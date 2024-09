Urządzenia wielofunkcyjne. Co wybrać dla ucznia i do domowego użytku?

Na hasło "urządzenie wielofunkcyjne" wiele osób nadal może mieć w głowie obraz ogromnego kombajnu do drukowania i kserowania, który jest wart tyle, co rata kredytu hipotecznego, ale na szczęście rzeczywistość jest zupełnie inna. Już w cenie poniżej 1 tys. zł można znaleźć urządzenie, które będzie idealne do drukowania zadań szkolnych i ważnych dokumentów oraz skanowania zdjęć. Zanim dokonacie zakupu, warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę.