu doskonałe! Smartfon dostępny jest w sześciu różnych wersjach kolorystycznych.

Przygotowano także inną, ciekawą ofertę. Jeśli zdecydujesz się na zakup Samsunga Galaxy S21 FE w cenie 2999 złotych, otrzymasz w prezencie drugi smarfon – Galaxy M12, którego wartość to obecnie około 700 złotych! To naprawdę świetna okazja, aby kupić dwa telefony w świetnej cenie. Drugi możesz komuś podarować – na przykład dziecku. Warto wspomnieć, że Galaxy S21 FE na co dzień kosztuje ponad 3000 złotych! Oszczędzasz więc nie tylko gotówkę, ale również równowartość gratisowego telefonu.