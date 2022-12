TOP 5 okularów VR

Okulary VR to prawdziwy hit. Pozwalają wnieść rozrywkę na całkowicie inny, wyższy poziom. Od tej pory możesz wkroczyć w trójwymiar, stając się uczestnikiem akcji, która do tej pory była wyłącznie wyświetlana na płaskim ekranie telewizora lub monitora. Sprawdźmy, które modele okularów VR są obecnie na topie!

Gogle VR Sony PlayStation VR2 – wielka premiera niebawem

Jednym z liderów w branży rozrywkowej jest Sony. Konsole PlayStation od wielu lat wiodą prym na rynku. Akcesorium w postaci gogli VR pozwala cieszyć się z zabawy jeszcze bardziej. Model, który ma premierę w lutym 2023 roku zapowiada się doskonale. Już kilka dni po rozpoczęciu przedsprzedaży, Polacy zamówili kilkanaście tysięcy sztuk gogli w największych sieciach sprzedaży. Model gwarantuje pole widzenia o szerokości 110 stopni. Jest wyposażony w odpowiednie czujniki, które pozwalają zapewnić możliwie jak najwyższą jakość rozrywki. Grafika 4K HDR jest gwarancją niezwykłych doznań. Podłączenie gogli do konsoli jest bardzo proste. Wystarczy podpiąć przewód USB do PS5 i gotowe. W zestawie znajdują się także 3 nakładki, 2 kontrolery, przewód i słuchawki. Oj, zabawa będzie przednia!

Gogle VR Oculus Quest 2 128GB

To bardzo popularny sprzęt, który cieszy się świetnymi ocenami Klientów. Wysoka rozdzielczość ekranu pozwala zagwarantować szczegółowy, jakościowy obraz użytkownikom. Częstotliwość odświeżania na poziomie 90 herców gwarantuje wysoką płynność ruchu – nawet podczas dynamicznych scen. Pole widzenia wynosi w tym przypadku 100 stopni. To całkiem sporo! Producent wyposażył gogle w wysokiej klasy czujniki, które pozwalają odczytać niezbędna parametry, by Twoja zabawa była możliwie jak najbardziej realistyczna. Sprzęt posiada wbudowany mikrofon i głośniki. To w pełni autonomiczne urządzenie, które zapewnia wydajność na wysokim poziomie. Gogle są w stanie określić każdy Twój ruch, przekazując go do komputera. Sprzęt sprawdza się doskonale. Jest niezwykle precyzyjny i łatwy w obsłudze. W zestawie znajdują się także dwa kontrolery, kabel USB-C, dwie baterie AA, zasilacz i wkładka dystansująca.

Gogle VR HTC Vive Pro 2 Full Kit

HTC postawił poprzeczkę bardzo wysoko. Prezentowane gogle wyświetlają obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu wyświetlane multimedia prezentują się znakomicie. Częstotliwość odświeżania na poziomie 120 herców zapewnia płynny ruch na ekranie. Pole widzenia użytkownika jest bardzo duże. To aż 120 stopni! Gogle wyposażono w niezbędne sensory, dzięki którym sprzęt dokładnie analizuje Twoje ruchy. Podłączysz je do komputera, a także SteamVR i Viveport. Gogle dysponują wbudowanym, podwójnym mikrofonem i zestawem słuchawkowym Hi-Res. W zestawie znajduje się mnóstwo dodatkowy akcesoriów. To między innymi adaptery DisplayPort – Mini Displayport, niezbędne przewody, dwa kontrolery, linkbox, ściereczka do czyszczenia, dwie stacje bazowe, dwa zasilacze i kilka innych akcesoriów. Gogle VR HTC zapewniają niepowtarzalne wrażenia! Przekonaj się o tym sam.

Gogle VR HTC Vive Cosmos

To inny model gogli VR od HTC. Zapewnia doskonałe wrażenia, porównywalne z modelem Oculus. Wrażeń z zabawy nie sposób do niczego innego porównać! Sprzęt połączysz z komputerem bardzo szybko i bez utrudnień. Wszystko po to, aby zabawa była dostępna od ręki. Szeroki kąt widzenia wynosi 110 stopni. Użytkownik może liczyć na wysoką rozdzielczość wyświetlanego obrazu, a także płynny ruch podczas dynamicznych scen.

Gogle VR HTC Vive Pro 2 Headset

Na koniec czas na jeszcze jedną propozycję od HTC. To urządzenie, które wyświetla obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu użytkownik ma wrażenie niespotykanego realizmu. Zachwyca także płynność ruchu i szeroki kąt widzenia, który wynosi 120 stopni. Rozstaw okularów można dopasować do źrenic, aby wzrok nie męczył się podczas zabawy. Wrażenie robi także odtwarzany dźwięk przestrzenny 3D. To naprawdę doskonały sprzęt, który przez wiele lat będzie jednym z topowych modeli gogli VR.

