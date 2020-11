WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

smartfon + 2 vivotani smartfon z Androidem Sylwia Zimowska 40 min. temu Materiał powstał przy współpracy z vivo vivo Y70. Najnowsza technologia w dobrej cenie Czy za jakość zawsze musimy słono płacić? Na szczęście nie. W ofercie międzynarodowego producenta vivo znalazł się smartfon z baterią wytrzymującą całą dobę, aparatem supermakro i smukłym designem, za który zapłacimy mniej niż 1100 zł. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie vivo Y70. Czytnik linii papilarnych (Fot: Sylwia Zimowska) Innowacje są motorem napędowym vivo. Marka smartfonów powstała w 2011 roku i od tamtej pory konsekwentnie podbija kolejne rynki swoimi produktami. To drugi największy producent smartfonów w Chinach i Indiach, lider rynku indonezyjskiego i trzeci największy producent smartfonów z 5G na świecie. Wiele ze swoich przełomowych osiągnięć, m.in. czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran czy ultracienki design, vivo wprowadza nawet do modeli ze średniej półki. Wśród nich znajdziemy vivo Y70, który wraz z kilkoma innymi urządzeniami niedawno zadebiutował w Polsce. Lekki i smukły W 2014 roku vivo zabłysnęło najcieńszym w ówczesnym czasie smartfonem o rekordowej grubości 4,75 mm. Model vivo Y70 nie może się pochwalić aż takim profilem, ale 7,83 mm to nadal świetny wynik, zwłaszcza że smartfon ten ma niemałą baterię. Dzięki wąskim ramkom, zaokrąglonym krawędziom i miłym wykończeniem obudowy smartfon dobrze leży w dłoniach, a waga 171 g jeszcze bardziej podkreśla jego smukłą konstrukcję. Materiały prasowe vivo Y70 (Materiały prasowe) Wyraźnie trzeba zaznaczyć, że vivo nie oszczędzał na wyświetlaczu. Model y70 ma 6,44-calowy ekran AMOLED Full HD, który zajmuje 90,12% przedniego panelu. 103% przestrzeni barw NTSC i kontrast o współczynniku wynoszącym 2000000:1 to gwarancja żywych, dynamicznych i pięknych kolorów, nawet w bardzo jasnym otoczeniu. Jedną technologii, które znajdziemy w vivo Y70, jest czytnik linii papilarnych umiejscowiony w wyświetlaczu (to właśnie vivo jako pierwsza firma na świecie wprowadziła to rozwiązanie do swoich smartfonów w 2017 roku ). Znajduje się on w najwygodniejszym miejscu – u dołu ekranu, pod kciukiem, i co najważniejsze – działa niezawodnie. Wydajna bateria, szybki procesor Kolejnym atutem Y70 jest akumulator o pojemności 4100 mAh, który w połączeniu z energooszczędnym chipsetem Qualcomma, Snapdragonem 665, zapewni moc na całą dobę. Vivo nie zapomniało także o nowoczesnej technologii szybkiego ładowania Flash Carge 33W, która w zaledwie 30 minut jest w stanie uzupełnić baterię od zera do 62%. vivo Y70 8 GB RAM-u oraz intuicyjna nakładka Funtouch OS 11, bazująca na Androidzie 10 w połączeniu z wbudowanym managerem do optymalizacji gwarantuje szybkie i stabilne działanie. Nie brakuje tu także rozwiązań, z których korzysta się na co dzień, a które nie zawsze trafiają do tańszych smartfonów – modułu NFC, Dual SIM, dwuzakresowego Wi-Fi i dwóch mikrofonów z redukcją szumów. Zobacz świat z bliska w trybie supermakro Zazwyczaj w smartfonach ze średniej półki nie mamy co liczyć na przyzwoitej jakości aparaty. Vivo również nie udaje, że Y70 ma konkurować z flagowcami, ale przynajmniej oferuje coś rzadko spotykanego w swojej klasie – tryb supermakro. Poza głównym aparatem o rozdzielczości 48-megapikseli z jasną przysłoną f/1.8 znajdziemy tu dwumegapikselową kamerę pozwalającą rejestrować obiekty z odległości zaledwie 4 cm. Dzięki trybowi supermakro wykonamy niezwykłe ujęcia w przybliżeniu i odkryjemy świat detali. vivo Y70 (Fot: Sylwia Zimowska) Trzecia z kamer odpowiada za efektowne rozmycia tła, szczególnie istotne w fotografii portretowej. Z przodu z kolei znajdziemy 16-megapikselowy aparat do selfie, który wspiera bogate oprogramowanie do retuszu twarzy – możemy nie tylko zakryć wszystkie niedoskonałości skóry, ale też wyszczuplić policzki, powiększyć usta czy zmienić kształt nosa. Przydatną funkcją są też umieszczane na ekranie podpowiedzi dotyczące postury fotografowanego modela, które pozwalają w ciekawy sposób uchwycić siebie albo inne osoby, które niekoniecznie mają dryg do pozowania. vivo Y70 (Fot: Sylwia Zimkowska) vivo Y70 nagramy także filmy w rozdzielczości 4K. Natomiast vlogerzy na pewno docenią możliwość kręcenia wideo z funkcją upiększania twarzy, choć ten tryb akurat działa tylko do rozdzielczości 720 p. Jeżeli fotografia mobilna to nasz konik, a mamy nieco większy budżet do rozdysponowania, to warto sprawdzić ofertę flagowego modelu vivo – X51 5G, który został wyposażony w kolejną innowację producenta. Jest nim obiektyw z wbudowanym gimbalem, dzięki któremu da się wykonać nieporuszone zdjęcia nocne albo nagrać stabilne wideo w ruchu. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Materiał powstał przy współpracy z vivo