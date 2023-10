Upoluj mega promocje w trakcie Live Shopping z okazji 27. urodzin Komputronik!

Czy własnoręczne złożenie gamingowego peceta z wybranych podzespołów jest rzeczywiście takie trudne, jak się wydaje? Ależ skądże! To naprawdę proste! Wystarczy umieć umieścić procesor na płycie głównej i zamontować jego układ chłodzący. I wiedzieć, jak później przykręcić tę płytę główną do obudowy, podłączyć ją odpowiednimi kablami i włożyć kości pamięci RAM. A także, jak się wpina kartę graficzną i dodatkowe wentylatory, tudzież podświetlenie LED oraz dysk SSD. Naprawdę nie ma w tym nic trudnego…, jeśli się wie, co się robi.