TOP 5 laptopów gamingowych

Rog Strix G15 G513IC to świetny komputer przenośny. Sam jego design robi już spore wrażenie. Ekran o przekątnej 15.6 cala wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD. Na uwagę zasługuje także częstotliwość odświeżania, która sięga 144 herców. Oznacza to, że obraz będzie bardzo płynny, co ma znaczenie podczas dynamicznych scen. Procesor AMD Ryzen 7 4800H zapewnia wysoką wydajność, która przydaje się podczas gry w najnowsze produkcje. Pamięć operacyjna także zasługuje na uwagę, bo jest jej aż 16 gigabajtów. Dedykowana karta graficzna także ma wpływ na wydajność, a jednocześnie zapewnia świetny obraz. Na laptopie zainstalowany jest także system operacyjny Windows 10. Aluminiowa obudowa zapewnia trwałość i wygląda wyśmienicie.

ASUS TUF F15 FX506HCB-HN161W jest wyposażony w ekran o przekątnej 15.6 cala. Częstotliwość odświeżania w tym wypadku to 144 herce. Procesor, który został zamontowany w laptopie to Intel Core i5-11400H zapewnia wydajność na bardzo wysokim poziomie. Należy także wspomnieć, że to podzespół najnowszej generacji. Pamięć operacyjna RAM to dobrze znane moduły DDR4. Dysk komputera nośnik SSD o pojemności 512 gigabajtów. Aluminiowa obudowa wygląda doskonale. Jest trwała i odporna na czynniki mechaniczne. Inteligentny system chłodzenia zapewnia niską temperaturę, która pozwala zachować właściwą wydajność. System operacyjny komputera to Windows 10 w wersji Home.