TOP oferty na AGD z okazji Black Friday!

Przedświąteczne promocje w ramach Black Friday to najlepszy moment, żeby zdobyć nowy sprzęt do domu w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. I może on posłużyć również za najlepszy, praktyczny prezent pod choinkę, choć… ze względu na gabaryty niekoniecznie pod nią się zmieści. Czy nie lepiej nabyć coś, co znacznie ułatwi życie i poprawi jego komfort niż kupić kolejny lśniący, drogi, ale tak naprawdę zbędny gadżet?

Suszarka na ratunek

Pranie jest łatwe i proste. Już od wielu, wielu lat robimy je, naciskając jedynie kilka przycisków. Ale rzeczy nie wystarczy tylko uprać. Trzeba je jeszcze wysuszyć, a z tym może być problem. I to nawet latem, gdy możemy skorzystać z dobrodziejstw słońca na balkonie bądź w ogródku. Wiosną i jesienią jest gorzej, zwłaszcza gdy pada. A zima to prawdziwy koszmar, bo trzeba wszystko suszyć w domu, a nie zawsze mamy na to miejsce. I nie zawsze też nasze rzeczy schną odpowiednio szybko i dokładnie. Jak temu zaradzić? Na przykład za pomocą suszarki takiej jak ELECTROLUX EW8H458BP PerfectCare, którą właśnie teraz można nabyć w sklepie Media Expert aż o 600,99 zł taniej w ramach promocji Black Friday. To świetne urządzenie normalnie kosztuje 2599 zł, ale teraz można je zdobyć za jedyne 1999 zł! Z kolei najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 2599,99 zł. Jest to więc znakomita, okazyjna promocja!

Nietrudno jest zachwycić się możliwościami tej suszarki od renomowanego, szwedzkiego producenta. Jej najważniejszą cechą jest to, że wykorzystuje do suszenia kondensacyjnego najnowocześniejszy silnik inwerterowy działający na zasadzie pompy ciepła. To już nie są dawne metody polegające na odwirowywaniu wilgoci. ELECTROLUX PerfectCare suszy nie tylko szybciej i dokładniej, ale również o wiele delikatniej. Tak, że można do tej suszarki spokojnie włożyć nawet wełniane i kaszmirowe swetry, nie martwiąc się o ich skurczenie. A do tego, właśnie dzięki bardzo nowoczesnej metodzie pracy, suszarka ta jest jednocześnie bardzo cicha i wyjątkowo energooszczędna. Zużywa o połowę mniej prądu niż starsze suszarki – jej roczne, intensywne użytkowanie kosztuje zaledwie kilkanaście złotych miesięcznie.

Ta inteligentna suszarka nie tylko dba o wełnę i kaszmir, za co zresztą otrzymała prestiżowy certyfikat Woolmark, ale też na przykład o tkaniny wodoodporne czy o pościel. Tę ostatnią potrafi przy okazji suszenia oczyścić również z 99,99 proc. wirusów, bakterii i innych drobnoustrojów, czego dowodem jest rzadko przyznawany certyfikat Swissatest. I oczywiście można ją bez problemu ustawić na pralce, żeby zaoszczędzić miejsce w domu. Nabycie tej suszarki za 600 zł mniej wiąże się tylko z jednym ryzykiem – gdy zaczniemy ją użytkować, nie będziemy już sobie wyobrażali życia bez oferowanych przez nią udogodnień.

Koniecznie zmywarka

Zmywarka do naczyń to kolejny sprzęt AGD, bez którego naprawdę ciężko żyć. Potwierdzą to wszystkie osoby, które korzystają z jej dobrodziejstw. Dopiero gdy kupujemy pierwszą zmywarkę i zaczynamy ją użytkować, zdajemy sobie sprawę, jak wiele czasu i wysiłku kosztowało nas ręczne zmywanie naczyń. I jakie ogromne ilości wody zużywaliśmy, czyszcząc wszystko ręcznie. Zgrabna zmywarka WHIRLPOOL W2F HD624X doskonale nadaje się właśnie na tę naszą pierwszą. Jej niekwestionowanym atutem jest to, że zamiast 1999,99 zł kosztuje w czasie Black Friday tylko 1599 zł. Czysta oszczędność. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699,00 zł.

Ta zmywarka WHIRLPOOL wydaje się mała, ale mieści się do niej aż 14 kompletów, więc bez kłopotu pozmywa po obiedzie nawet dużej rodziny lub wyczyści naczynia, zastawę i sztućce z całego dnia dla rodziny mniejszej. Zrobi to cicho, sprawnie i przede wszystkim oszczędzając zarówno energię elektryczną, jak i wodę. Specjalna technologia Sixth Sense nie tylko pozwala dostosować parametry zmywania, ale również samoczynnie zmniejszy wykorzystanie wody i prądu, jeśli uzna, że naczyń do zmywania jest mniej niż zwykle. Z takiego zakupu jak zmywarka WHIRLPOOL, tańsza o 400 zł w Black Friday, ucieszy się cała rodzina. Szczególnie zaś ci jej członkowie, których dotychczasowe obowiązki obejmowały zmywanie.

Nowoczesny piekarnik

A co zrobić, gdy mamy już i suszarkę, i zmywarkę, a nadal chcemy skorzystać z tych fantastycznych przecen na Black Friday, by wzbogacić nasz dom i ułatwić sobie życie? Możemy pomyśleć o wymianie piekarnika. Na taki zaawansowany, nowoczesny, wykorzystujący energię elektryczną do generowania pary wodnej umożliwiającej wyjątkowo zdrowe przyrządzanie posiłków. Taki jak ELECTROLUX EOC8P39H SteamCrisp. On również jest teraz tańszy! Co zaś oferuje? Nowoczesny szwedzki sposób na zdrowe i oszczędne gotowanie.

Ten niesamowicie elegancki, czarny piekarnik nie tylko doskonale radzi sobie ze wszystkimi możliwymi zadaniami, jakie stawia się przed tradycyjnym urządzeniem tego typu. Dodatkowo pozwala jeszcze, dzięki zaawansowanemu systemowi generowania pary, na perfekcyjne przyrządzanie mięs i warzyw. I to na różne sposoby, bo zmieniając ilość pary, może nie tylko piec i gotować, ale też przypiekać, dusić, grillować, a nawet przygotowywać potrawy sous-vide. A do tego ma parowy tryb regeneracji, który pozwala na odgrzewanie posiłków bez ich wysuszania, a nawet na odświeżanie czerstwego pieczywa. Jest również łatwy do czyszczenia dzięki pyrolizie, która zwęgla wszystkie resztki oraz tłuszcz i pozwala bez trudu wymieść je ze środka.

Oraz ekspres do kawy oczywiście

Jeśli nasze życie jest już wystarczająco komfortowe dzięki zaawansowanemu sprzętowi AGD w kuchni, to nadal można je jeszcze bardziej wzbogacić. Tym razem odrobiną luksusu oferowaną przez własny ekspres do parzenia wyśmienitej kawy dokładnie według naszych upodobań. W promocji Black Friday w Media Expert można zaoszczędzić aż 300 zł na świetnym ekspresie ciśnieniowym DELONGHI Dinamica 350.75.S. Tej marki nie trzeba przedstawiać żadnemu wielbicielowi napojów kawowych. I ten konkretny, dostępny w promocji model oczywiście spełnia wszystkie oczekiwania, jakie można mieć wobec niekwestionowanego lidera.

Ten 15-barowy, 1450-watowy automatyczny domowy barista potrafi przygotować kawę aż na dwanaście różnych sposobów. Zaparzy nam cappuccino, cappuccino+, doppio, espresso, espresso macchiato, flat white, latte, latte macchiato, long, lungo, ristretto i oczywiście również klasyczną kawę czarną. Albo od razu dwie. I każdą z nich dokładnie tak, jak najbardziej lubimy. Ta szykowna, srebrna domowa maszyna DELONGHI to może faktycznie i pewien luksus, ale zważywszy na to, jak trudno jest niektórym funkcjonować bez porannej dawki kofeiny, taki ekspres może być również uznany za artykuł pierwszej potrzeby. Teraz, w Black Friday, tańszy o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 2799,99 zł. Korzyść jest więc oczywista!

Nie tylko powyższe

Oczywiście asortyment Media Expert dostępny w różnorodnych promocjach w czasie Black Friday jest o wiele szerszy i bogatszy niż wymienione powyżej przykładowe sprzęty. Można wybrać jeden z nich i będzie to wybór nie tylko dobry, ale też rozsądny. Można jednak poszukać w promocyjnej ofercie innego urządzenia, które ułatwi nam życie. Black Friday to najlepszy moment na takie zakupy. A urządzenia AGD, choć może nie tak efektowne, jak inne prezenty spod choinki, są bardzo praktyczne i poprawiają nasze życie wielokrotnie bardziej niż cokolwiek innego. Żaden podarek nie może się równać z wysiłkiem, czasem i pieniędzmi, które odzyskujemy dzięki zmywarkom, suszarkom, pralkom oraz innemu sprzętowi AGD. Teraz najtańszemu w roku. Warto pomyśleć o skorzystaniu z Black Friday.

Płatna współpraca z marką Media Expert