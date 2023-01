TOP 5 laptopów do firmy i pracy kreatywnej

Jeśli szukałeś już wstępnie laptopa biznesowego, na pewno natknąłeś się już na ofertę Apple. MacBooki są doskonałe! To bardzo wydajne urządzenia, które służą wiele lat i prezentują się niezwykle elegancko. Prezentowany model wyposażono w 13-calowy ekran, który wyświetla obraz o wybitnie dobrej jakości. Procesor Apple M1 zapewnia wysoki poziom wydajności podczas pracy, korzystania z sieci i oglądania filmów. Laptop dysponuje także ośmioma gigabajtami pamięci operacyjnej i dyskiem SSD o pojemności 256 gigabajtów. Zintegrowana grafika gwarantuje naprawdę świetną jakość i wydajność. Konstrukcja laptopa jest niezwykle smukła i lekka. MacBook Air może pracować na jednym ładowaniu nawet 18 godzin! Laptop jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych.

Niedrogi notebook do pracy i podróży: << Kup teraz! >>

Laptopy z rodziny LG Gram są bardzo cenione przez użytkowników. Nazwa serii wzięła się z niskiej wagi komputerów. Wiele laptopów waży bowiem niespełna poniżej kilograma. Prezentowany model wyposażono w 16-calowy ekran, który wyświetla obraz w bardzo dobrej jakości. Procesor Intel Core i7 zapewnia szybką pracę, niezależnie od zadania. 16 gigabajtów pamięci operacyjnej to gwarancja wysokiej wydajności. Dysk SSD jest cichy i trwały. Mieści aż 512 gigabajtów danych. Sprzęt może pracować wiele godzin po jednym ładowaniu akumulatora. Militarny standard MIL-STD-810G gwarantuje niebywałą trwałość. Urządzenie może pracować w każdych okolicznościach i niestraszne mu trudne warunki.

Sprawdź koniecznie nowy model laptopa marki Acer. Extensa 15 to bardzo dobra seria komputerów mobilnych. Wewnątrz laptopa zainstalowano procesor Intel Core i5-1135G7. Dzięki temu sprzęt jest szybki i wydajny. Nie są mu straszne pilne i trudne zadania, które musisz wykonać na ostatnią chwilę. Zintegrowana karta graficzna Intel Iris Xe Graphics gwarantuje odpowiedni poziom wydajności i jakość obrazu, którą docenią nawet fani filmów i seriali. Fabrycznie zainstalowany system operacyjny Windows 11 Home pozwala na rozpoczęcie pracy zaraz po zakupie sprzętu.

HP EliteBook 840 stworzono z myślą o nowoczesnym stylu pracy. Ten przenośny, ultra lekki i smukły komputer biznesowy charakteryzuje się 85-procentowym stosunkiem ekranu do obudowy oraz jest wyposażony w cichą i komfortową klawiaturę. Laptop dysponuje bardzo szybkim procesorem Intel Core i7-1165G7 i szesnastoma gigabajtami pamięci operacyjnej. Ponadto, szybki i cichy dysk SSD mieści pół terabajta danych. W pamięci zainstalowany jest system operacyjny Windows 11 Professional. Laptop wygląda bardzo elegancko. Srebrna obudowa, w połączeniu z czarną klawiaturą, spodoba się każdemu. Komputer jest bardzo funkcjonalny, co jest możliwe między innymi dzięki dużej ilości złącz, które możesz wykorzystać do podłączania innych sprzętów.