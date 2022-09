TOP 5 laptopów gamingowych

Szukasz laptopa do grania? Świetny pomysł! Zwłaszcza, że dni są coraz krótsze i przyda się trochę rozrywki wieczorami. Mając to na uwadze, przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych aktualnie modeli laptopów dla graczy. Koniecznie zapoznaj się z propozycjami i zdecyduj, który sprzęt będzie dla Ciebie najlepszy.

Coś dla fanów militariów i wojennych strzelanek – mocarny ASUS!

ASUS TUF Dash F15 FX516PC-HN115W to komputer wyróżniający się ekranem o wysokiej częstotliwości odświeżania, która liczy aż 144 herce. Nie mogło także zabrakąć nowoczesnego procesora. W tym wypadku jest to Intel Core i5 jedenastej generacji. 8 gigabajtów pamięci RAM DDR4 wystarczy, aby cieszyć się z doskonale zoptymalizowanej rozgrywki. Jeśli to jednak dla Ciebie zbyt mało, płyta główna pozwala na rozbudowę jej aż czterokrotnie! Szybki, cichy i trwały dysk SSD dysponuje pojemnością 512 gigabajtów. Tyle wystarczy, aby zapewnić sobie dostępność co najmniej kilku gier. Nie mogło zabraknąć dedykowanej karty graficznej, skoro jest to laptop gamingowy. To Nvidia GeForce RTX 3050, która zapewnia optymalną wydajność i bardzo dobrej jakości obraz. Standard Wi-Fi 6 gwarantuje szybkie transfery i stabilne połączenie z siecią bezprzewodową. Cena obejmuje także fabrycznie zainstalowany system Windows 11 Home.

Laptop z 16-calowym ekranem – HP z rodziny Victus

Opisywany tutaj model HP Victus na pewno dysponuje ekranem większym, niż większość laptopów. Standardowy rozmiar to bowiem 15,6 cala. Tutaj ekran jest większy! W tym wypadku wyświetlacz ma przekątną o długości 16,1 cala. Ekran gwarantuje jednocześnie bardzo wysoką płynność. To możliwe dzięki odświeżaniu na poziomie aż 144 herców. Procesor Intel Core i5-11400H zapewnia wysoką kulturę pracy, niezależnie od zadania. 8 gigabajtów RAM to naprawdę sporo, jak na laptopa! Pamięć operacyjna o tej pojemności radzi sobie świetnie z nawet najnowszymi hitami, które dopiero co miały premierę. Dedykowana karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3050 Ti zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu. Warto docenić także wydajny układ chłodzenia, który zapewnia optymalne warunki pracy wszystkim podzespołom znajdującym się wewnątrz obudowy. System operacyjny Windows 11 Home pozwala skorzystać ze wszystkich udogodnień, które przewidział producent.

Tani laptop dla gracza – ASUS ma taki sprzęt w swojej ofercie

ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB-HN359W to laptop, który możesz kupić już nawet za około 3600 zł. W tej cenie zyskasz sprzęt wyposażony w procesor Intel Core i5 dziesiątej generacji oraz dedykowaną kartę graficzną. To popularny model Nvidia GeForce GTX 1650. 16 gigabajtów pamięci RAM to naprawdę sporo. Szybki i cichy dysk SSD mieści aż pół terabajta danych. Laptop jest wyposażony w bardzo wydajne chłodzenie, które zapewnia optymalne warunki pracy. Windows 11 Home jest wgrany fabrycznie.

To dopiero maszyna! Jeden z lepszych laptopów na rynku

Jeśli szukasz laptopa, który gwarantuje możliwie najwyższe parametry techniczne, sprawdź prezentowany model. Bije on na głowę niejeden komputer stacjonarny! Sprzęt wyposażono w procesor Intel Core i7-10750H, który pozwala na szybką pracę, nawet pod dużym obciążeniem. Pamięci RAM także nie brakuje – ma ona pojemność aż 16 gigabajtów. Dysk SSD jest szybki, cichy i trwały. Zmieści aż 1000 gigabajtów, a to całkiem sporo jak na laptopa. Na uwagę zasługuje na pewno dedykowana karta graficzna. To bardzo dobry model – Nvidia GeForce RTX 3080. Laptop odtwarza dźwięk w bardzo wysokiej jakości. System Windows 10 Home jest zainstalowany fabrycznie, ale możliwa jest jego darmowa aktualizacja do najnowszej wersji.

DELL – marka, której nie trzeba przedstawiać

Takiego laptopa możesz kupić za około 4000 złotych. Sprzęt Dell jest warty każdych pieniędzy, więc to świetna okazja. W zamian otrzymujesz sprzęt, który wyposażono w Intel Core i7 dziesiątej generacji. Procesor ten zapewnia świetne parametry techniczne, które są potrzebne do grania lub obsługi zaawansowanego oprogramowania. Taktowanie w trybie Turbo osiąga aż 5.0 gigaherców. 16 gigabajtów pamięci RAM w zupełności wystarczy nawet wytrawnemu graczowi. Dysk SSD jest szybki i cichy. Dedykowana karta graficzna to Nvidia GeForce RTX 3050.

