TOP 5 prezentów w 2022 roku

Zależy Ci na modnym prezencie? Jeśli szukasz inspiracji, koniecznie zajrzyj do naszego zestawienia. To pięć pomysłów, które na pewno sprawią radość Twoim bliskim. Na pewno któryś z nich przypadnie Ci do gustu! Zapraszamy do lektury, która zajmie zaledwie 2 minuty!

Prawdziwy hit – konsola Sony PlayStation 5

Konsola to zawsze trafiony prezent. Już pierwsze generacje PlayStation cieszyły się niezwykłą popularnością pod choinkami na całym świecie. Z takiego prezentu ucieszą się nie tylko dzieci, ale również dorośli członkowie rodziny. PlayStation 5 może być w końcu prezentem dla wszystkich domowników. Zwłaszcza, że dostępne są także gry familijne. W ofercie znajduje się wiele ciekawych zestawów – także z grami i dodatkowymi kontrolerami. Co ważne, jeśli w Waszym domu wcześniej znajdowała się konsola PS4, posiadane gry będą mogły być odtworzone także na nowej generacji platformy. To spora zaleta sprzętu od Sony. Warto sprawdzić ofertę konsol w sklepie internetowym Media Expert, gdyż sieć gwarantuje wysoką dostępność urządzenia.

Modny i wydajny smartfon Apple iPhone 14 Plus

Jeśli chcesz podarować bliskiej osobie nowy telefon, na pewno dobrym wyborem będzie smartfon Apple. iPhone to nie tylko modny sprzęt, ale przede wszystkim nowoczesne narzędzie, które zapewnia doskonałą wydajność. Z pomocą urządzenia możesz wykonać jakościowe fotografie, a także nagrać bardzo efektowne filmy. Podzespoły telefonu świetnie współpracują z systemem iOS 16. Nowością jest funkcja wykrywania wypadków. System czujników pozwala zauważyć przeciążenia, do których dochodzi np. podczas zderzenia samochodu z jakąś przeszkodą lub innym pojazdem. W takim wypadku telefon wykona połączenia alarmowe, aby pomoc mogła dotrzeć jak najszybciej. iPhone 14 występuje w kilku wersjach kolorystycznych: niebieskiej, czerwonej, fioletowej i księżycowej poświacie.

A może laptop dla graczy? Mamy świetny model!

Laptop gamingowy to świetny wybór z dwóch powodów. Po pierwsze, świetnie sprawdzi się podczas zabawy. Po drugie, jego wysoka wydajność sprzyja obsłudze zaawansowanego oprogramowania. Może być więc wykorzystywany np. do obróbki graficznej lub innej pracy twórczej. Acer Nitro 5 AN515-57 wyposażono w procesor Intel Core i5 jedenastej generacji. Dysponuje także ośmioma gigabajtami pamięci operacyjnej RAM. Dysk SSD jest szybki i mieści aż pół terabajta danych. Oczywiście nie mogło zabraknąć dedykowanej karty graficznej. W tym przypadku jest to Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Laptop jest chłodzony dwoma wentylatorami. W pamięci zainstalowano system operacyjny Windows 11 Home.

Hulaj dusza, hulajnogą!

Nie oszukujmy się – na hulajnodze elektrycznej chcą jeździć nawet dorośli! Nic dziwnego, bo to wygodny, szybki i ekonomiczny środek transportu. Model JEEP 2XE Sentinel to doskonały wybór. Hulajnoga wyposażona jest w silnik o mocy 350 watów. Maksymalna prędkość wynosi 20 kilometrów na godzinę. Na jednym ładowaniu akumulatora możesz przejechać nawet 25 kilometrów! To naprawdę sporo. Pojazd został wyposażony w amortyzację oraz kompletne oświetlenie. Lampki LED znajdują się z przodu i tyłu. Ponadto, hulajnoga posiada także kierunkowskazy i sygnał dźwiękowy. Wyświetlacz LCD informuje użytkownika o najważniejszych parametrach dotyczących hulajnogi – w tym o stanie baterii.

Wielofunkcyjny multicooker, aby gotowanie było szybsze i prostsze!

Nie masz czasu na gotowanie? W takim razie potrzebny jest Ci multicooker, który przyspieszy proces gotowania, a także pozwoli zaoszczędzić cenne minuty na sprzątanie naczyń. Model Tefal Cook4Me Touch CY9128 pozwala dusić, gotować na parze i podciśnieniem, a także smażyć. To wszystko w sześciolitrowej misie, którą łatwo wyczyścisz w zmywarce. W bazie urządzenia wgranych jest aż 500 przepisów, w tym ponad 100, które mogą być wykonane tylko w 10 minut!

