Umowa o pracę na zastępstwo – co należy wiedzieć przed jej podpisaniem?

● Umowa o pracę na zastępstwo może zostać podpisana na czas określony. Zawiera się ją tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniona konieczność zastąpienia dłużej nieobecnego pracownika np. podczas urlopu macierzyńskiego.

● W umowie o pracę na zastępstwo powinny znaleźć się elementy charakterystyczne dla tradycyjnej umowy o pracę. Musi zawierać też kilka innych zapisów, w tym m.in. dane osoby zastępowanej i okres obowiązywania stosunku pracy.

● Zastępowanie na stanowisku innej osoby nie oznacza przejęcia po niej tego samego zakresu obowiązków i wynagrodzenia. Warunki zatrudnienia muszą być szczegółowo opisane w umowie.

Kiedy można zawrzeć umowę na zastępstwo?

Zgodnie z przepisami umowa o pracę na zastępstwo może zostać zawarta tylko na czas określony i w sytuacjach, gdy nieobecność pracownika ma charakter tymczasowy. Są to najczęściej sytuacje, takie jak:

● urlop zdrowotny;

● zwolnienie lekarskie z powodu długiej choroby;

● urlop macierzyński lub wychowawczy;

● urlop bezpłatny.

Podpisanie takiej umowy jest możliwe również w innych przypadkach usprawiedliwionej nieobecności. Zwłaszcza gdy przedsiębiorca nie jest w stanie oddelegować obowiązków danego pracownika na inne zatrudnione osoby.

Jakie elementy sprawdzić przed podpisaniem umowy o zastępstwo?

Umowa o zastępstwo powinna zawierać standardowe elementy umowy o pracę oraz kilka charakterystycznych dla niej szczegółów.

● dokładne dane stron umowy (imię, nazwisko lub nazwa, adres pracownika i pracodawcy);

● datę podpisania umowy oraz okres obowiązywania stosunku pracy (termin rozpoczęcia i zakończenia);

● wskazanie na przyczyny zastępstwa oraz dane osoby zastępowanej;

● szczegółowy zakres obowiązków i warunków pracy, w tym opis stanowiska i wykonywanych zadań, wymogów oraz określenie wymiaru czasu pracy (pełny lub niepełny);

● wysokość wynagrodzenia wraz z warunkami jego przyznawania, ewentualnymi dodatkami i terminami płatności;

● zasady dotyczące możliwości korzystania z urlopu wypoczynkowego;

dodatkowe ustalenia między stronami oraz kwestie wcześniejszego zakończenia umowy.

Czy można wypowiedzieć umowę na zastępstwo?

Zawierana na czas określony umowa na zastępstwo nie wymaga składania wypowiedzenia. Kończy się automatycznie wraz z terminem określonym w zapisach umowy. Jednak są sytuacje, w których zarówno pracodawca, jak i pracownik mają prawo złożyć wypowiedzenie i rozwiązać ją wcześniej. Może to być np. sytuacja wcześniejszego powrotu do pracy nieobecnego pracownika lub znalezienie innej pracy przez osobę zatrudnioną na zastępstwo. Warunki wypowiedzenie umowy o pracę na zastępstwo powinny być opisane w jej treści.

Co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy o pracę na zastępstwo?

Mimo że jest to forma zatrudnienia, w której przejmuje się na określony czas stanowisko innej osoby, niekoniecznie zakres obowiązków i wynagrodzenie będą takie same. Pracodawca może wskazać w zapisie na inne warunki pracy oraz na niższą lub wyższą pensję. Zawsze jednak muszą być one adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy, posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia.

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na zastępstwo mogą korzystać z corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Jego długość zależy od łącznego stażu pracy. 20 dni urlopu wypoczynkowego przysługuje osobie zatrudnionej krócej niż 10 lat, a 26 dni pracownikowi ze stażem pracy co najmniej 10 lat.

Podsumowanie

Umowa o pracę na zastępstwo to korzystne rozwiązanie dla osób, które m.in. rozpoczynają karierę zawodową, chcą sprawdzić swoje umiejętności na danym stanowisku lub poszukują pracy na czas określony. Co więcej, należy też pamiętać, że pracownik zatrudniony na zastępstwo ma prawo do korzystania z przywilejów określonych w Kodeksie pracy.

