TOP 5 hulajnóg elektrycznych do 2000 zł

Niedroga i doskonała hulajnoga Xiaomi Mi Essential

W świecie mobilności miejskiej, Xiaomi Mi Essential jest prawdziwym krokiem naprzód. Ciesz się swobodą jazdy, którą oferuje ta elegancka hulajnoga elektryczna. Zaprojektowana z myślą o codziennym użytkowaniu, Xiaomi Mi Essential łączy w sobie prędkość do 20 km/h i maksymalny zasięg 20 km. Zasila ją mocny silnik o mocy 250W, pozwalający na łatwe poruszanie się po miejskich ulicach. Rama wykonana z lekkiego, a zarazem wytrzymałego aluminium lotniczego sprawia, że jest idealna dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu, dlatego hulajnoga jest wyposażona w skuteczne hamulce tarczowe i system odzyskiwania energii podczas hamowania.

Blaupunkt nie pozwoli Ci stać w miejscu! Świetny model ESC809

Wyróżnij się w tłumie z hulajnogą elektryczną Blaupunkt ESC809. Twój nowy ulubiony środek transportu jest nie tylko funkcjonalny, ale także modny. Wyposażony w silnik 350W, Blaupunkt ESC809 osiąga prędkość do 25 km/h, zapewniając jednocześnie zasięg do 20 km. Ciesz się jazdą dzięki wydajnym bateriom litowo-jonowym, które naładują się w mniej niż 4 godziny. Światła LED zapewniają doskonałą widoczność, a hamulce tarczowe zapewniają bezpieczeństwo. Rama hulajnogi wykonana jest z wytrzymałego aluminium, co gwarantuje długotrwałą żywotność i niezawodność.

Kolejny, świetny model od Xiaomi!

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 to hulajnoga, która przeniesie Cię do nowego wymiaru jazdy. Jej silnik o mocy 300W pozwala na osiągnięcie prędkości do 25 km/h, a bateria o dużej pojemności zapewnia zasięg do 30 km. Wyposażona w innowacyjne technologie, takie jak system zarządzania energią, który zoptymalizował zużycie baterii, Xiaomi Mi Electric Scooter 3 jest gotowa do codziennego użytku. Ciesz się płynnością jazdy dzięki amortyzowanym kołom i nieskazitelnemu systemowi hamowania tarczowego, który zapewnia pełne bezpieczeństwo podczas jazdy.

Świetna hulajka Frugal Impulse

Frugal Impulse to prawdziwa gratka dla entuzjastów mobilności elektrycznej. Oferuje prędkość do 25 km/h i zasięg do 40 km, a jej silnik o mocy 350W sprawia, że jest gotowa na każde wyzwanie. Jej lekka, ale wytrzymała konstrukcja sprawia, że jest doskonała na miejskie eskapady. Składana konstrukcja sprawia, że z łatwością zmieści się w bagażniku samochodu lub będzie można ją przechować w domu, nie zajmując wiele miejsca. Wydajna bateria litowo-jonowa ładuje się w mniej niż 5 godzin, a także ma zintegrowany system zarządzania energią, który pomaga optymalizować jej zużycie. Hamulce tarczowe zapewniają niezawodne zatrzymanie, a przednie i tylne światła LED umożliwiają jazdę po zmroku. Na wyposażeniu znajduje się również wygodny wyświetlacz LED, który umożliwia monitorowanie stanu baterii i prędkości.

Elegancka i funkcjonalna hulajnoga Argento Active EVO

Hulajnoga elektryczna Argento Active EVO to połączenie elegancji i funkcjonalności. Jej solidna konstrukcja i wyrafinowany design sprawiają, że jest idealna dla tych, którzy chcą połączyć komfort z wygodą. Silnik 350W pozwala na prędkość do 25 km/h, a zasięg 25 km umożliwia długie i bezproblemowe podróże po mieście. Wyposażona w 8,5-calowe opony, jest zdolna do poradzenia sobie z różnymi powierzchniami, a hamulce tarczowe gwarantują bezpieczną jazdę. Bateria ładuje się w ciągu zaledwie 4 godzin, a jej zintegrowany system zarządzania energią zapewnia długotrwałe i efektywne użycie. Wyświetlacz LED umożliwia łatwe monitorowanie wszystkich kluczowych parametrów.

