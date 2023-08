TOP 5 składanych smartfonów

Miętowy Samsung Galaxy Z Flip 5 8/512 GB

Samsung Galaxy Z Flip 5.8 to nowa generacja smartfonów z ekranem składanym, które przedefiniowały to, jak postrzegamy mobilność. Oferując składany ekran Dynamic AMOLED o przekątnej 6,7 cala, daje Ci zupełnie nowe doświadczenie oglądania treści multimedialnych. Technologia 5G zapewnia ultraniskie opóźnienia oraz szybkie transfery danych, co w połączeniu z 512 GB pojemności pamięci wewnętrznej, umożliwia przechowywanie wielu aplikacji, filmów, zdjęć i gier. Płynność działania jest jeszcze bardziej podkreślona dzięki ekranowi o częstotliwości odświeżania 120Hz. Obudowa w kolorze miętowym dodaje gracji, a metalowe wykończenie i szkło Gorilla Glass chronią urządzenie przed codziennymi uszkodzeniami.

Czarny Samsung Galaxy Z Fold 5 12/512GB

Samsung Galaxy Z Fold 5 12 GB to prawdziwe arcydzieło inżynierii, łączące zaawansowaną technologię z wyrafinowanym designem. Kiedy jest złożony, przypomina tradycyjny smartfon. Jednak kiedy go rozłożysz, odkrywasz imponujący 7,6-calowy ekran Dynamic AMOLED, który umożliwia wielozadaniowość na zupełnie nowym poziomie. 512 gigabajtów pamięci wewnętrznej pozwala na przechowywanie ogromnej ilości danych, a 5G zapewnia błyskawiczne połączenie w sieci. To odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. 12 gigabajtów pamięci RAM i ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 2 zapewniają znakomitą wydajność. Telefon jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. Wykonywane zdjęcia i rejestrowane filmy prezentują się znakomicie!

Efekciarski smartfon Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40 Ultra to hołd dla klasycznego designu z nowoczesnymi funkcjami. Składany ekran przypomina kultowy model Razr, ale z wbudowanymi najnowszymi technologiami. 256 gigabajtów pamięci wewnętrznej daje wystarczająco dużo miejsca na wszystkie Twoje pliki, zdjęcia i aplikacje. Kolor "Quartz Black" podkreśla nowoczesny charakter urządzenia, a jednocześnie nawiązuje do klasyki. Osiem gigabajtów pamięci RAM, a także ośmiordzeniowy procesor zapewniają błyskawiczną pracę systemu operacyjnego Android 13. Telefon robi świetne zdjęcia – zarówno przednim, jak i głównym aparatem.

Beżowy smartfon Samsung Galaxy Z Flip 5 8 GB/512 GB

Samsung Galaxy Z Flip 5.8 w beżowym wykończeniu to połączenie estetyki z technologią. Oferując wszystkie zaawansowane funkcje swojego grafitowego odpowiednika, wyróżnia się delikatnym i modnym kolorem, który będzie idealnie pasować do Twojego stylu. Oferując technologię 5G i 512 GB pamięci, jest równie wydajny, jak piękny. To urządzenie dla tych, którzy nie chcą iść na kompromis między funkcją a stylem. Z pewnością sprawdzi się nie tylko podczas komunikacji ze znajomymi, ale także w pracy i podczas rozrywki w wolnym czasie.

Czarny Samsung Galaxy Z Fold 5 12 GB/256 GB

Ten model Galaxy Z Fold 5.12 to idealny wybór dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż tradycyjnego telefonu. Jego unikalny design pozwala na korzystanie zarówno w trybie smartfona, jak i tabletu, co czyni go idealnym narzędziem do pracy i rozrywki. 256 gigabajtów pamięci wewnętrznej oraz technologia 5G gwarantują, że nie zabraknie Ci miejsca ani szybkości. Jego klasyczne czarne wykończenie sprawia, że pasuje do każdej sytuacji, czy to spotkanie biznesowe, czy wieczór z przyjaciółmi. Android 13 to nowoczesne oprogramowanie, które zapewnia dostęp do wielu przydatnych funkcji. Ekran zewnętrzny o przekątnej 3,4 cala pozwala szybko podejrzeć najważniejsze informacje, jednocześnie nie wymagając od użytkownika rozkładania smartfona.

