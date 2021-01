WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Sławomir Serafin Dzisiaj, 20-01-2021 15:44 Materiał partnera: T-Mobile Trójmiasto nowej generacji dzięki 5G od T-Mobile T-Mobile uruchamia 40 stacji bazowych 5G w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie. Dzięki temu trójmiejska aglomeracja jest już gotowa na wejście w nową erę bezprzewodowej komunikacji i transmisji danych. Trójmiasto z 5G od T-Mobile Źródło: Unsplash.com , Fot: Andrea Anastasakis Przyszłość zaczyna się dziś Przyszłość to oczywiście 5G, czyli piąta generacja technologii łączności bezprzewodowej. Czym różni się ona od generacji poprzedniej, znanej jako LTE? Główną i kluczową zmianą jest znacznie szersze pasmo fal elektromagnetycznych, za pomocą których odbywa się komunikacja. Co to oznacza dla zwykłego odbiorcy? Internet o większej przepustowości. Nie tylko szybszy, ale i bardziej pojemny. To już nie jest strumień danych, jak dawniej, ale cała wielka rzeka. Piąta generacja kojarzyć powinna się zatem z szybszą transmisją danych. I słusznie. W miarę rozwoju sieci i zwiększania się liczby stacji bazowych, prędkość działania sieci będzie rosła. Już dziś T-Mobile oferuje użytkownikom urządzeń 5G możliwość pobierania danych z prędkością nawet do 300 megabitów na sekundę. A to dopiero początek. Docelowo 5G będzie prawie tak szybkie jak łączność światłowodowa. I może być jeszcze szybsze, jeśli znajdziemy się w zasięgu stacji nadającej na bardzo wysokiej częstotliwości. Teraz także w Trójmieście 18 stycznia 2021 r. T-Mobile uruchomiło w Gdańsku, Gdyni i Sopocie aż 40 stacji 5G, które swoim zasięgiem pokrywają całą trójmiejską aglomerację. Dołączyła ona tym samym m.in. do Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Opola, Katowic i Chorzowa, w których piąta generacja łączności bezprzewodowej jest już dostępna. W 2020 roku T-Mobile udostępniło blisko 1600 stacji bazowych w całej Polsce, obejmując zasięgiem 5G prawie 6 milionów Polaków. Z początkiem roku nowa sieć jest dostępna także nad morzem. Bez dodatkowych opłat! Nowy standard to nowa jakość, ale bez dodatkowych kosztów. Z technologii 5G mogą korzystać klienci aktualnych (oferowanych od września 2019 r.) taryf abonamentowych oraz wszyscy klienci biznesowi posiadający taryfę Magenta Biznes, a także klienci korporacyjni. Oczywiście pod warunkiem, że posiadają urządzenie przystosowane do wykorzystywania nowych protokołów i wyższych częstotliwości. W tym momencie T-Mobile ma w swojej ofercie aż 22 smartfony zaprojektowane z myślą o 5G. Jest to sprzęt od Apple, LG, Oppo, Motoroli, Samsunga czy Xiaomi, czyli dobrze znanych i popularnych w kraju producentów. Szybkość to nie wszystko Piąta generacja odróżnia się od poprzednich szybkością działania, ale nie jest to jej jedyna zaleta. Większe pasmo transmisji oznacza również, że z siecią może się łączyć więcej urządzeń jednocześnie bez jej przeciążenia. Praktycznie każde urządzenie elektroniczne, nie tylko smartfony i komputery, może więc być częścią sieci. Od lat mówi się o nowej jakości, jaką niesie ze sobą Internet of Things, czyli „Internet Rzeczy". Ale dopiero 5G pozwoli na urzeczywistnienie tej futurystycznej wizji, w której wszystko jest ze sobą połączone i działa na zupełnie nowym poziomie. Wkrótce całe miasta będą inteligentne. A wśród nich także Trójmiasto dzięki T-Mobile. Wkrocz w jutro z T-Mobile Sieć 5G rozwija się szybciej niż przypuszczano. W niespełna rok T-Mobile objęło jej zasięgiem ponad 6 milionów Polaków. Pokrycie kraju stacjami bazowymi nowej generacji to jednak tylko pierwszy krok. W tym momencie sieć operuje tylko na paśmie 2100 MHz, czyli w okolicach dolnej granicy optymalnego przedziału. Pozwala to jej działać szybciej i bardziej wydajnie niż LTE, ale gdy w zostaną rozdysponowane nowe częstotliwości, sieć naprawdę rozwinie skrzydła i pokaże na co ją stać. I każdy może się do tego rozwoju przyczynić. Wystarczy jako swój następny telefon od T-Mobile wybrać taki, który współpracuje z 5G. Chodźmy razem w przyszłość komunikacji.