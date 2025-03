TOP 5 dronów – sprawdź premierowe modele

Materiał sponsorowany przez Media Expert

Dron DJI Flip Fly More Combo (DJI RC 2)

© materiały partnera

DJI Flip otwiera przed Tobą nowe możliwości filmowania z powietrza. Ten ultralekki dron jest wyjątkowo łatwy w pilotażu, a jednocześnie oferuje imponujące osiągi. Już od pierwszego startu przekonasz się, że latanie może być proste i ekscytujące – Flip potrafi wznieść się z dłoni i może latać nawet bez kontrolera. Innowacyjna, składana osłona śmigieł chroni drona i otoczenie, więc możesz latać bezpiecznie wszędzie, skupiać się na przyjemności lotu, nie na obawach przed kolizjami. Wbudowana kamera 4K sprawi, że zwykłe chwile uwiecznisz z niezwykłej perspektywy. Dodatkowo inteligentne tryby, takie jak Śledzenie Obiektów, automatycznie obserwują wybrany obiekt i utrzymują go w centrum kadru. Dzięki temu nagrasz dynamiczne sceny i nic ważnego nie umknie Ci z pola widzenia.

Dron DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2)

© materiały partnera

DJI Mini 4 Pro to dowód, że nawet ultralekki dron może oferować profesjonalne możliwości. Jego wielokierunkowe czujniki przeszkód i systemy bezpieczeństwa dbają o bezpieczeństwo lotu – dron sam wykrywa i omija przeszkody, a funkcja powrotu do domu (RTH) gwarantuje bezpieczny powrót na miejsce startu. Dzięki temu nawet początkujący mogą latać bez stresu. Kamera w Mini 4 Pro zapewnia imponującą jakość obrazu. Dla miłośników mediów społecznościowych dostępna jest funkcja True Vertical Shooting – kamera obraca się o 90 stopni, umożliwia filmowanie w pionie idealne na Tik Toka, czy Instagram. Wiele inteligentnych trybów lotu pozwala tworzyć efektowne ujęcia bez wysiłku – dron sam wykonuje skomplikowane manewry i nagrywa za Ciebie widowiskowe klipy.

© materiały partnera

Dron DJI Air 3S Fly More Combo (DJI RC 2)

© materiały partnera

Chcesz tworzyć ujęcia z drona o kinowej jakości bez skomplikowanej obsługi? DJI Air 3S Fly More Combo Ci to umożliwi. Zaawansowany system czujników wykrywa przeszkody z każdej strony (również przy słabym świetle), dzięki czemu dron sam omija niebezpieczeństwa i pozwala Ci latać bez obaw. Możesz płynnie przełączać się między obiektywami w trakcie lotu – na przykład zacząć od panoramy okolicy, a potem zrobić efektowne zbliżenie na daleki obiekt. Obie kamery obsługują tryb HDR, więc kolory pozostają żywe i naturalne nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Z trzema akumulatorami Fly More Combo masz łącznie ponad dwie godziny lotu. Taki zapas czasu pozwala nagrywać nawet bardzo długie ujęcia podczas wypraw, bez częstych przerw na ładowanie.

Dron DJI Avata 2 Fly More Combo (3× bateria)

© materiały partnera

DJI Avata 2 to dron FPV dla każdego. Zapewnia dreszcz emocji z lotu pierwszoosobowego, a przy tym jest zaskakująco przyjazny dla początkujących. Dzięki wbudowanym osłonom śmigieł znosi drobne kolizje, a system stabilizacji pozwala mu zawisnąć w miejscu. W razie potrzeby awaryjne zatrzymanie jednym przyciskiem wstrzyma lot, co daje nowicjuszom poczucie kontroli podczas nauki. Sterowanie Avatą 2 przypomina grę wideo – zakładasz gogle FPV i kierujesz dronem delikatnymi ruchami kontrolera. Bateria pozwala na loty do ok. 23 minut, a z trzema akumulatorami łączny czas zabawy zbliża się do godziny. System transmisji DJI O3+ zapewnia zasięg kilku kilometrów i minimalne opóźnienie sygnału, więc obraz w goglach jest zawsze wyraźny i natychmiast reaguje na ruchy drona.

Dron DJI Neo Fly More Combo

© materiały partnera

DJI Neo to ultralekki dron wielkości dłoni, który startuje prosto z Twojej ręki i w kilka sekund unosi się w powietrze – gotów nagrywać wyjątkowe obrazy. Sterowanie jest dziecinnie proste. Wystarczy smartfon lub nawet komendy głosowe, by posłać go w górę i uchwycić ujęcia z lotu ptaka. Pełna osłona śmigieł chroni otoczenie i samego drona, więc bez obaw użyjesz go w domu albo w ogrodzie. Neo lata bezpiecznie tam, gdzie zechcesz. Mimo kieszonkowych rozmiarów nagrywa w rozdzielczości 4K, dzięki czemu wszystko uwiecznisz z zupełnie nowej perspektywy. Elektroniczna stabilizacja obrazu dba o płynność filmu nawet wtedy, gdy dron krąży wokół Ciebie. Za stabilną łączność odpowiada zaawansowany system transmisji, który zapewnia podgląd na żywo w wysokiej jakości i z minimalnym opóźnieniem nawet na odległość kilku kilometrów. Jeśli poziom baterii spadnie lub dron straci sygnał, funkcja powrotu automatycznie sprowadzi go do punktu startu.

Materiał sponsorowany przez Media Expert