TOP 5 nowoczesnych monitorów gamingowych

To 24,5-calowy monitor dedykowany wymagającym graczom. Poza wysoką rozdzielczością Full HD, możesz także liczyć na wysoką częstotliwość odświeżania. Dzięki 280 hercom, obraz jest bardzo płynny. Czas reakcji matrycy to zaledwie 1 milisekunda. Jasność ekranu także robi wrażenie. 400 kandeli na metr kwadratowy gwarantuje naprawdę jasny obraz. Oczywiście monitor jest kompatybilny z technologiami NVIDIA G-Sync i AMD Freesync. Model wyposażono w wyjście liniowe audio, dwa porty USB, dwa złącza HDMI i jedno gniazdo DisplayPort. Zdecydowanie polecamy ten wybór! Szerokie kąty widzenia gwarantują dobry widok, niezależnie od pozycji względem ekranu.

Jeśli szukasz monitora z dużym ekranem, powinieneś bliżej zapoznać się z tym modelem Iiyama. Przekątna licząca 27 cali gwarantuje doskonałe wrażenia podczas rozgrywki. Twoje stanowisko gamingowe zamieni się w małe kino. Czas reakcji matrycy wynosi zaledwie 0,5 milisekundy. To zasługa matrycy Fast IPS. Technologia AMD FreeSync zwiększa płynność odtwarzania, eliminując najczęściej występujące defekty wizualne. Dodatkowe udogodnienie dla graczy stanowi funkcja głębi czerni Black Tuner. Dzięki niej w łatwy sposób wyregulujesz jasność wyświetlacza i dostosujesz poziom czerni do własnych potrzeb i preferencji. Funkcja obrotu Pivot pozwala obrócić ekran o 90 stopni, dzięki czemu łatwiej będzie Ci czytać dłuższe dokumenty.

Jeśli szukasz dobrego monitora dla graczy, ale w cenie poniżej 1000 złotych, sprawdź ten model. To urządzenie odtwarzające obraz w jakości Full HD. Ekran o wielkości 23,8 cala zapewnia częstotliwość odświeżania na poziomie 144 herców. Czas reakcji to zaledwie 1 milisekunda. Technologia AMD FreeSync Premium dostosowuje tempo synchronizacji obrazu do aktualnych potrzeb, ograniczając tym samym jego zacięcia i obniżając poziom latencji sygnału wejściowego. Kompensacja niskiej liczby klatek na sekundę sprawia, że każda scena jest wyświetlana równo i płynnie. To naprawdę świetny zakup. Zwłaszcza, że konstrukcja pozwala ustawić monitor w kilku płaszczyznach.