WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne 1 godzinę temu Materiał partnera POCO Więcej niż się spodziewasz: POCO M3 już dostępny w Polsce w niesamowitej cenie POCO to marka, która nie raz zachwyciła swoich fanów. Jej pierwszy model, pokazany dwa lata temu - POCO F1, stał się hitem na świecie udowadniając, że niesamotna wydajność nie musi dużo kosztować. W tym roku marka zaprezentowała nowe modele: POCO F2 Pro oraz POCO X3, które również wstrząsnęły rynkiem. W listopadzie POCO pokazało POCO M3, który wśród budżetowych smartfonów nie ma sobie równych. Jego przedsprzedaż w Polsce rozpocznie się już 30 listopada. Podstawowy model kosztować będzie 599 zł. Za tak niewiele otrzymasz więcej niż się spodziewasz. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) POCO M3 został wyposażony w baterię o najwyższej pojemności w swojej klasie, dzięki czemu sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających graczy. 6000mAh pozwala nawet na ponad 5 dni użytkowania. Wytrzyma również ponad 1,5 dnia bardzo intensywnej pracy. Akumulator POCO M3 został zaprojektowany tak, aby nawet przy wysokiej temperaturze, pracować ponad 2,5 roku, bez zauważalnego uszczerbku na żywotności. Dzięki tak pojemnej baterii, czas pracy POCO M3 na jednym ładowaniu jest o 20% dłuższy w porównaniu z konkurencją. POCO M3 to również szybkie ładowanie 18W oraz specjalny tryb oszczędności baterii w oprogramowaniu MIUI. Ponadto smartfon został wyposażony w przewodowe ładowanie zwrotne, a w zestawie klienci otrzymają ładowarkę o mocy 22,5W. Wyświetlacz dla niekończącej się rozrywki Aby zapewnić najwyższy poziom rozrywki i wrażeń wizualnych POCO M3 został wyposażony w 6,53” wyświetlacz FHD+ Dot Drop o rozdzielczości 2340x1080, z kontrastem 1500:1 oraz współczynnikiem proporcji 19,5:9. Corning® Gorilla® Glass 3 na froncie chroni wyświetlacz w razie upadku i przed zarysowaniami. Faktura zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców na tylnym panelu sprawia, że smartfon dobrze dopasowuje się do dłoni. Z boku POCO M3 znajduje się czytnik linii papilarnych, co sprawia, że wygląd smartfonu staje się bardziej minimalistyczny.

Ochrona oczu i wysoki komfort pracy POCO M3 jest potwierdzony certyfikatem TÜV Rheinland Low Blue Light. Wyposażony w podwójne głośniki z funkcją samoczyszczenia, POCO M3 zapewnia doskonały dźwięk z mocnym basem, który świetnie brzmi w pomieszczeniach. Potrójny aparat 48MP wzbogacony o dodatkowe funkcje Aparat POCO M3 składa się z głównego obiektywu 48 MP wspartego obiektywem makro 2MP oraz czujnikiem głębi 2MP. Z przodu znajduje się aparat 8MP. Oprogramowanie POCO M3 zostało wyposażone w szereg kreatywnych funkcji. Tryb Kadru Filmowego nadaje zdjęciom kinowy charakter, podczas gdy funkcja Time-Lapse wykorzystuje różne prędkości nagrywania do rejestrowania różnych historii. Tryb Nocny automatycznie poprawia zdjęcia wykonane w bardzo słabych warunkach oświetleniowych, zwiększając kontrast, a funkcja Color Focus sprawi, że wybrane kolory będą się wyróżniać niczym czerwony guzik na białym kołnierzyku. Doskonała wydajność Wydajność procesora POCO M3 Qualcomm® Snapdragon™ 662 jest niespotykana w tym przedziale cenowym. Dzięki Qualcomm® Adreno™ 610 GPU smartfon zapewnia płynną rozgrywkę i komfort oglądania filmów oraz możliwość przechowywania wysokiej jakości zdjęć w o połowę niższym rozmiarze. Procesor POCO M3 wykonany w 11 nm procesie technologicznym, zapewnia wyższą wydajność, niższą emisję ciepła oraz mniejsze zużycie energii, czyniąc go najlepszą propozycją w swojej półce cenowej. Dzięki pamięci UFS, odpowiadającej za wyższą wydajność, szybkość i wielozadaniowość, aplikacje i gry będą działać dużo szybciej. MIUI Game Booster pozwala na śledzenie wykorzystania CPU i GPU w czasie rzeczywistym, podczas, gdy modulator głosu doda odrobinę tajemnicy podczas gamingowej rozgrywki. Design Ważący mniej niż 200 g POCO M3 charakteryzuje również lekki design. Smartfon jest dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: niebieskim (Cool Blue), żółtym (POCO Yellow) i czarnym (Power Black). POCO M3 został pokryty specjalnym materiałem, dzięki czemu świetnie trzyma się dłoni. Natomiast mniejsze rowki i zaokrąglone rogi nadają mu minimalistyczny wygląd. Cena i dostępność POCO M3 będzie dostępny w dwóch wariantach: 4GB+64GB oraz 4GB+128GB. Od 30 listopada 2020 roku od godziny 12:00 będzie można kupić w specjalnej cenie: 599 zł za model podstawowy oraz 699 zł za wersję 128 GB. Do regularnej sprzedaży smartfon trafi 7 grudnia 2020 roku w cenie od 649 zł za wersję 4GB+64GB oraz od 749 zł za wariant 4GB+128GB. POCO M3 w przedsprzedaży oraz w regularnej sprzedaży będzie można kupić w autoryzowanych salonach Mi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl oraz online w sieciach: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i X-kom. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze