TOP 5 laptopów dla graczy do najnowszych gier!

Idealny ASUS do grania w Warzone II!

Dobry sprzęt dla graczy powinien być wyposażony w dedykowaną kartę graficzną. Zapewnia ona nie tylko wysoką jakość obrazu, ale także niezbędną wydajność do pracy z wymagającymi tytułami. Laptop ASUS TUF Dash F15 FX516PC-HN115W to doskonały wybór. Ekran o częstotliwości odświeżania na poziomie 144 herców gwarantuje płynność scen wyświetlanych na ekranie. Procesor i5-11300H zapewnia wysokie taktowanie – także w trybie bazowym. Dysk SSD ma pojemność 512 gigabajtów. Nie zabraknie na pewno pamięci RAM. 16 gigabajtów DDR4 wystarczy, abyś mógł komfortowo zagrać w nowe gry. Zaawansowany system chłodzenia jest cichy, ale przede wszystkim wydajny. To ważne podczas zabawy – laptop może pracować szybko i bez przeszkód.

Laptopa do Warzone kupisz: << TUTAJ! >>

Źródło zdjęć: © materiały partnera Laptop HP Victus 16-d0603nw 16.1" IPS i5-11400 8GB RAM 512GB SSD GeForce RTX3050Ti Windows 11 Home

MSI nie bierze jeńców! Doskonały sprzęt dla graczy

MSI Katana GF76 11UD-684PL to rewelacyjna propozycja dla ostrych graczy. Prezentowany model wyposażono w ekran o przekątnej 17,3 cala. Odświeżanie na poziomie 144 herców zapewnia płynny obraz. Procesor Intel Core i7-11800H zapewnia bardzo szybką pracę – nawet przy wielu rozpoczętych procesach. Możesz także liczyć na wsparcie 16 gigabajtów pamięci RAM. Dysk SSD jest cichy, trwały i szybki. Mieści ponadto aż pół terabajta danych. Nie mogło zabraknąć dedykowanej karty graficznej – Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Gamingowa klawiatura zapewnia wysoki komfort podczas rozgrywki. Oczywiście nie mogło zabraknąć podświetlenia klawiszy. Wąska ramka wokół ekranu dodaje charakteru laptopowi. Możesz kupić sprzęt w kilku wariantach. Dostępna jest też opcja z Nvidia GeForce RTX 3060. Zainstalowany system operacyjny to Windows 11 Home.

Ostrego jak katana lapka kupisz: << TUTAJ! >>

Źródło zdjęć: © materiały partnera Laptop MSI Katana GF76 11UD-684PL 17.3" IPS 144Hz i7-11800H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX3050Ti

To nie Omen! To potężny laptop dla graczy od HP

Laptopy z serii Omen są cenione wśród użytkowników i ekspertów. Nic dziwnego, skoro są wyposażone w tak dobre podzespoły. Procesor to AMD Ryzen 7 5800H. Dysponuje on ośmioma wątkami, a taktowanie w trybie bazowym to 3,2 gigaherca. Dysk SSD ma pojemność aż 1000 gigabajtów. Zapewnia szybką pracę i wysoką trwałość podzespołu. Pamięci RAM jest całkiem sporo. Jeśli jednak 16 gigabajtów Ci nie wystarcza, możesz rozbudować ją aż czterokrotnie. Karta graficzna to AMD Radeon RX 6600M o sporej ilości pamięci. Ten laptop ma wszystko, czego potrzebuje wymagający gracz. Konstrukcja jest trwała i ergonomiczna. Ponadto, bardzo dobrze się prezentuje.

Doskonały laptop do gier KUP: << TUTAJ! >>

Źródło zdjęć: © materiały partnera Laptop HP Omen 16-c0113nw 16.1" IPS 144Hz R7-5800H 16GB RAM 1TB SSD RX6600M

ASUS TUF Gaming – tak doskonały, że nie chce się kończyć gry

Na koniec prezentujemy maszynę marzeń. Każdy gracz chciałby mieć sprzęt, który otwiera tak wiele możliwości jak ten laptop. Mamy tu wszystko, co potrzebne. Duży ekran z wysokim odświeżaniem, wydajny procesor AMD Ryzen 7, sporo pamięci RAM, szybki dysk SSD, dedykowaną kartę RTX 3050, a także najnowszy system Windows 11 Home. Jeśli to Cię nie zainteresowało, to musisz sprawdzić dokładną specyfikację. W niej czeka jeszcze więcej argumentów, które potwierdzą, że to będzie bardzo dobry wybór. Ciężko o lepszy zakup!

ASUS TUF Gaming kupisz w dobrej cenie: << TUTAJ! >>

Źródło zdjęć: © materiały partnera ASUS TUF GAMING A17

DELL G15 – idealny sprzęt dla zapalonego gracza

Laptop DELL G15 5515-9274 to kolejny świetny model sprzętu, który polecany jest graczom. W tym wypadku producent pokusił się o wyposażenie komputera w procesor AMD Ryzen 5 5600H. Możesz kupić ten sam model w dwóch wariantach pojemności pamięci: 8 lub 16 gigabajtów. Dysk SSD mieści pół terabajta danych. Karta graficzna jest dedykowana – to Nvidia GeForce RTX 3050. Obudowa komputera jest wytrzymała i ergonomiczna. Dzięki nowoczesnemu systemowi chłodzenia sprzęt zawsze ma zapewnione doskonałe warunki do pracy. Laptop przy tym świetnie wygląda i na pewno wpadnie w oko nowoczesnym graczom. Komputer ma fabrycznie zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional.

Ten sprzęt kupisz: << TUTAJ! >>

Źródło zdjęć: © materiały partnera Laptop DELL G15 5515-9274 15.6" R5-5600H 8GB RAM 512GB SSD GeForce RTX3050 Windows 11 Professional