Wejdź w świat dobrej zabawy z MediaMarkt

Wirtualna rzeczywistość, prawdziwa wirtualna rzeczywistość, to już nie fascynująca koncepcja z filmów i powieści science-fiction. To nasza dzisiejsza rzeczywistość. I każdy może do niej wkroczyć dzięki goglom PlayStation VR2. A Live Shopping z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka to doskonała okazja, żeby ten sprzęt kupić taniej w MediaMarkt. Dla dziecka oczywiście, choćby i tego naszego wewnętrznego.

Pełna immersja

Immersja to określenie, na które można się natknąć coraz częściej. Ten relatywnie nowy termin oznacza zanurzenie się w fikcyjnym świecie i zawieszenie niewiary do tego stopnia, że zapomina się, że otacza nas rzeczywistość. Kiedyś, dawno temu jedynym źródłem immersji były książki i nasza własna wyobraźnia. Potem pojawiło się nowe medium, kino, które pozwalało jeszcze głębiej zanurzyć się w nieprawdziwe światy. A kilka dekad temu pałeczkę najbardziej immersyjnych przejęły gry, które nie tylko pozwalały wejść do innej rzeczywistości, ale też wchodzić z nią w interakcję, co niesamowicie pogłębiało efekt immersji. Dziś jednak nawet to medium jest już przestarzałe pod tym względem. Mamy bowiem do dyspozycji prawdziwą, działającą nie tylko na wzrok i słuch wirtualną rzeczywistość. Oferuje ją PlayStation VR2, druga generacja technologii, która zrewolucjonizowała granie. I wyznaczyła nowy, o wiele wyższy poziom możliwej do osiągnięcia immersji. Zobacz ją w akcji w trakcie naszego Live Shopping z MediaMarkt!

Najlepszy prezent na Dzień Dziecka

Nie oszukujmy się. Nawet jeśli skuszeni atrakcyjną promocją w trakcie Live Shopping kupimy PlayStation VR2 dla naszej pociechy, to nie ona jedna będzie się tym bawić. Ten całkiem nowy sposób doświadczania gier, potrafi zachwycić odbiorcę w każdym wieku. A zwłaszcza jego lub jej wewnętrzne dziecko, które każdy z nas przecież ma w sobie, niezależnie od tego, ile czasu minęło od naszych pierwszych urodzin.

Już sama konsola PlayStation 5 Slim, również tańsza w trakcie Live Shopping z MediaMarkt, daje dostęp do niesamowitej rozrywki najwyższej jakości. Historyczne przeboje, takie jak pierwsza i druga część postapokaliptycznej epopei The Last of Us, fenomenalnie superbohaterski Marvel’s Spider-Man 2 czy najnowsza opowieść samurajska Rise of the Ronin, arcydzieło legendarnego studia Team Ninja, to już nawet nie są gry, ale prawdziwe, chwytające za serce i niedające o sobie już nigdy zapomnieć ekscytujące przygody. To doskonałe produkcje, które są już całkowicie wystarczającym powodem, by skusić się na nową, odchudzoną i ulepszoną wersję konsoli Sony najnowszej generacji. A przecież oferuje nam ona o wiele, wiele więcej. Pozwala wejść w świat gamingu jutra dzięki wirtualnej rzeczywistości.

Doświadczenie dla zmysłów

PlayStation VR2 to całe mnóstwo innowacji technologicznych oraz sprawdzonych rozwiązań z najwyższej półki ukrytych w lekkiej i zaskakująco estetycznej obudowie. Te wygodne, wyposażone w dodatkowe wentylatory oraz bardzo zaawansowany system nagłośnienia gogle pozwalają rzucić okiem na przyszłość gier. Przyszłość nieuniknioną, co łatwo zrozumieć już po pierwszym razie, gdy założy się PS VR2 na głowę i zanurzy w jednym z wykreowanych w najdrobniejszych szczegółach wirtualnych światów. Tak właśnie będziemy grali w przyszłości. Nie wpatrzeni w ekran telewizora, ale ze wszystkich stron otoczeni porywającą, cyfrową fikcją.

W jaki sposób PlayStation VR2 kreuje te wirtualne światy? Najważniejsze są dwa ekrany OLED o rozdzielczości 4K i odświeżaniu 120 Hz oraz specjalne soczewki i zaawansowany system śledzenia ruchu gałek ocznych, który dba o skupienie renderingu obiektów 3D w miejscu, w które patrzymy. To dzięki nim nasz wzrok zostaje doskonale oszukany przez świat wirtualny. Ale nie tylko on ulega złudzeniu. Zaawansowany system dźwiękowy Tempest 3D AudioTech dynamicznie dostosowuje się do ruchów naszej głowy i kreuje niezrównanie realistyczne krajobrazy dźwiękowe. W gogle wbudowany jest też specjalny silnik, który za pomocą idealnie dobranych drgań pozwala nam doświadczyć efektu przyspieszenia, hamowania, a nawet drżenia powietrza wzbudzonego przez przelatującą obok naszej głowy strzałę.

Z PlayStation VR2 na głowie nie jest nam po prostu łatwo zapomnieć, że nagle jesteśmy w grze. Ten rewolucyjny sprzęt sprawia, że trudno jest pamiętać, że poza nią istnieje nasza zwykła, szara i już nie tak ekscytująca rzeczywistość. Zwłaszcza gdy weźmiemy do rąk wygodne, doskonale wyprofilowane, sferyczne kontrolery PS VR2 Sense, dostępne oczywiście w zestawie. Nie tylko pozwalają one na łudząco realistyczne interakcje z różnymi obiektami w wirtualnych światach, ale dzięki czujnikom położenia palców oraz silnikom wibracyjnym oferują również dotykowe wrażenia zwrotne, które sprawiają, że jeszcze trudniej jest nam uwierzyć, że to, czego dotykamy lub co bierzemy do rąk, to trójwymiarowa, całkowicie wirtualna grafika, a nie prawdziwy obiekt.

Jutro, tyle że dziś

PlayStation VR2 to, warto jeszcze raz podkreślić, technologia przyszłości. To rewolucja w dziedzinie medium, jakim są gry. I rewolucja w rozrywce w ogóle. I fantastyczny, nowy sposób na niespotykanie głęboką immersję. Najważniejsze jednak, oprócz oczywiście tego, że dzięki Live Shopping z MediaMarkt można ten genialny sprzęt kupić na Dzień Dziecka o kilkaset złotych taniej, jest to, że jest to już technologia dojrzała. PS VR2 to nie prekursor, nie prototyp, a nawet nie pierwsza generacja zaawansowanego sprzętu dostępna komercyjnie. To już sprawdzone, dopracowane, rozwinięte i ulepszone przez inżynierów Sony urządzenie, które po nałożeniu na głowę i wzięciu do rąk przeniesie nas do całkiem innej rzeczywistości. I przy okazji do świata jutra.

