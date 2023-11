Ulepsz dom mniejszym kosztem w Black Friday

Pralka, lodówka czy inny większy sprzęt AGD mają tak naprawdę tylko jedną wadę, gdy porównuje się je z innymi ewentualnymi prezentami, które sprawiamy bliskim lub samym sobie w ten świąteczny czas. Niestety, wyjątkowo trudno jest je zmieścić pod choinką. Z każdej innej perspektywy są to prezenty doskonałe. Obdarowujemy bowiem bliskich po to, by ich uszczęśliwić. I owszem, możemy sięgnąć po tradycyjne kategorie prezentów, zwykle bardzo efektowne, ale najczęściej mało praktyczne.

Tak, one też wywołają uśmiech na twarzach, bo liczy się sam fakt otrzymania prezentu. Ale czy nie lepiej by było, gdybyśmy ten uśmiech i radość mogli oglądać nie tylko w ten dzień, gdy prezenty są odpakowywane? Gdyby pojawiały się regularnie, może nawet i codziennie, przez wiele miesięcy, a nawet i lat? Łatwo to osiągnąć. Wystarczy wybrać praktyczny prezent, który zabłyśnie nie tylko w świąteczny dzień, ale też ułatwi życie każdego dnia po świętach. I najlepiej wybrać go właśnie teraz, gdy dzięki atrakcyjnym promocjom i dużym rabatom na Black Friday można go nabyć w wyjątkowo niskiej, okazyjnej cenie. Poniżej prezentujemy przykładowe propozycje wiodących w swoich kategoriach produktów, mocno przecenionych przez RTV Euro AGD z okazji Black Friday!

Odkurzacz Dyson V15 Detect Absolute 2023

Amerykański Dyson to lider na rynku odkurzaczy bezprzewodowych. Nie tylko na świecie, ale również w Polsce, gdzie znajduje się na pierwszym miejscu odkurzaczowej listy przebojów. Tę wiodącą pozycję utrzymuje dzięki najbardziej zaawansowanym, innowacyjnym rozwiązaniom technicznym, za pośrednictwem których firma zrewolucjonizowała całą koncepcję odkurzania. Wystarczy raz skorzystać z Dyson V15 Detect Absolute w jego najnowszej wersji z 2023 r., by już nigdy nie wrócić do męczącego slalomu pomiędzy meblami z tradycyjnym przewodowym odkurzaczem.

To ważące zaledwie 3 kg, wygodne i poręczne urządzenie zmienia odkurzanie może nie w prawdziwą przyjemność, ale z pewnością w o wiele mniej uciążliwy, mniej męczący i mniej czasochłonny obowiązek. Mimo lekkości Dyson V15 napędzany jest potężnym silnikiem cyklonowym Hyperdymium, którego moc ssąca połączona z zaawansowaną elektroszczotką Motorbar zapewniają bezproblemowe zgarnięcie z naszych podłóg wszystkich kurzy, okruchów, włosów i sierści zwierzaków. I wszystkie one trafią albo do pojemnika, albo zostaną przechwycone przez nowoczesne filtry, zatrzymujące 99,99 proc. cząsteczek o wielkości od 0,3 mikrometra. Ten odkurzacz równie łatwo jak kurzu pozbywa się roztoczy, bakterii oraz całej gamy uciążliwych alergenów. A jego bateria zapewniająca aż 60 minut pracy bez spadku mocy pozwoli za jednym zamachem dokładnie posprzątać nawet spory dom, nie mówiąc już o mieszkaniu.

Płyta indukcyjna Electrolux Slim-fit

Najwyższy już czas przestać bawić się z otwartym ogniem i gazem. Nie tylko dlatego, że nigdy nie wiadomo, jak będzie wyglądała cena tego surowca. Przede wszystkim z uwagi na to, że płyta indukcyjna jest bardziej bezpieczna, wygodniejsza, łatwiejsza w obsłudze i przy okazji bardziej oszczędna. A tak się składa, że elegancka swoim skandynawskim wzornictwem płyta Electrolux Slim-fit jest teraz mocno przeceniona w RTV Euro AGD na okoliczność promocji Black Friday.

Jednolicie czarna i szeroka na 59 cm jest jednocześnie wyjątkowo płytka – ma zaledwie 44 mm grubości. Dzięki temu łatwo ją dopasować do dowolnego w zasadzie blatu, zwłaszcza że jest wyposażona w charakterystyczny dla skandynawskich produktów system łatwego montażu OptiFix. Główną atrakcją są jednak inteligentne pola grzewcze Infinite, które same rozpoznają kształt stojącego na nich naczynia i dostosowują do niego swoją powierzchnię podgrzewającą. Płyta ma również funkcję Bridge, która automatycznie łączy dwa pola grzewcze w celu równomiernego rozprowadzania ciepła pod niestandardowymi, podłużnymi naczyniami. Do tego dodajemy intuicyjny interfejs, minutnik oraz PowerBoost pozwalający na błyskawiczne rozgrzanie pola indukcyjnego i mamy prawdziwy kuchenny hit, który świetnie nadaje się na prezent. Choćby i dla nas samych.

Piekarnik elektryczny parowy Electrolux SteamCrisp

A skoro już wymieniamy tradycyjną kuchenkę na znakomitą szwedzką płytę indukcyjną, to dlaczego nie iść o krok dalej i nie nabyć do kompletu świetnego piekarnika od tego samego producenta? Parowy piekarnik Electrolux SteamCrisp to prawdziwe cudeńko, nie tylko skandynawskiego designu, ale też najnowszej techniki. Umożliwia wejście na następny poziom, jeśli chodzi o przygotowywanie potraw. A to dzięki zaawansowanemu systemowi uwalniania pary wodnej w precyzyjnie dobranym stężeniu, co pozwala nie tylko na klasyczne pieczenie, ale też smażenie, gotowanie, duszenie, a nawet wypiekania chleba. Ta sama para wodna pomaga też w czyszczeniu wnętrza dzięki technologii AquaClean.

Wykorzystanie pary w piekarniku nie tylko zwiększa wachlarz jego możliwości. Dzięki jej właściwościom potrawy i produkty są bardziej równomiernie podgrzewane, więc nie ma obaw, że coś pozostanie niedopieczone w środku. Zwłaszcza że piekarnik wyposażony jest w termosondę. Dodatkowo para wodna umożliwia ograniczenie ilości tłuszczu i olejów oraz zachowuje znaczną część witamin i składników mineralnych, które przepadłyby w klasycznym piekarniku. Potrawy będą smaczniejsze, zdrowsze i również tańsze, bo Electrolux SteamCrisp jest energooszczędny i wyjątkowo przyjazny dla naszych rachunków za prąd.

Lodówka Haier HTR6719

Skoro już mowa o kuchni, to nie można nie wspomnieć o lodówce. To rzeczywiście dość duży prezent, prawdopodobnie największy, bo wysoki na 190 cm. Ta gustownie srebrna, trzydrzwiowa lodówka Haier, na której zaoszczędzimy w RTV Euro AGD całkiem sporo złotówek z okazji Black Friday, zmieści dosłownie wszystko. Sama lodówka ma pojemność 234 l, co jest naprawdę niezłym wynikiem. Główną atrakcją jest jednak bardzo duża zamrażarka, w której długoterminowo przechowamy aż 114 l dowolnych produktów. Dodatkowo zamrażalnik ma nie jedne drzwi, ale dwoje osobnych. Dzięki temu nie otwieramy i nie ogrzewamy go całego za każdym razem, co w połączeniu z nowoczesną konstrukcją szuflad sprawia, że zużywamy nawet do 30 proc. mniej energii w skali roku.

W samej lodówce z kolei mamy osobną szufladę Moist Zone utrzymującą wysoką wilgotność produktów, które chcemy utrzymać w stanie świeżości, oraz drugą, My Zone, której temperaturę możemy dostosować do przechowywania owoców i warzyw, mięsa lub nabiału. Oczywiście, jak na nowoczesną lodówkę przystało, mamy tutaj pełny NoFrost, świetne oświetlenie LED, półki z hartowanego szkła i funkcje przyspieszonego chłodzenia i zamrażania. Na widok tej lodówki nasza stara zamarzłaby ze wstydu.

Pralka Samsung WW90T

Skoro mowa o AGD, to nie można nie wspomnieć o pralce. Takiej jak niesamowicie energooszczędny Samsung WW90T AddWash AI Control z bębnem mieszczącym 9 kg tkanin. Urządzenie wykorzystuje innowacyjną technologię EcoBubble do łączenia wody i detergentu w aktywną pianę, która o wiele skuteczniej pozbywa się zabrudzeń i plam nawet w niskich temperaturach. A niższe temperatury oznaczają mniejsze zużycie energii. Dzięki temu według nowej klasyfikacji pralka Samsung ma najwyższą klasę energetyczną A i zużywa zaledwie pół kilowatogodziny prądu na jeden cykl prania. 35 gr za jedno pranie? Dokładnie tak!

Samsung WW90T jest również bardzo cichy dzięki nowoczesnemu silnikowi inwerterowemu i pozbywa się ponad 99 proc. bakterii i alergenów w trakcie prania, a do tego potrafi wykonać pełny cykl prania w mniej niż godzinę. Dodatkową atrakcją jest wygodny system sterowania AI Control, współpracujący przez Wi-Fi z aplikacją SmartThings, która pozwala kierować pracą pralki z ekranu smartfona. I to wszystko możemy mieć teraz w naprawdę świetnej cenie, oszczędzając dzięki rabatowi na Black Friday.

Ekspres Siemens EQ.300

Po odkurzaniu, gotowaniu i praniu możemy w końcu napić się kawy. I jeśli skusimy się na dostępny w promocji w RTV Euro AGD ekspres Siemens EQ.300, to może to być kawa tak pyszna i bogata aromatem, jak w dobrej kawiarni. Ten niedrogi, a z rabatem jeszcze tańszy, ekspres ciśnieniowy od niemieckiego producenta przygotuje nam według naszych wskazówek nie tylko idealną kawę czarną, ale też cappuccino, espresso, latte macchiatto oraz cafe crema, dodając do nich perfekcyjnie spienione mleko dzięki dyszy MilkPerfect. I nie będziemy mieli również problemu z utrzymaniem go w czystości. Specjalny system autoczyszczący uruchamia się za każdym razem, gdy włączamy i wyłączamy urządzenie, a jeśli chcemy całość dokładnie umyć ręcznie, to wystarczy zdjąć główny panel i już mamy łatwy, wygodny dostęp do wszystkich elementów. W tej cenie ten ekspres od Siemens to naprawdę świetny pomysł na prezent pod choinkę. I nawet się pod nią zmieści, w odróżnieniu od sprzętu wymienionego powyżej.

