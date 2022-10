TOP 5 laptopów gamingowych

DELL G15 z dedykowaną kartą GeForce RTX 3050!

Sprawdź tego laptopa. To doskonały DELL z 15,6-calowym ekranem, który zapewnia odświeżanie na poziomie 120 herców. To z kolei gwarantuje bardzo wysoką płynność obrazu podczas dynamicznych scen. Procesor to wydajny AMD Ryzen 5 5600H. Pamięci RAM jest tutaj 8 gigabajtów. Dedykowana karta graficzna GeForce RTX 3050 gwarantuje doskonałą wydajność i świetną jakość obrazu. W pamięci komputera zainstalowany jest już system operacyjny Windows 11 Home. Laptop został wyposażony w bardzo dobry układ chłodzenia, który zapewnia świetne warunki pracy. Obudowa komputera jest bardzo wytrzymała, jak na Della przystało. Karta sieciowa w standardzie Wi-Fi 6 gwarantuje stabilne połączenie bezprzewodowe i wysokie prędkości pobierania i wysyłania danych.

Genialny ASUS TUF Dash – laptop, którego z pewnością szukasz

Spójrz tylko. Za około 4000 złotych możesz kupić laptopa wyposażonego w nowoczesny procesor Intel Core i5-11300H. Zapewnia on wysokie taktowanie w trybie bazowym, co z kolei gwarantuje wysoką prędkość pracy. Pamięć RAM liczy 16 gigabajtów, a więc naprawdę sporo. Możesz ją dwukrotnie zwiększyć, co jest dodatkową wartością dodaną. Dysk SSD mieści aż pół terabajta danych. Karta graficzna to ceniony model – Nvidia GeForce RTX 3050. Producent zadbał także o zainstalowanie systemu operacyjnego. Jest to Windows 11 Home. To doskonały laptop dla graczy, a także osób, które na co dzień pracują z zaawansowanymi programami edytorskimi. Kupując ten sprzęt, otrzymasz gratis najnowszą odsłonę Call of Duty: Modern Warfare II!

Doskonały Legion – propozycja dla graczy do Lenovo

Oferta laptopów Lenovo robi świetne wrażenie. Dostępnych modeli jest naprawdę wiele – także dla graczy. Legion 5 15ACH6 to laptopa wyposażony w ekran o niezwykle wysokiej częstotliwości odświeżania. Wynosi ona 165 herców, dzięki czemu obraz jest bardzo płynny nawet podczas dynamicznych scen. Sprzęt dysponuje dyskiem SSD o pojemności 512 gigabajtów. Na uwagę bez wątpienia zasługuje żywotność baterii. Laptop jest bardzo designerski. Obudowa jest smukła, lekka, ale także wytrzymała. Komputer jest sprzedawany w wariancie z systemem operacyjnym oraz bez niego. To idealny sprzęt do grania, a nawet streamowania. System chłodzenia jest cichy i wydajny. Podzespoły nie przegrzewają się, dzięki czemu mogą pracować z pełną mocą, pomimo dużego obciążenia.

Potężny mocarz – nieposkromiony Predator Helios 300

Czego można spodziewać się po tym laptopie? Wszystkiego, czego oczekują najbardziej wymagający gracze! Przede wszystkim, model ten wyposażono w wydajny procesor Intel Core i7-11800H. Jego taktowanie w trybie turbo to aż 4,6 gigaherca. Laptop dysponuje dyskiem SSD o pojemności 1 terabajta. Pamięci RAM jest tu naprawdę sporo. Liczy 32 gigabajty i pozwala wykrzesać z laptopa maksimum możliwości. Karta graficzna to Nvidia GeForce RTX 3070. Zapewnia świetną wydajność i doskonałej jakości obraz. Klawiatura z podświetleniem RGB na pewno może się podobać. Nie sposób nie wspomnieć o doskonałym chłodzeniu, które pięknie radzi sobie z wysoką temperaturą podczas dużego obciążenia.

IdeaPad Gaming 3 – Lenovo robi to dobrze!

Jak już wspominaliśmy, Lenovo dostarcza naprawdę dobry sprzęt dla graczy. Przykładem na to jest między innymi ten laptop. Co drzemie wewnątrz? Mamy tu procesor AMD Ryzen 7 4800H i 8 gigabajtów pamięci RAM. Szybki i cichy dysk SSD mieści pół terabajta danych. Karta graficzna to Nvidia GTX 1650. Sprzęt dysponuje wydajnym system chłodzenia. Fabrycznie zainstalowany system to Windows 10 Home. Możesz także kupić wersję z 11-stką lub bez oprogramowania. To zdecydowanie dobry wybór dla osób, które potrzebują laptopa do grania w sieci lub pracy z bardziej wymagającym oprogramowaniem.

