Uchwyć każdy moment

Jak mówi tekst znanej piosenki, w życiu piękne są tylko chwile. Dziś mamy to szczęście, że nie musimy opierać się tylko na własnej pamięci, by wracać do ważnych zdarzeń z naszego życia. Zadba o to smartfon, który dzięki wysokiej jakości aparatom pozwoli zarejestrować i przechować magiczne momenty.

Fotografie i filmy pozwalają przypomnieć sobie o emocjach, wydarzeniach i bliskich osobach sprzed lat. W erze aparatów analogowych musieliśmy radzić sobie z wieloma ograniczeniami – nie dosyć, że klisza pozwalała średnio zarejestrować tylko 36 zdjęć, to nigdy nie wiedzieliśmy, czy ujęcie będzie poprawne. Aparaty nie dawały podglądu na żywo, nie pozwalały na skasowanie kadru czy jakąkolwiek edycję. W efekcie na części naszych fotek z dzieciństwa jesteśmy prześwietleni, mamy zamknięte oczy lub jesteśmy zasłonięci przez palec fotografującego, który przypadkowo wszedł w kadr.

I choć te zdjęcia nadal lubimy oglądać, bo mają dla nas wartość sentymentalną, to chyba każdy się zgodzi z tym, że lepsza jakość fotografii dałaby nam jeszcze więcej radości i możliwości związanych z ich eksponowaniem. Dzisiejsze pokolenie trzydziestoparolatków nie uwieczniło wielu wspomnień na wideo. W latach 90. mało kto miał kamerę, filmowało się co najwyżej komunie lub śluby. Obecnie kamerę i aparat mamy zawsze przy sobie, dzięki czemu wszystkie najlepsze chwile możemy zarejestrować na wieczność. Nic dziwnego, że Polacy, a w szczególności Polki, chętnie korzystają z zalet mobilnej fotografii.

Kochasz robić zdjęcia? Nie jesteś sama!

Jak wynika z ubiegłorocznego badania Spicy Mobile, statystyczny Kowalski przechowuje na swoim smartfonie prawie 1000 obrazów i 60 plików wideo. Mobilną fotografię szczególnie pokochały panie – Polki zapisują dziennie aż 27 nowych zdjęć, czyli o połowę więcej od mężczyzn. Dlaczego tak się dzieje? Po części z pewnością dlatego, że kobiety są bardziej emocjonalne, zwracają uwagę na detale i uwielbiają nie tylko dokumentować wydarzenia, ale także się nimi dzielić w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem komunikatorów.

Zatem jeśli ty też starasz się uwiecznić każdy przełomowy moment swojego dziecka lub nagrywasz vlogi, to wiedz, że nie jesteś sama. Doskonale zdają sobie z tego sprawę producenci smartfonów. Huawei wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kobiet, stworzył ostatnio model idealnie odpowiadający potrzebom fanek mobilnej fotografii. Smartfon nova 10 Pro zachwyca nie tylko designem, ale też ogromnymi możliwościami zapisywania multimediów.

Przełomowa kamera przednia wyniesie twoje selfie na wyższy poziom

Z roku na rok korzystamy coraz więcej z przedniej kamery. Relacje, rolki, TikToki, vlogi – te wszystkie formaty powstały po to, by jak najlepiej zaprezentować siebie. Dlatego powinniśmy zwracać uwagę już nie tylko na aparat główny, ale też na to, co może nam zaoferować kamera frontowa. Na tym polu HUAWEI nova 10 Pro zdecydowanie "rządzi"!

Znajdziemy tu bowiem pierwszy w historii 60-megapikselowy ultraszerokokątny (100°) obiektyw Multi-Vision z dużą matrycą, obsługą wideo w jakości 4K i błyskawicznym autofokusem z poczwórną detekcją fazową.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim doskonałą rozdzielczość i dokładną ostrość nawet w słabych warunkach oświetleniowych - uchwycisz w dobrej jakości detale na kolczykach, wisiorku czy makijaż na oczach. Po drugie tak szeroki kąt widzenia sprawdzi się idealnie do grupowych selfie lub w ujęciach, w których chciałabyś przedstawić więcej tła – nie będziesz musiała już nosić ze sobą selfiesticka, by odsunąć smartfon na odpowiednią odległość. Po trzecie zaś w trakcie nagrywania wideo można łatwo przełączać się między szerszym kątem a nawet pięciokrotnym zoomem, co przyda się zwłaszcza w trakcie kręcenia vlogów lub tutoriali, w których pragniemy zwrócić uwagę na szczegóły.

To jednak nie wszystko! Na przodzie nova 10 Pro ma także drugi aparat – 8-megapikselową portretówkę, która odpowiada za dwukrotne zbliżenia oraz przepiękne ujęcia z efektem bokeh, znane z lustrzanek. Co więcej, można nawet łączyć zalety dwóch aparatów. Dzięki funkcji Front Dual-View Video możesz jednocześnie fotografować lub filmować, wykorzystując zarówno aparat 60 MP, jak i portretowy 8 MP albo dowolny z tylnych aparatów. Po co? Choćby po to, by rejestrować zarówno siebie, jak i zbliżenie na dany detal na twarzy, scenerię, w której się znajdujemy, punkt, o którym opowiadamy na filmie albo bliskich. Wreszcie ty jako naczelny fotograf i kamerzysta rodzinny będziesz także na nagraniu!

Źródło zdjęć: © materiały partnera HUAWEI nova 10 Pro

Zestaw aparatów na każdą okazję

A co z aparatami z tyłu urządzenia? I tu nova 10 Pro ma się czym pochwalić. W 50-megapikselowym aparacie głównym Huawei zastosował matrycę z filtrem RYYB, w której zielone piksele na czujniku zastąpiono żółtymi. Dzięki temu na matrycę wpada o 40 proc. więcej światła! Tym samym nie będziesz musiała ograniczać się tylko do fotografowania za dnia. Również i nocne fotki będą wychodziły zjawiskowo, zwłaszcza że specjalny tryb Super Night Shot rekonstruuje jeszcze piksele, by zwiększyć jasność ciemnych obszarów.

Ultraszerokokątny aparat 8 MP można wykorzystać nie tylko do ujęć architektury, plenerów czy ciasnych wnętrz. Ponieważ zdjęcia wychodzą ostre już z odległości zaledwie 2 cm, da się go użyć także do wykonania makrofotografii i uwieczniania maleńkiego świata. Razem ze wsparciem kamery z technologią wykrywania głębi zrobimy również wspaniałe portrety z przyjemnym dla oka odseparowanym tłem.

Jednym kliknięciem wykonamy też artystyczne zdjęcia z efektem rozmytego ruchu z przedniej lub tylnej kamery – zamienimy miejskie światła w świetliste wstęgi czy spacerujących obok przechodniów w tętniące życiem tło.

Marzysz o vlogach jak z lustrzanek? Smartfon nova 10 Pro ma nie tylko świetną stabilizację obrazu i funkcję śledzenia ostrości na obiekcie (nawet jeżeli zostanie on czymś chwilowo zasłonięty), ale także oferuje naturalny efekt rozmycia tła na filmach.

Turbo ładowanie i bezkompromisowa wydajność

Znów zapomniałaś naładować smartfon przez noc, a rankiem musisz szybko wyjść z domu? Spokojna głowa. Huawei nova 10 Pro obsługuje technologię superszybkiego ładowania. W trybie Turbo smartfon uzupełni energię od 0 do 100 proc. w zaledwie 20 min, czyli w trakcie porannej kawy czy szykowania się do wyjścia. To nieoceniona funkcja dla miłośników mobilnej fotografii – nawet w bardziej intensywnym dniu np. na wycieczce, w której kręci się więcej filmów i zdjęć niż normalnie, błyskawicznie doładujemy urządzenie. Stuwatowa ładowarka obsługująca tę technologię jest już w pudełku, więc nie musisz kupować specjalnego akcesorium.

Im plik jest lepszej jakości, tym więcej miejsca zajmuje w telefonie. W tym przypadku smartfon dysponuje 256 GB pamięci wewnętrznej, co w zupełności wystarczy nie tylko na przechowanie dużej ilości cyfrowych wspomnień, ale także innych danych np. gier, aplikacji czy odcinków seriali zapisanych do późniejszego odtwarzania w trybie offline. Wydajny procesor i 8 GB pamięci RAM pozwolą cieszyć się płynnością i obsługą wielu apek jednocześnie czy wykonywaniu zaawansowanych czynności w rodzaju edycji filmów 4K.

Luksusowy design

Wszystkie smartfony z serii nova charakteryzowały się zawsze piękną i elegancką stylistyką, trafiającą w gust nawet najbardziej wymagających kobiet. Nic dziwnego, że do lipca 2022 r. modele z tej serii trafiły łącznie do ponad 200 mln użytkowników na całym świecie. HUAWEI nova 10 Pro to prawdopodobnie najładniejszy z wszystkich wydanych do tej pory modeli.

Wzornictwo bazuje na złotym pierścieniu inspirowanym gwiezdnymi orbitami, który w połączeniu z ultracienkimi ramkami i delikatnym, jasnym kolorem Starry Silver przywołuje wrażenie luksusu. Drobnoziarnista, jak gdyby lekko oszroniona tekstura, zapewnia też pewniejszy chwyt. To smartfon, który będzie świetnie komponował się z wyrafinowaną garderobą – bez cienia wstydu wyciągniemy go z torebki na ważnym spotkaniu biznesowym czy uroczystości rodzinnej.

6,78-calowy wyświetlacz OLED z wysokim odświeżaniem 120 Hz gwarantuje płynny obraz, bogactwo kolorów i głębię szczegółów. Przeglądanie na nim wykonanych zdjęć czy filmów będzie stanowić przyjemność samą w sobie.

Zadbaj o jakość swoich wspomnień

Nawet jeżeli nie jesteś aktywną użytkowniczką social mediów i robisz dziennie mniej zdjęć niż wykazują statystyki, to na pewno tak jak każdy z nas lubisz wracać myślami do najlepszych wspomnień. Wspaniale jest drukować fotoksiążki z wojaży, oglądać po latach filmy z urodzin bliskich czy przypominać sobie o niezwykłych rzeczach, jakie spotykają nas w życiu. Po latach nie będziemy pamiętać o tym, jakiego używaliśmy smartfona, ale z pewnością docenimy jakość materiałów, które dzięki nim powstaną.

I z tego właśnie względu warto wybrać model, taki jak HUAWEI nova 10 Pro, który został zaprojektowany od początku do końca z myślą o miłośniczkach kolekcjonowania wspomnień. Smartfon zadebiutuje w Polsce już 10 października w bardzo przyjaznej, jak na oferowane możliwości, cenie 2999 zł.