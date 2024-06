Wideorejestratory z dwiema kamerami do 500 zł. Poznaj popularne modele

Producenci coraz częściej oferują zestawy składające się z dwóch kamer, dzięki czemu możecie nagrywać to, co dzieje się z przodu i z tyłu samochodu. Takim sposobem ułatwicie sobie także parkowanie. Dlatego właśnie postanowiliśmy sprawdzić, jakie są 3 najpopularniejsze tandemy, za które zapłacicie mniej niż 500 zł.

Zestaw XBLITZ S3 Duo to najtańszy zawodnik w naszym zestawieniu i ma to odzwierciedlenie w rozdzielczości nagrywania obrazu przez przednią kamerę, która wynosi 1080x720 pikseli. Nie ma tu również żadnego modułu komunikacji bezprzewodowej, więc nie obejdzie się bez użycia czytnika kart pamięci. Kąt widzenia to aż 140 stopni. Urządzenie oferuje także tryb nocny. Zastosowanie detekcji ruchu pozwala na automatyczne uruchomienie kamery, kiedy ktoś np. przejdzie przed samochodem. Tylna kamera może być włączana np. po wrzuceniu wstecznego biegu. Obraz jest wyświetlany na ekranie LCD o rozdzielczości 2,4".

Wideorejestrator NAVITEL MR450 GPS ma główną kamerę o kącie widzenia 160 stopni i nagrywa obraz w rozdzielczości Full HD. Wyposażono go w moduły Wi-Fi oraz GPS. To jednak nie wszystko, ponieważ ma on formę lusterka wstecznego i wiele ciekawych funkcji. Pokazuje prędkość, a także informacje o fotoradarach i buspasach. Czujnik przeciążeń wykryje stłuczkę lub inne nagłe zdarzenie i zabezpieczy nagrywany materiał przed nadpisaniem. Tylna kamera ma kąt widzenia 100 stopni i jest mocowana do tylnej szyby za pomocą taśmy 3M.