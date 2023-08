Wakacje 2023. Hulajnogi elektryczne dla każdego

Nadszedł już czas, by zaopatrzyć się w jeden z najlepszych środków transportu miejskiego, czyli popularną elektryczną hulajnogę. Dla tych wszystkich, którzy chcą uniknąć korków, a jednocześnie tanio i wygodnie przemieszczać się po mieście i do tego zadbać o środowisko, przygotowaliśmy wakacyjną listę, na której każdy znajdzie coś dla siebie.

Dlaczego warto kupić elektryczną hulajnogę? Powodów jest wiele. Przede wszystkim taki jednoślad to duża oszczędność. Zarówno pieniędzy, które trzeba by wydać na paliwo, gdybyśmy chcieli wszędzie dojechać samochodem, jak i czasu. Hulajnogi nie stoją w korkach. Nie trzeba dla nich szukać miejsca do parkowania. Są równie szybkie jak rowery, ale łatwiej je złożyć i po prostu zabrać ze sobą, gdy już dojedziemy na miejsce. Bez większych problemów można również zabrać hulajnogę do autobusu, tramwaju lub pociągu, jeśli planujemy dłuższą wyprawę. To idealny środek transportu miejskiego, zwłaszcza w czasie upalnego lata.

Na co zwrócić uwagę, kupując hulajnogę elektryczną? Przede wszystkim na zasięg. Oczywiście im większy, tym teoretycznie lepiej. Teoretycznie, bo większy zasięg to większy akumulator, czyli również większa waga. A ta ostatnia również ma znaczenie, bo ważną cechą tych małych maszyn jest łatwość ich przenoszenia. Duża waga może to utrudnić, dlatego przed nabyciem należy się dobrze zastanowić i wybrać taki model, który jest wystarczająco lekki, a do tego umożliwi nam dojechanie wszędzie tam, gdzie zamierzamy. Kupując hulajnogę, można też wziąć pod uwagę ważne inne cechy, takie jak rozmiar kół, obecność amortyzatora czy rodzaj hamulców. Ważna jest też oczywiście moc silnika, bo choć prędkość maksymalna jest ograniczona przez prawo do 20 km/h, to napęd o większej mocy daje większe przyspieszenie i poprawia komfort jazdy.

© Adobe Stock

W naszym zestawieniu hulajnóg elektrycznych na tegoroczne wakacje postanowiliśmy kierować się przede wszystkim jedną z najważniejszych charakterystyk, czyli wagą. Poszczególne modele uszeregowaliśmy więc od najlżejszego do najcięższego, by ułatwić znalezienie tego, który najbardziej zainteresuje przyszłego nabywcę.

LEXGO Lex U4 Kids

Waga i zasięg: 5,4 kg i 8–10 km

Najmniejsza i najlżejsza hulajnoga w naszym zestawieniu przeznaczona jest dla młodszych użytkowników. Nie ma wielkiego zasięgu ani potężnego silnika, bo napędzana jest jednostką zaledwie 100-watową, ale przecież zapewne i tak nie chcemy, żeby nasze dzieci jeździły szybko i odjeżdżały daleko. Poza tym LEXGO Lex U4 Kids waży zaledwie 5,4 kg, więc można jej wiele wybaczyć. W tym także brak świateł, amortyzacji czy zaawansowanego wyświetlacza oraz tempomatu. To raczej jednoślad do krótkich wypraw w okolicy domu oraz nauki jazdy. I w tej roli sprawdzi się znakomicie dzięki niskiej wadze oraz naprawdę niskiej cenie.

FRUGAL Impulse

Waga i zasięg: 11,8 kg i 25 km

Bardzo lekka, ale wytrwała – tak można w skrócie opisać tę czarno-srebrną hulajnogę z kołami 8,5 cala. Przy swojej aluminiowej konstrukcji i niewielkiej masie ma ponadprzeciętny zasięg, przynajmniej jeśli chodzi o tę kategorię wagową. Mała, zgrabna i lekka FRUGAL Impulse doskonale nadaje się więc dla młodzieży i kobiet. Silnik 250 W zupełności wystarczy do nadania jej odpowiedniej prędkości, a jeśli trzeba będzie ją szybko zredukować, to w tylnym kole mamy niezawodny hamulec bębnowy. Do tego mamy komplet oświetlenia z przodu i z tyłu plus kierunkowskazy oraz standardowo – tempomat i wyświetlacz.

BLAUPUNKT ESC809

Waga i zasięg: 13,5 kg i 20 km

Zgrabny, lekki i czarny Blaupunkt ESC809 to typowa hulajnoga miejska z 20-kilometrowym zasięgiem. Dużym plusem jest tutaj akumulator, którego szybkie ładowanie trwa zaledwie 2–3 godziny, oraz silnik 350 W, który przy lekkiej aluminiowej ramie i kołach 8,5 cala daje całkiem konkretne przyspieszenie. A gdy trzeba będzie zahamować, to do dyspozycji będziemy mieć z przodu hamulec elektryczny, a z tyłu tarczowy i do tego jeszcze klasyczny nożny. Ta lekka hulajnoga posiada również sygnał dźwiękowy, oświetlenie zarówno przednie, jak i tylne oraz standardowo, wyświetlacz i tempomat.

APRILIA E-SRZ

Waga i zasięg: 14 kg i 20 km

Ta lekka, wygodna i przyjemna dla oka włoska hulajnoga świetnie nadaje się na miejskie wyprawy. Jej największą zaletą jest bezpieczeństwo jazdy. Zapewniają je solidna stalowa konstrukcja, ostrzegawczy sygnał dźwiękowy oraz dwa hamulce na 8,5-calowych kołach, przedni elektryczny oraz tylny tarczowy. APRILIA E-SRZ ma również oświetlenie z tyłu i z przodu oraz kierunkowskazy, więc spokojnie można się nią poruszać również po zmroku, nie martwiąc się, że nie będziemy widoczni na drodze. Dodatkowe wyposażenie to oczywiście standardowy tempomat oraz wyświetlacz.

JEEP 2XE Sentinel

Waga i zasięg: 14,8 kg i 25 km

Największa i najcięższa hulajnoga z kołami 8,5 cala w naszym zestawieniu pochodzi od renomowanego amerykańskiego producenta. Co wyróżnia ten model? Z pozoru niewiele, bo mamy tutaj standardowy silnik 350 W, komplet świateł z kierunkowskazami oraz dwa hamulce – elektryczny i tarczowy. Jest też czytelny wyświetlacz oraz tempomat. Czy więc JEEP 2XE Sentinel nie ma w sobie nic wyjątkowego? Owszem, ma. Amortyzator oraz klasyczne, pompowane koła. W mniejszych hulajnogach z kołami 8,5 cala rzadko widuje się zawieszenie redukujące wstrząsy. A koła z dętkami w ogóle są rozwiązaniem niezbyt często stosowanym, zarówno w lżejszych, jak i cięższych hulajnogach. Warto je jednak wypróbować, bo może właśnie one będą nam najbardziej odpowiadać.

APRILIA E-SR2

Waga i zasięg: 16,5 i 25 km

Nieco większa kuzynka poprzedniej hulajnogi, różniąca się od niej przede wszystkim większymi, 10-calowymi kołami oraz aluminiową konstrukcją. Zasięg tej "Włoszki" do jazdy po mieście w zupełności wystarczy, podobnie jak 350-watowy silnik. Jeśli chodzi o wyposażenie, to jest w APRILIA E-SR2 wszystko, co być powinno. Jest amortyzacja, są kierunkowskazy, są światła z tyłu i przodu. I oczywiście tempomat oraz wyświetlacz. Nietypowe podejście oferuje tylko układ hamulcowy, ponieważ hamulec elektryczny, zwykle umieszczany z przodu, znajduje się tutaj na tylnym kole, a z przodu mamy solidny hamulec bębnowy. I obydwa korzystają z KERS, czyli systemu odzyskiwania energii podczas hamowania.

© Adobe Stock

DUCATI Pro II Evo

Waga i zasięg: 16,7 kg i 40 km

10-calowe koła, 40 km zasięgu i mocny silnik 350 W w hulajnodze, która waży mniej niż 17 kg? To znów musi być włoska robota. I rzeczywiście, ten konkretny model, wyróżniający się estetyczną i wytrzymałą czarną konstrukcją z aluminium i stopów magnezu, to dzieło słynnego włoskiego koncernu DUCATI, znanego ze swoich doskonałych motocykli. Ich hulajnoga Pro II Evo to kolejny tryumf inżynierów z Italii. Jest lekka, zrywna i ma bardzo dobry zasięg. I do tego hamulec elektryczny oraz tarczowy z systemem KERS, kierunkowskazy i oświetlenie przednie oraz tylne, tempomat, wyświetlacz i sygnał dźwiękowy. I oczywiście zawieszenie z doskonałymi amortyzatorami. To kolejne na liście włoskie cacko.

SEGWAY Ninebot KickScooter F40D II

Waga i zasięg: 17,1 kg i 40 km

Ten SEGWAY Ninebot KickScooter oferuje bardzo ciekawe połączenie robiącego wrażenie zasięgu i względnie niewielkiej, jak na hulajnogę z 10-calowymi kołami, wagi, uzyskanej dzięki aluminiowej konstrukcji. To jest największa zaleta tego modelu, choć niejedyna. Warto zwrócić tu uwagę również na system hamulcowy, składający się z klasycznego hamulca elektrycznego z przodu oraz tarczowego z tyłu. Wyróżnia go dodatkowo zastosowanie KERS do odzyskiwania energii w czasie hamowania oraz antypoślizgowego systemu E-ABS. Ten SEGWAY posiada również oświetlenie z tyłu i z przodu oraz może emitować ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

JEEP 2XE Urban Camou

Waga i zasięg: 19 kg i 45 km

Świetna i wyróżniająca się ciekawym wyglądem hulajnoga miejska z dużymi, 10-calowymi, amortyzowanymi kołami, której trudno wytknąć jakąś wadę. Ma wszystko, czego można wymagać od tego typu pojazdu. Jest trochę cięższa, ale ma też solidny zasięg. Nowoczesny silnik indukcyjny 500 W daje bardzo konkretny zapas mocy i pozwala na dynamiczną jazdę. Hamulec elektryczny i tarczowy oraz oświetlenie z obu stron plus kierunkowskazy dają wysokie poczucie bezpieczeństwa. Zaawansowana konstrukcja z tworzywa sztucznego oraz stop magnezu kryje w sobie także tempomat, wyświetlacz oraz system KERS. JEEP 2XE naprawdę ma wszystko, co jest do szczęścia potrzebne.

MOTUS Scooty 10 Plus

Waga i zasięg: 19,5 kg i 60 km

MOTUS Scooty nie należy do najlżejszych, ale za to oferuje imponujący zasięg aż 60 km na jednym ładowaniu. Ta solidna miejska hulajnoga zapewnia wysoki komfort jazdy dzięki dużym 10-calowym kołom oraz amortyzacji łagodzącej wstrząsy. Bezpieczeństwo gwarantuje niezawodny hamulec tarczowy na tylnym kole, a 500-watowy silnik daje naprawdę solidne przyspieszenie. Wyposażona jest też w tempomat, wyświetlacz, przednie oświetlenie oraz system KERS.

MOTUS Scooty 10 Plus © materiały partnera

MV Agusta Rapido Serie Oro 10

Waga i zasięg: 20 kg i 50 km

Kolejna hulajnoga od znanego producenta motocykli z Włoch. I prawdopodobnie najładniejsza z całego zestawienia, zwłaszcza jeśli ktoś lubi estetykę klasycznych włoskich skuterów, a właśnie na nie jest stylizowana czarno-czerwono-złota Rapido Serie Oro 10. Świetny design jest jej najbardziej widoczną zaletą, ale nie można zapominać również, że ma niezły zasięg i mocny silnik 500 W. Oraz, jako pierwsza w tym zestawieniu, hamulce tarczowe na obydwu 10-calowych kołach. I zatrzymuje się równie szybko jak rusza z miejsca. To świetna hulajnoga miejska dla tych, którzy cenią sobie dobry styl i wysoką jakość designu.

LAMBORGHINI AL-EXT V2

Waga i zasięg: 30,6 kg i 40 km

Włoska dominacja trwa do samego końca naszej listy. Ostatnia pozycja to duże i ciężkie Lamborghini przeznaczone również dla dużych i ciężkich fanów elektrycznych hulajnóg. 11-calowe koła i bardzo solidna konstrukcja ze stali oraz aluminium jako jedyne na tej liście są w stanie utrzymać, a nawet wprawić w szybki ruch, osobę ważącą do 120 kg. Lambo AL-EXT V2 zaprojektowano właśnie dla takich większych osób, bo przecież to nie byłoby sprawiedliwie, gdyby nie mogły one skorzystać z dobrodziejstw elektrycznej hulajnogi miejskiej. Oczywiście, oprócz dużego udźwigu i niezłego zasięgu mamy tutaj także komplet świateł i kierunkowskazów, mocny silnik 500 W, wyświetlacze i tempomat. Dużą zaletą jest także zaawansowane zawieszenie z bardzo dobrą amortyzacją oraz dwa świetne hamulce tarczowe na obu kołach, wspomagane elektrycznie na wszelki wypadek i wykorzystujące system KERS.





[1/3] LAMBORGHINI AL-EXT. Źródło zdjęć: © materiały partnera

Płatna współpraca z marką Media Expert