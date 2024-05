W tym roku konsumenci poznają nowy wariant komputerów osobistych

Branża technologiczna ostatnio dynamicznie rozwija się za sprawą sztucznej inteligencji. Dotyczy to wszystkiego, od oprogramowania po sam sprzęt. Czy mógłbyś wyjaśnić, dlaczego dzieje się to właśnie teraz?

Wszystkie znaczące zmiany w branży technologicznej, których byłem świadkiem podczas mojej kariery, miały miejsce dokładnie w odpowiednim momencie i były napędzane przez odpowiednią technologię. Zilustruję to przykładem: wprowadzenie platformy Intel Centrino w 2003 roku. Choć sama nazwa może nie przemawiać do świadomości konsumentów, stanowiła ona historyczną transformację w dziedzinie komputerów osobistych, wprowadzając wbudowane Wi-Fi!

ASUS S1N był pierwszym na świecie laptopem z procesorem Intel Centrino zaoferowanym klientom. Była to jedna z tych zmian, które miały miejsce "przed i po". Obecnie nie sposób jest znaleźć laptopa bez Wi-Fi. Podobna transformacja nastąpiła, gdy kilka lat później wprowadzono segment ultrabooków. Dzięki niej mamy teraz do dyspozycji ultramobilne laptopy ważące nieco ponad 1 kg, które mogą pracować przez 10-15 godzin na jednym ładowaniu.

Nadeszła era sztucznej inteligencji. Byliśmy świadkami przełomowego pojawienia się dużych modeli językowych od takich innowacyjnych twórców oprogramowania jak OpenAI, przy czym trend ten przenosi się teraz na komputery osobiste.

Dlaczego warto skupić się na laptopach? Ponieważ są one najpopularniejszym typem komputera używanym na całym świecie. To idealny czas, aby wprowadzić kolejną zmianę, tworząc bardziej inteligentne, szybsze i bezpieczniejsze urządzenia.

Moim zdaniem może to być najbardziej znacząca rewolucja na rynku komputerów osobistych od dziesięcioleci.

TH Cheng, ASUS East Europe Regional Head © materiały partnera

Nazywasz to "rewolucją", ale co to właściwie oznacza dla użytkownika końcowego?

Aktualnie większość usług AI działa w chmurze. Użytkownicy mogą uzyskać do nich dostęp z dowolnego komputera, ale istnieje kilka wątpliwości o charakterze długoterminowym: Prywatność danych klientów: Żądania wysyłane do serwerów zewnętrznych firm muszą być przetwarzane w bezpieczny sposób Czas realizacji: Czas potrzebny na realizację zapytań może się wydłużyć ze względu na zapotrzebowanie użytkowników na określone usługi lub oprogramowanie. Koszt: Inwestycje w usługi chmurowe wzrosły w ostatnim czasie i przewiduje się, że w ciągu najbliższych trzech lat osiągną poziom 400 miliardów dolarów. W związku z tym spodziewany jest również wzrost kosztów związanych z subskrypcją usług.

Laptopy używane są przez miliony ludzi na całym świecie i pozostają najpopularniejszym typem komputerów osobistych. Gdyby część obliczeń AI mogła być wykonywana lokalnie, znacznie zwiększyłoby to funkcjonalność AI, poprawiło prywatność danych i skróciło czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi.

Mówisz tutaj o NPU (Neural Processing Unit)?

Tak, NPU (Neural Processing Unit) to nowy, kluczowy komponent w komputerach PC, podobny do procesora lub karty graficznej. NPU jest odpowiedzialny za obsługę wszystkich obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją, co właśnie miałem na myśli mówiąc o "części oprogramowania AI działającej lokalnie".

Integracja Copilota przez Microsoft do systemu Windows przynosi wiele korzyści wykraczających poza bazowanie wyłącznie na NPU. Oczekuje się, że trend ten będzie się nadal rozwijał.

Weźmy na przykład pod uwagę aplikacje do prowadzenia spotkań online, w których użytkownik może aktywować funkcję rozmycia obrazu w tle. Działanie tej funkcji w czasie rzeczywistym znacznie obciąża procesor, ponieważ nadzoruje on różne inne procesy uruchomione w obrębie systemu operacyjnego.

Przenosząc zadania rozmycia tła na NPU, osiągamy to samo przy trzykrotnie mniejszym zużyciu energii. W rezultacie użytkownik zyskał dodatkowe 2-3 godziny pracy na baterii, co wcześniej było niemożliwe do osiągnięcia. Niezależnie od tego, czy często uczestniczymy w spotkaniach online, czy pracujemy w trakcie podróży, ten dłuższy czas pracy na baterii stanowi istotną zaletę.

Wyobraź sobie, że nie jesteś w stanie zlokalizować konkretnego slajdu lub zdjęcia z jednej z prezentacji, które przeglądałeś w zeszłym tygodniu. Dzięki trybowi Recall w systemie Windows 11 asystent oparty na sztucznej inteligencji umożliwi Ci przejrzenie osi czasu na pulpicie w celu znalezienia brakującego kawałka określonej treści. To naprawdę niezwykłe, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak często ludzie napotykają tego typu sytuacje.

Czy istnieje jakiś przewidywany okres, w którym ludzie zaczną wymieniać swoje obecne urządzenia po tym jak dowiedzą się o laptopach AI?

Pierwszy Copilot+ PC ma trafić na globalny rynek jeszcze w czerwcu, równolegle z rosnącą dostępnością oprogramowania AI w 2024 roku. ASUS wprowadzi na rynek swój pionierski Copilot+ PC - Vivobook S 15 (S5507) - dokładnie 18 czerwca.

Prognozując okres adaptacji, dostrzegamy istnienie wczesnych grup użytkowników i twórców treści. Są to grupy, które mogą szybko reagować ze względu na efektywność ich pracy, co bezpośrednio przyczynia się do rozwoju ich działalności.

Spodziewamy się, że wraz ze wzrostem dostępności oprogramowania wykorzystującego sztuczną inteligencję, rynek ten będzie się dynamicznie rozwijać. Prognozy branżowe wskazują, że w ciągu najbliższych dwóch lat możemy zobaczyć kilkadziesiąt milionów sprzedanych urządzeń.

Czy są znane jakiekolwiek informacje na temat strategii firmy ASUS i czy możesz się nimi z nami podzielić?

Postawiliśmy sobie jasny cel: chcemy być pierwsi na rynku komputerów Copilot+ PC. I nie zamierzamy skupiać się tylko na jednym modelu - zamierzamy pokryć zapotrzebowanie kilku ważnych segmentów jednocześnie.

ASUS posiada długą i bogatą historię bycia liderem w dziedzinie innowacji technologicznych. Nie tylko pomogły nam one stać się jednym z trzech największych producentów laptopów, ale także wzmocniły pozycję naszej marki.

Zbliżająca się premiera Copilot+ PC jest dla nas bardzo ważna. Z niecierpliwością czekamy, aż nasi klienci zapoznają się z tą generacją nowych komputerów osobistych.

Materiał sponsorowany przez ASUS