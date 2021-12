Uwaga na złodziei internetowych! Coraz więcej ataków na urządzenia mobilne

Najczęstszym celem ataku jest uzyskanie dostępu do finansów użytkownika. Liczba tych zagrożeń wzrosła w ciągu kilku miesięcy o prawie 50 procent. Wśród najczęściej spotykanych eksperci ESET wymieniają oprogramowanie nazwane Vultur. To trojan, który atakuje bankowość internetową i aplikacje będące portfelami kryptowalut. Oprogramowanie to jest tym bardziej niebezpieczne, że przestępcy używają innego niż dotychczas sposobu pozyskania danych dostępowych. Nie jest to już nakładka HTML, ale nagrywanie ekranu i rejestrowanie wirtualnych klawiszy. Dzięki temu rozwiązaniu przestępcy mogą w trudniejszy do wykrycia sposób uzyskać dane logowania.