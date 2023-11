TOP 8 okazji na Black Friday

Dynamiczny duet od Sony

Aż 1700 zł zostanie w naszej kieszeni, jeśli postanowimy ulec przedświątecznej atmosferze zakupowej i otworzymy szerzej portfel, by kupić świetny 75-calowy telewizor SONY KD-75X75WL w komplecie z konsolą SONY PlayStation 5. Tej drugiej nie trzeba nikomu przedstawiać. Nowy model konsoli od ponad dwóch lat święci kolejne triumfy, zgarniając całe naręcze nagród dla fantastycznych gier dostępnych wyłącznie na tej japońskiej platformie. Ta fantastyczna zabawka dla całej rodziny, niezależnie od wieku, normalnie kosztuje 2699 zł, ale jej aktualna promocyjna cena to tylko 1999 zł! Za niecałe dwa tysiące otrzymujemy potężną maszynę do gier, zdolną do wyświetlania największych hitów w rozdzielczości 4K i mającą 825 GB miejsca na dysku na zainstalowane tytuły. Nie brakuje tutaj również odtwarzacza płyt Blu-Ray 4K, bez którego już chyba nikt nie wyobraża sobie PlayStation.

Telewizor SONY KD-75X75WL z kolei to jeden z modeli z najnowszej serii ekranów od renomowanego, japońskiego producenta. Jego cena sprzed okresu promocyjnego wynosiła 5999,99 zł, potem została nieco obniżona do 5990 zł a teraz do… 4990 zł! Tysiąc złotych oszczędności na znakomitym, 75-calowym telewizorze UHD 4K z zaawansowanym, 4-rdzeniowym procesorem obrazu X1, silnikiem Bravia Engine, matrycą Direct LED wyświetlającą obraz zgodny z wysokim, kinowym standardem Dolby Vision i głośnikami Dolby Atmos? Takiej okazji nie spotyka się często. Zwłaszcza że lista zalet tego telewizora jest dłuższa i obejmuje także perfekcyjną synergię z konsolami do gier, włącznie z funkcjami ALLM i Auto HDR Tone Mapping. Na duży plus należy mu również zaliczyć najbardziej wszechstronny system operacyjny Google TV, następcę popularnego Android TV i dostęp do ekskluzywnej platformy streamingowej z filmami Sony Pictures w najwyższej jakości 4K.

Dobry i tani Philips

Jeśli nasz salon nie jest aż tak wielki, by komfortowo pomieścić większy ekran, to znakomitym wyborem będzie Philips 55PUS7008 o przekątnej 55 cali. Głównie dlatego, że można mieć ten świetny telewizor w cenie smartfona ze średniej półki. Tak, teraz kosztuje tylko 1799 zł! Jego normalna cena to 2299,99 zł, a obniżki z ostatnich 30 dni zbiły ją do 1999,99 zł, więc w tym momencie płacimy o 200 zł mniej niż w najlepszej promocji i aż do 500 zł mniej niż wynosi cena bez żadnych rabatów! W tej cenie trudno znaleźć coś lepszego, bo otrzymujemy tu świetną matrycę LED UHD 4K z odświeżaniem 60 Hz, dwurdzeniowy procesor wspomagający obróbkę obrazu dzięki technologii Philips Pixel Precise Ultra HD oraz 10-bitowy HDR. Do dyspozycji mamy również złącze HDMI 2.1, które pozwala wykorzystać pełnię mocy konsol nowej generacji i tryby ALLM oraz VRR poprawiające responsywność i płynność w grach. Za 1799 zł jest to prawdziwa okazja, która prędko się nie powtórzy.

Mniejszy ekran od Apple

Jeśli nie potrzebujemy w domu nowego wielkiego ekranu, to może na wymianę czeka już nasz osobisty mały ekran? Dzięki promocjom w Media Expert naszym nowym smartfonem może być kultowy iPhone 12 od Apple! Jego zwykła cena to 3849,99 zł. W obowiązujących w czasie ostatnich 30 dni promocjach można go było kupić nawet za 3099 zł, ale teraz jest jeszcze tańszy i można go mieć za 2999 zł. 850 zł mniej niż wynosiła standardowa cena! Tak, można mieć nowoczesnego, zachwycającego designem i jakością wykonania iPhone’a za mniej niż trzy tysiące złotych. Obsługuje on łączność 5G i ma na pokładzie bardzo mocny procesor Apple Bionic A14, który ma aż 16 rdzeni Neural Engine wyspecjalizowanych w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją. No i ma ten zachwycający 6,1-calowy ekran OLED Super Retina XDR, dodatkowo pokryty ultraodporną na uszkodzenia warstwą Ceramic Shield. Ten smartfon to ucieleśnienie technicznej perfekcji. Z rabatem 850 zł!

Mocne brzmienie

Była już mowa o ekranach, więc logiczne będzie przejście do głośników. Zwłaszcza do mocarnego, 100-watowego, bezprzewodowego JBL Partybox On-the-Go Essential, który rozkręci każdą imprezę swoim fantastycznym, przestrzennym brzmieniem JBL Pro Surround. I nie przestanie grać przez sześć kolejnych godzin, bo na tak długie działanie pozwala mu wbudowany akumulator. I będzie to robił w każdych warunkach dzięki odporności na zachlapanie według normy IPX4. A do tego ma w zestawie bezprzewodowy mikrofon dla wszystkich fanów karaoke i nie tylko.

Oczywiście sprzętu od najlepszego na świecie producenta przenośnych głośników Bluetooth tak naprawdę zachwalać nie trzeba. I tak wiadomo, że są klasą samą dla siebie. Teraz o jedną trzecią tańszą. Zazwyczaj za ten świetny JBL Partybox trzeba by zapłacić 1499,99 zł. Ale w tym wyjątkowym okresie promocji można ten topowy sprzęt mieć o 500 zł taniej, już za 999 zł!

Niesamowita jest również promocja na bezprzewodowe, dokanałowe słuchawki Tracer T1 TWS BT. W aktualnej promocji bezapelacyjnie wygrywają konkurencję na największą procentową redukcję ceny. Zwykle kosztują, jak na porządne słuchawki Bluetooth przystało, 169,99 zł. To rozsądna cena, o której teraz można zapomnieć. Za ile można mieć dzisiaj te ultralekkie, wygodne i działające przez 3 godziny w zasięgu 10 m czarne "pchełki"? Za 29 zł! Tak, w tym momencie opatrzone są rabatem prawie sześciokrotnym! Ceny niższej o 83 proc. nie spotyka się ani co dzień, ani co miesiąc, rzadko nawet co roku!

I jeszcze coś do domu

Mamy już dobry telewizor, niezły smartfon i konsolę do gier? To znakomicie. A czy posiadamy suszarkę, która za naciśnięciem jednego guzika rozwiąże nam typowy zimowy problem, kiedy to nie wiemy, co zrobić z jeszcze wilgotnym praniem po wyjęciu z pralki? Jeśli nie, to Media Expert ma znakomitą propozycję – ultraenergooszczędną suszarkę Bosch WTH85V8SPL. W swoim mieszczącym 8 kg wsadu bębnie ma najnowocześniejszy, inwerterowy silnik kondensacyjny, który wykorzystuje zasadę działania pompy ciepła do szybkiego, dokładnego i przede wszystkim bardzo delikatnego pozbywania się wilgoci z każdego rodzaju tkanin, od najbardziej wrażliwej wełny i kaszmiru aż do puchowych kurtek i poduszek z pierzem. I pobierze w tym celu minimalną ilość energii elektrycznej, bo spełnia nową rygorystyczną normę A++. Ale najbardziej nas zszokuje zmniejszonym poborem gotówki z portfela. W tym wyjątkowym okresie to niemieckie cudo kosztuje aż 1100 zł mniej! Jego standardowa cena wynosi 2999,99 zł, a aktualna, promocyjna to tylko 1899 zł! To dopiero prawdziwa oszczędność.

Dobrego zakupu w atrakcyjnym rabacie można sobie pogratulować przy pysznej kawie zaparzonej w najbardziej lubiany sposób. To zadanie można powierzyć wyśmienitemu ekspresowi ciśnieniowemu DeLonghi Dinamica ECAM, który również jest w okresie promocji opatrzony znacznym rabatem. Sprzętu tego producenta miłośnikom kawy nie trzeba ani przedstawiać, ani polecać, bo dobrze wiedzą, że DeLonghi to sama śmietanka, jeśli chodzi o ekspresy ciśnieniowe. I zgodnie ze swoją renomą ten automatyczny barista potrafi perfekcyjnie przyrządzić aż 12 różnych rodzajów kawy, od klasyków takich jak cappuccino, latte macchiato i espresso aż do longa, ristretto i lungo. Z kultową, aromatyczną, przepyszną kawą czarną włącznie. Ten świetny ekspres, który wzbudzi słuszną zazdrość rodziny, sąsiadów i gości, można teraz mieć o 300 zł taniej. Jego regularny koszt to 2799,99 zł, ale aktualna promocja Media Expert pozwala go zdobyć już za 2499 zł!

Powyższa lista przebojów oczywiście nie wyczerpuje tematu atrakcyjnych rabatów przygotowanych na te najgorętsze zakupowo dni w roku przez Media Expert. Na stronie mediaexpert.pl można wygodnie przejrzeć cały asortyment i upolować zniżkę najlepszą i najbardziej odpowiednią dla siebie. Trzeba tylko się spieszyć, bo rabaty nie są wieczne, a na następne tak duże przeceny trzeba będzie poczekać okrągły rok.

Płatna współpraca z marką Media Expert