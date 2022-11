TOP 5 prezentów w promocji Black Friday. Bądź najlepszym Mikołajem

Zbliża się grudzień i znów pojawia się ten sam kłopot, jak co roku. Jakie prezenty kupić najbliższym? Czym ich ucieszyć, w jaki sposób ulepszyć ich życie mądrze dobranym podarkiem? I, przede wszystkim, jak zrobić to taniej, żeby wystarczyło budżetu na jeszcze więcej prezentów?

Święty Mikołaj ma dobre życie. Nie musi się martwić, co komu przynieść w swoim worku, bo dostaje ściągi w postaci listów. Nie przejmuje się również, skąd weźmie te wszystkie rzeczy, bo jego elfy w pocie czoła pracują przez cały rok, żeby wyprodukować potrzebny asortyment. On tylko zakłada czerwony strój, wsiada w sanie i dostarcza. Jest po prostu kurierem, który przy okazji zgarnia wszystkie zasługi. Na szczęście i my możemy liczyć na pomoc. Nie mamy elfów, ale mamy Media Expert, który z okazji "czarnego piątku" przygotował świetną ofertę ciekawych prezentów. I to w znakomitych cenach!

Budżetowo, ale z klasą

Odczuwamy inflację, więc może się tak pechowo złożyć, że nie dysponujemy aż taką dużą kwotą, jak niegdyś. Nie szkodzi. To wcale nie musi oznaczać, że trzeba szukać prezentowych kompromisów. Na przykład bardzo dobrą szczoteczkę soniczną Oral-B Pulsonic Slim Clean można w "czarny piątek" nabyć za 149 zł, o sto złotych taniej niż normalnie. To prezent bardzo praktyczny i ma tę zaletę, że nadaje się dosłownie dla każdego. Wszyscy przecież powinni dbać o zęby. A w tej kwestii nie ma nic lepszego niż szczoteczki soniczne, które oferują niezrównaną dbałość i higienę jamy ustnej.

Dobrym pomysłem na prezent są również słuchawki. Dzięki smartfonom mamy tonę rzeczy do słuchania. Najczęściej muzyki, ale przecież nie tylko – są jeszcze bardzo popularne podcasty, nie mówiąc już o audiobookach. I dzięki takim bezprzewodowym słuchawkom Bluetooth jak nauszne Philips TAPH805BK można tego wszystkiego słuchać w doskonałej jakości, niesamowicie wygodnie i dosłownie wszędzie. Ten sprzęt sprawdza się nie tylko w domu, ale też w podróży, w czasie biegania czy na siłowni. Jego aktywna redukcja szumów pozwala idealnie odciąć hałas z otoczenia, ale można też ją wyłączyć jednym ruchem palca – to na wypadek, gdyby ktoś coś do nas mówił lub przy poruszaniu się po mieście, kiedy potrzebna nam jest dźwiękowa świadomość otoczenia. Te bardzo wygodne, kompaktowe słuchawki, dostępne w Black Friday aż o połowę taniej niż zwykle, za jedyne 199 zł, to świetny pomysł na prezent.

Zaskakujący gadżet

Nietypowym, ale ciekawym pomysłem na prezent jest uroczy, malutki aparat fotograficzny Fujifilm Instax Mini LiPlay. W czasach pstrykania fotek smartfonami i oglądania ich wyłącznie na ekranie tych urządzeń taki właśnie sprzęt może być niezłą atrakcją. Zwłaszcza że nie tylko pozwala robić szybkie zdjęcia w każdej sytuacji. To maleńkie urządzenie posiada również wbudowaną drukarkę, dzięki której można wykonaną fotkę otrzymać w formie autentycznego, fizycznego zdjęcia! Taka opcja z pewnością ucieszy wszystkich tych, którzy tęsknią za starymi dobrymi czasami, kiedy to można było fotografie wziąć do ręki, postawić na biurku lub powiesić na ścianie.

Ten mały i zgrabny gadżet to doskonały pomysł dla osób kreatywnych, które chcą się wyróżnić. Oczywiście współpracuje w pełni ze smartfonami dzięki połączeniu Bluetooth. I choć normalnie kosztuje 699 zł, to w Black Friday można go kupić w Media Expert za jedyne 444 zł. To prawdziwa okazja.

Wyższa półka prezentowa

Jeśli możemy i zamierzamy wydać na prezent nieco więcej, to Media Expert również ma dla nas bardzo dobre opcje. Pierwszą z nich jest coś, co ucieszy każdą dbającą o wygląd przedstawicielkę płci pięknej. Depilator świetlny Philips Lumea Advanced doskonale sprawdza się w bezproblemowym i bezbolesnym usuwaniu nawet najmniejszych włosków z każdej, nawet najbardziej wrażliwej części ciała. Działa na zasadzie bardzo skutecznych impulsów świetlnych, które osłabiają mieszki włosowe i sprawiają, że włoski same wypadają. Zabiegi nie zajmują wiele czasu, są łatwe i przyjemne, a już kilkukrotne ich powtórzenie gwarantuje jedwabistą gładkość skóry. Ten świetny sprzęt będzie przy tym długo służył – żywotność lampy wynosi aż 7 lat. I nie kosztuje fortuny. W "czarny piątek" można go mieć już za 899 zł! To bardzo atrakcyjna cena, jeśli weźmie się pod uwagę, że zwykle sprzęt takiej klasy potrafi kosztować nawet dwukrotnie więcej.

Najdroższy prezent od elfów z Media Expert jest jednocześnie najbardziej uniwersalny. Mowa tu o markowym inteligentnym zegarku Apple Watch SE GPS. To idealny smartwatch dla tych, którym zależy na najwyższej jakości i funkcjonalności osobistej elektroniki. Dysponuje olbrzymią paletą funkcji, nawet jeśli nie jest sparowany z iPhone’em. Monitoruje pracę serca, fazy snu, a nawet cykl menstruacyjny. Mierzy tętno, spalone kalorie i ciśnienie powietrza. Może nawet uratować zdrowie dzięki funkcji automatycznego wezwania pomocy, gdy zarejestruje szybkie przemieszczenie i bezruch, które mogą się wiązać z nagłym upadkiem! Oczywiście można go też wykorzystać do odbierania wiadomości czy rozmów oraz mnóstwa innych zastosowań. To najlepszy minikomputer osobisty od jednego z najbardziej znanych producentów na świecie. I teraz, w "czarny piątek", można go nabyć na prezent (lub dla siebie) za 150 zł mniej – w promocji kosztuje bowiem tylko 1199 zł!