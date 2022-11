TOP 5 laptopów do grania i tworzenia

Okolice Black Friday to świetny moment na zakup nowego laptopa. Polecamy wybór modelu gamingowego, bo świetnie sprawdzi się on w pracy twórczej lub podczas grania w najnowsze hity. Przygotowaliśmy zestawienie kilku naprawdę świetnych lapków. Sprawdź je!

Co za kocur! Doskonały ASUS TUF Dash F15 – do pracy i zabawy

Jeśli szukasz wydajnego laptopa do zabawy lub pracy, powinieneś poszukać modelu z dedykowaną kartą graficzną. Dzięki temu zyskasz nie tylko wysoką jakość obrazu, ale również moc obliczeniową, która bez wątpienia się przyda. Laptop ASUS TUF Dash F15 FX516PC-HN115W to jeden z lepszych wyborów. Ekran o częstotliwości odświeżania na poziomie 144 herców gwarantuje płynność scen wyświetlanych na ekranie. To wielka zaleta w grach, ale także podcza oglądania filmów lub seriali. Procesor i5-11300H zapewnia wysokie taktowanie – także w trybie bazowym. Dysk SSD ma pojemność 512 gigabajtów, a pamięci RAM jest wystarczająco dużo. 16 GB DRR4 zapewnia sprawną pracę laptopa. Laptop świetnie chłodzi podzespoły, dzięki czemu wydajność jest odpowiednia nawet przy dużym obciążeniu.

Laptopa kupisz ASUS TUF Dash F15: << TUTAJ! >>

Źródło zdjęć: © materiały partnera Laptop ASUS TUF Dash F15 FX516PC-HN115W 15.6" IPS 144Hz i5-11300H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX3050 Windows 11 Home

Wytrzymały i szybki jak na Dell przystało!

Laptop DELL G15 5515-9274 to przykład, który potwierdza opinię na temat sprzętu producenta. Laptop wyposażono w naprawdę świetne podzespoły, które gwarantują wysoką wydajność. Dzięki mocnemu procesorowi i dedykowanej grafice GeForce RTX 3050 komputer pracuje naprawdę szybko. Wpływ na to ma także wykorzystanie dysku SSD, który jest ponadto cichy i trwały. Na uwagę zasługuje wytrzymała, ale jednocześnie designerska obudowa. Laptop jest naprawdę świetny! Co ważne, nie przegrzewa się! To zasługa nowoczesnego układu chłodzenia, który pracuje naprawdę dobrze. W cenie zyskujesz jeszcze system operacyjny Windows 11 Professional. Zaraz po zakupie możesz więc cieszyć się nowym sprzętem – grając lub pracując.

Wyjątkowy laptop DELL dostępny jest: << TUTAJ! >>

Źródło zdjęć: © materiały partnera Laptop HP Victus 16-d0603nw 16.1" IPS i5-11400 8GB RAM 512GB SSD GeForce RTX3050Ti Windows 11 Home

MSI – laptopy do zadań specjalnych

Gracze doskonale znając sprzęt MSI. W ofercie znajdują się między innymi świetne laptopy, które zyskały sławę dzięki wybitnie dobrym parametrom technicznym. Model GF76 11UD-684PL wyposażono w ekran o przekątnej 17,3 cala. Odświeżanie na poziomie 144 herców zapewnia płynny obraz podczas dynamicznych scen. Na tak dużym ekranie nie tylko przyjemnie się gra, ale także ogląda filmy i pracuje. Procesor Intel Core i7-11800H zapewnia bardzo szybką pracę. Podobnie, jak dysk SSD i 16 gigabajtów pamięci RAM. Nie mogło zabraknąć dedykowanej karty graficznej – Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Możesz kupić sprzęt w kilku wariantach. Dostępna jest też opcja z Nvidia GeForce RTX 3060. Zainstalowany system operacyjny to Windows 11 Home, ale możesz kupić sprzęt także bez oprogramowania.

Mega wydajny laptop MSI kupisz: << TUTAJ! >>

Źródło zdjęć: © materiały partnera Laptop MSI Katana GF76 11UD-684PL 17.3" IPS 144Hz i7-11800H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX3050Ti

Nowoczesny, mocny i w pełni funkcjonalny – taki jest HP Omen

Nazwa tej serii laptopów HP mówi sama za siebie – musi być mocno. Prezentowany model Omen 16-C0123NW wyposażony jest w świetne podzespoły. Procesor to AMD Ryzen 7 5800H. Dysponuje on ośmioma rdzeniami, a taktowanie w trybie bazowym to 3,2 gigaherca. Funkcja turbo pozwala przyspieszyć aż o 1200 megaherców. Dysk SSD ma pojemność 1000 gigabajtów, a to naprawdę dużo. Zapewnia szybką pracę i wysoką trwałość podzespołu. Jeśli 16 gigabajtów pamięci RAM Ci nie wystarczy, możesz rozbudować ją aż czterokrotnie. Karta graficzna to AMD Radeon RX 6600M o sporej ilości pamięci. Ten laptop ma wszystko, czego potrzebuje wymagający gracz. Konstrukcja jest trwała i ergonomiczna. Smukła obudowa nie tylko wygląda nowocześnie, ale także ułatwia transport.

Świetny HP Omen zamówisz: << TUTAJ! >>

Źródło zdjęć: © materiały partnera Laptop HP Omen 16-c0123nw 16.1" IPS 144Hz R7-5800H 16GB RAM 1TB SSD RX6600M

Gruntownie testowany ASUS TUF Gaming A17

Czas na ostatniego laptopa w naszym zestawieniu. To wymarzona maszyna dla wymagającego gracza i nie tylko. Sprzęt świetnie sprawdzi się podczas obróbki grafiki, a to za sprawą dużego ekranu. Dzięki wysokiemu odświeżaniu matrycy, każdy ruch jest bardzo płynny. Nawet podczas intensywnej strzelaniny w Twojej ulubionej grze! Laptop wyposażono w dedykowaną kartę graficzną i szybki procesor. Nie mogło także zabraknąć wydajnego układu chłodzenia, który chroni podzespoły przed przegrzaniem.

Laptop ASUS TUF Gaming A17 dostępny jest: << TUTAJ! >>

Źródło zdjęć: © materiały partnera Laptop ASUS TUF Gaming A17 FA707RC-HX014W 17.3" IPS 144Hz R7-6800H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX3050