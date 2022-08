TOP 5 laptopów biznesowych

Lenovo produkuje świetne laptopy, także te biznesowe. Prezentowany w zestawieniu model gwarantuje doskonałe parametry techniczne jak na urządzenie biurowe. W przypadku tego laptopa zdecydowano się na zamontowanie procesora Intel Core i7-1065G7. Gwarantuje on taktowanie na poziomie od 1,3 do nawet 3,9 gigaherca w trybie Turbo. Dysk SSD jest szybki i pojemny. Mieści nawet 1000 gigabajtów danych. 16 gigabajtów pamięci RAM DRR4 zapewnia szybkie wykonanie wielu operacji jednocześnie. Ekran o przekątnej 14 cali gwarantuje obraz o rozdzielczości Full HD. Laptop jest wyposażony w moduł Wi-Fi 6, dzięki czemu połączenie z siecią bezprzewodową jest stabilne i szybkie. Zainstalowano także Windows 10 z możliwością darmowej aktualizacji.

Czy dobry laptop biurowy może kosztować nieco ponad 2000 złotych? Oczywiście! Przykładem jest laptop HP z ekranem o przekątnej 15,6 cala. Sprzęt wyposażono w procesor AMD Ryzen 3 5300U. 8 gigabajtów pamięci RAM wystarcza w zupełności do standardowej obsługi biurowej. Laptopa jest bardzo elegancki, a przy tym lekki i smukły. Matowa matryca gwarantuje komfort pracy nawet przy mocnym oświetleniu padającym wprost na ekran. Dysk SSD pozwala na szybki zapis i odczyt danych. Laptop dysponuje systemem operacyjnym Windows 10 Home, który można za darmo zaktualizować do najnowszej wersji – 11-stej. Zintegrowana karta graficzna pozwala na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli.

Już na pierwszy rzut oka, komputer przenośny wygląda bardzo solidnie. Jest wyposażony w procesor Intel Core i3 najnowszej, jedenastej generacji. Dysk SSD ma pojemność 256 gigabajtów, co w zupełności wystarczy na cele zawodowe. Zintegrowana karta graficzna Intel UHD Graphics dysponuje parametrami, które są w stanie obsłużyć proste programy graficzne, a także umożliwić oglądanie filmów czy seriali w doskonałej jakości. Sprzęt dysponuje wszystkimi niezbędnymi portami: wejściem HDMI, 2 złączami USB 3.0, USB 3.1 typu C, wejściem mikrofonowym i wyjściem audio. Możliwy jest także zakup modelu z procesorem i5.

Jeśli zależy Ci na aktualnym oprogramowaniu, wybierz tego laptopa. Zainstalowano w nim system Windows 11. Dzięki temu zyskujesz dostęp do wszystkich najnowszych funkcji oferowanych przez system Microsoft. Laptop wyposażono w procesor Intel Core i3-1115G4. Jego taktowanie mieści się w przedziale od 3,0 do nawet 4,1 gigaherca w trybie Turbo. Szybki dysk SSD ma pojemność 256 gigabajtów. Pamięci RAM także nie brakuje. 8 gigabajtów gwarantuje wystarczającą sprawność podczas realizacji procesów. W razie czego, możesz ją rozbudować o kolejny moduł. To idealny laptop biznesowy, który na pewno posłuży wiele lat. Co istotne, konstrukcja jest naprawdę trwała. Nie ma więc obaw przed podróżami z laptopem.