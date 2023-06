WaMaMarketing: sztuczna inteligencja narzędziem marketingu przyszłości

"Bez nowoczesnego marketingu trudno mówić o działalności gospodarczej. Dlatego szczególnie ważne jest pokazanie nowych trendów, nowych możliwości. Dzisiaj wykorzystanie sztucznej inteligencji, internetu, mediów społecznościowych to już chleb powszedni" – podkreślił marszałek województwa.

"Musimy zastanawiać się nad pięcioma rzeczami, kiedy przygotowujemy memy. Pierwsza z nich to osoba bohatera – rozpowszechnianie jego wizerunku wymaga zgody. Nie wymaga, jeśli ten wizerunek jest częścią większej całości, na przykład, gdy jest on uczestnikiem imprezy o charakterze publicznym, lub znaną osobą" – powiedział Palak.

Druga kwestia, którą należy wziąć pod uwagę podczas przygotowywania memów, to tekst. Cytaty również objęte są prawami autorskimi. Podobnie autorzy fotografii. Czwartą kwestią jest wymowa mema – jeśli jest obraźliwy wobec osoby, której wizerunek został użyty, sprawa może się skończyć w sądzie. I piąta rzecz – znaki towarowe.

"Odkryjcie koszt behawioralny swojego klienta, a potem go wyeliminujcie. Koszt behawioralny często określa nasze wybory" – powiedział Kamil Kozieł. Kolejne to opcja domyślna i uznaniowa ocena wartości produktu oraz emocje.

"Efekt aureoli, który ma wielkie znaczenie dla marketingu, polega na tym, że jeśli znam natężenie jednej cechy produktu, a nie znam żadnej innej jego cechy, to ekstrapoluję ją na te nieznane. Jesteśmy w stanie przeżywać prawdziwe emocje, obserwując przygody fikcyjnych bohaterów" – zauważył Tkaczyk, dodając, że storytelling ma bardzo dużo wspólnego ze sztuczną inteligencją.

"To, że przeżywany okres fascynacji chatem GPT i sztuczną inteligencją jest efektem tego, że traktowaliśmy je jako ograniczoną maszynę, ponieważ za każdym razem, kiedy nie znały odpowiedzi mówiły >>nie wiem<<. Teraz chat GPT nie odpowiada >>nie wiem<<, tylko halucynuje. Zmyśla, tak jak ludzie" – powiedział Tkaczyk.

"Dziś nasz świat fizyczny to coś innego niż świat cyfrowy. Ale przed nami kolejny etap – świat wirtualny, który będzie nam oferował nowe grupy docelowe, pomysły oraz źródła przychodu" – powiedziała Kallman.

"Są responsywni. Dorastali w towarzystwie takich urządzeń, jak smart speakery czy ekrany dotykowe oraz gier, które polegają na budowaniu wirtualnych światów. To nauczyło ich, aby być aktywnym współtwórcą i kimś, kto znajduje rozwiązania" – wyjaśniała Kallman.

"Metaversum zakłada przechodzenie ze świata rzeczywistego do wirtualnego. Jest reprezentacją środowisk gamingowych, w których dorastało najmłodsze pokolenie" – wyjaśniała Amelia Kallman.

"Ale nadejdzie czas, że założymy gogle z kamerami i wtedy przedsiębiorstwa będą zbierać informacje o naszych emocjach. Będą w stanie odczytać nasze podświadome reakcje dzięki subtelnym ruchom naszych mięśni mimicznych i oczu. Oddamy w ten sposób dostęp do naszych najbardziej intymnych danych i firmy będą nas znały lepiej, niż my znamy sami siebie. Wykorzystają te dane, aby mieć jeszcze większy dostęp do naszego czasu czy pieniędzy" – powiedziała Kallman.