TOP smartfony w niskich cenach na Black Friday!

Budżetowy Samsung

Koreański gigant od lat utrzymuje pierwszą pozycję na świecie, jeśli chodzi o liczbę smartfonów sprzedawanych każdego roku. I nie ma w tym nic dziwnego, bo niezmienne oferuje najwyższą jakość wykonania, najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne i niezawodność w rozsądnych cenach. Jeśli chodzi o smartfony z systemem operacyjnym Android, to właśnie Samsung najczęściej wyznacza złoty standard.

Ciekawą propozycją od tego producenta jest zgrabny SAMSUNG Galaxy A23, który teraz można zdobyć w jeszcze niższej cenie w sklepie Media Expert. Za smartfon, który normalnie kosztuje 1149,99 zł, teraz zapłacimy tylko 899 zł! Zaoszczędzimy około 250 zł zarówno na klasycznej czarnej wersji kolorystycznej SAMSUNG Galaxy A23, jak i na tej z luksusową srebrno-błękitną obudową. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosi 999 zł.

A co kryje się w jej środku? Przede wszystkim ośmiordzeniowy procesor główny, 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na pliki i zainstalowane aplikacje. W tym przedziale cenowym nieczęsto widzi się takie parametry. Zwłaszcza w sytuacji, gdy telefon jest zgodny z najnowszym standardem 5G. A ten jest. Swojego 6,6-calowego ekranu Infinity-V o rozdzielczości 2408x1080 też wstydzić się nie musi, podobnie jak pojemnej baterii 5000 mAh. Galaxy A23, mimo swojej niskiej ceny, może się również poszczycić świetną optyką, z główną matrycą 50 MP i trzema dodatkowymi aparatami oraz zaawansowaną optyczną, nie tylko cyfrową, stabilizacją obrazu.

Samsung z wyższej półki

Dwieście złotych można zaoszczędzić również na SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G. Ten smartfon z zachwycającym ekranem Dynamic AMOLED 2X 120 Hz normalnie kosztuje 2199 zł. W trakcie akcji Black Friday można go mieć już za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosi 2199 zł. I warto się poważnie zastanowić nad skorzystaniem z promocji. Dlaczego? Choćby z uwagi na to, że choć mamy tu nominalnie do czynienia z modelem ze średniej półki, to w jego wnętrzu kryje się mocarny 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888. Ten sam, który wykorzystują o wiele droższe flagowe modele Samsunga. Jeśli ktoś lubi konkretnie obciążyć sprzęt, np. wymagającymi grami, to znajdzie tutaj główną jednostkę obliczeniową dosłownie nie do zdarcia.

SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G to również znakomita propozycja dla kinomanów. To wprost niewiarygodne, jak znakomity jest ten ekran o przekątnej 6,4 cala. Technologia Dynamic AMOLED 2X zapewnia mu ultrarealistyczną jakość obrazu, a odświeżanie 120 Hz gwarantuje też jego idealną płynność. To naprawdę jest małe, przenośne kino. I przy okazji również smartfon dla wielbicieli selfie - dba o nie znakomity układ przedni z matrycą 32 megapikseli!

Promocyjnie od Apple – iPhone 12

Rabaty Black Friday objęły w sklepie Media Expert również sprzęt najdroższy. Czyli smartfony najsłynniejszego amerykańskiego producenta, tradycyjnie już o wiele bardziej kosztowne od konkurencji. Także i elegancki fioletowy APPLE iPhone 12 do najtańszych z pewnością nie należy, choć teraz, w Black Friday właśnie, można go mieć już za 2699 zł, czyli aż o 800,99 zł taniej! Najniższa cena tego modelu z 30 dni przed obniżką to 2849 zł. Jest to więc realna, spora obniżka!

APPLE iPhone 12 to 4 GB RAM, dysk 64 GB i dwa tylne aparaty 12 Mpix. Na papierze te parametry mogą nie robić wrażenia, ale fani amerykańskiej marki doskonale jednak wiedzą, że podzespoły iPhone’a sprawują się kilkukrotnie lepiej niż teoretycznie analogiczne układy w telefonach innych producentów. Aparat niby słabszy i tak robi o wiele lepsze zdjęcia. Mniejsza pamięć i tak gwarantuje szybsze działanie aplikacji. A procesor… cóż, w tym przypadku pod obudową kryje się układ Apple A14 Bionic, z 6 rdzeniami głównymi, 4 rdzeniami graficznymi oraz aż 16 rdzeniami systemu Neural Engine przeznaczonymi do obsługi zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji. Mocy temu procesorowi nie zabraknie jeszcze przez wiele lat. Przez lata również genialną jakość obrazu oferował będzie fantastyczny wyświetlacz OLED Super Retina XDR, w który wyposażony jest ten iPhone 12. generacji. I te topowe rozwiązania technologiczne można teraz mieć aż o 650 zł taniej!

Czarny koń na koniec

Media Expert ma również na okoliczność Black Friday propozycję dla tych wszystkich, którzy najpierw patrzą na parametry techniczne, potem na cenę, a na markę dopiero na końcu. I tą propozycją jest INFINIX Note 30 Pro, czyli telefon, który absolutnie nie ma prawa mieć takich parametrów w swoim przedziale cenowym. Ten smartfon w każdy inny dzień kosztuje 1199,99 zł. I to już jest bardzo mało jak na taką technologię. A dziś, w czasie Black Friday, można go mieć jeszcze o 200 zł taniej, w trzycyfrowej cenie 999 zł! Najniższa cena tego smartfona z 30 dni przed obniżką to 1199 zł.

Jakim cudem telefon kosztujący poniżej tysiąca złotych może mieć aż 8 GB RAM i 256 GB dysku? I 8-rdzeniowy procesor? I znakomity wyświetlacz 6,67 cala wykonany w najnowszej technologii AMOLED? I aparat 108 Mpix do tego! Tak, smartfon w tej cenie z aparatem o matrycy 108 megapikseli. Niewiarygodne. Ale prawdziwe, o czym można się przekonać, wchodząc na stronę sklepu. A najlepsze jest to, że w ramach promocji Black Friday przy zakupie tego zadziwiającego telefonu otrzymamy również elegancką ładowarkę indukcyjną INFINIX XWC0115W. Za darmo.

Czas prezentów

Oczywiście wymienione powyżej telefony to nie jest cały asortyment i pełna oferta Media Expert z okazji Black Friday. Promocyjnych okazji znajdziemy o wiele więcej, na różne modele różnych marek. W tym może i na taki, który mamy od dawna upatrzony. Albo na taki, który dopiero teraz nas zachwyci. I który może stać się najlepszym możliwym prezentem pod choinkę albo dla nas, albo dla bliskiej osoby. W końcu ze smartfonów korzystają dziś wszyscy. I każdy się ucieszy z nowego, lepszego, ładniejszego i dysponującego większymi możliwościami. Smartfon to prezent idealnie uniwersalny. A teraz, w czasie Black Friday, również sporo tańszy.

Płatna współpraca z marką Media Expert