TOP 5 AGD na Black Friday! Sprawdź oferty!

Okres szalonych promocji i niewiarygodnych obniżek cen na przełomie listopada i grudnia to doskonały moment, by zaopatrzyć się w gwiazdkowe prezenty. Także te duże, praktyczne i przeznaczone dla całej rodziny. Czyli sprzęt AGD, teraz w świetnych cenach w Media Expert.

Kawa na dzień dobry

Poszukiwanie najlepszych rabatów i najbardziej odpowiednich prezentów warto zacząć tak jak każdy inny dzień. Czyli od kawy. Ten poranny rytuał jest udziałem prawie 60 proc. Polaków, a jeszcze więcej, czyli 80 proc. przyznaje się do regularnego, choć nie codziennego, picia kawy. Spożywamy 2 kg kawy rocznie "na głowę", co daje nam 11. miejsce na świecie wśród narodów najbardziej kochających kofeinę. Czy w takiej sytuacji dobrym prezentem pod choinkę będzie ekspres do kawy? Oczywiście, że tak.

I tak się znakomicie składa, że w promocyjnej ofercie Media Expert znajdziemy teraz wyjątkowo atrakcyjne rabaty właśnie na urządzenia do parzenia pysznej kawy w domu. Jednym z nich jest DeLonghi Dinamica ECAM 350, czyli sprzęt stworzony przez producenta najbardziej popularnych ekspresów do kawy na świecie. W tym wyjątkowym okresie możemy mieć to cudo kofeinowej techniki już za 2499 zł, oszczędzając okrągłe 300 zł! Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 2799 zł. To niewielka cena za sprytne urządzenie, które uraczy nas aż 12 odmianami kawy, od popularnych espresso, cappuccino i latte macchiatto aż do łagodnej flat white, skoncentrowanego ristoretto, odwróconego longa i oczywiście tradycyjnej kawy czarnej. Trzynastostopniowy stalowy młynek, dwa termobloki podgrzewające oraz innowacyjny system spieniania LatteCrema zadbają o to, by każdy z kawowych napojów powstał dokładnie według naszych instrukcji.

A co jeśli kawę pijemy tylko w dwóch odmianach – czarną i bardzo mocną czarną? Wtedy możemy zaoszczędzić ponad pół tysiąca złotych na prostym i diabelnie skutecznym ekspresie Philips 800 EP0820/00. Ten czarny i mocny jak parzona przez niego kawa ekspres kosztował przed obniżką 1699,99 zł, ale teraz można go zabrać do domu, płacąc tylko 1111 zł! Prawie 600 zł mniej! Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699,99 zł, więc jest to realna oszczędność na naprawdę wysokim poziomie.

Wygodniej i będzie oszczędnie

Kolejna propozycja to sprzęt, który również posłuży przez lata, a do tego zdejmie z barków mnóstwo pracy i poprawi komfort życia. Mowa oczywiście o zmywarce, suszarce i innym sprzęcie AGD, który przejmuje od nas uciążliwe codzienne obowiązki. I który jest teraz o wiele tańszy w sklepie Media Expert.

Promocje obejmują np. zgrabną zmywarkę Whirlpool W2F HD624, która z kodem kosztuje teraz tylko 1599 zł. To jeszcze taniej niż w czasie ostatnich promocji z 30 dni, gdy cena spadła do 1699 zł. Bez kodu promocyjnego za urządzenie trzeba zapłacić 1999 zł. Ta inteligentna zmywarka zużyje niewiele energii i wody, bo nieustannie kontroluje poziom wypełnienia i dostosowuje do niego ilość potrzebnego prądu oraz substancji myjących. Mieści się w niej 14 kompletów, więc bez problemu obsłuży dużą rodzinę po porządnym obiedzie lub pozmywa codziennie po wszystkich posiłkach rodziny mniejszej.

Mnóstwo pracy i problemów zaoszczędzi również suszarka. Na przykład fantastyczna Bosch WTH85V8SPL, którą można mieć teraz aż o 1100 zł taniej! To zaawansowane urządzenie do szybkiego, dokładnego i delikatnego suszenia tkanin kosztowało przed obniżką 2999,99 zł. Była to jednocześnie najniższa cena w ostatnich 30 dniach. Teraz możesz kupić ten świetny sprzęt za 1899 zł! Mniej niż dwa tysiące za ultranowoczesną suszarkę kondensacyjną, wykorzystującą system pompy ciepła do perfekcyjnego wysuszenia 8 kg tkanin w 40 minut? I to suszarkę bardzo cichą dzięki silnikowi inwerterowemu i systemowi tłumiącemu wibracje, z klasą energetyczną A++, zużywającą niewiele ponad 200 kWh prądu rocznie. Potrafiącą wysuszyć delikatną wełnę, puchowe kurtki, poduszki z pierzem, a nawet śpiwory. To najlepsza okazja, by wreszcie przestać się martwić o to, gdzie i jak wysuszymy pranie zimą. I nie tylko zimą.

Jeśli zaś mamy już zmywarkę i suszarkę, i mają je również członkowie naszej bliskiej rodziny, to może warto wymienić wiekowy piekarnik? Zwłaszcza że najnowocześniejszy Electrolux SteamCrisp można teraz kupić w sklepie Media Expert taniej. Ten szwedzki piekarnik elektryczny wykorzystujący skondensowaną parę wodną to w zasadzie całkiem nowa generacja tego typu urządzeń. Wielostopniowy generator pary pozwala nie tylko na pieczenie potraw, ale również smażenie, gotowanie, duszenie i grillowanie. Z mniejszą ilością tłuszczu, szybciej, z lepszym aromatem i smakiem oraz z zachowaniem witamin i cennych składników mineralnych. To prawdziwa kuchenna rewolucja, czarna i elegancka, jak przystało na skandynawskie wzornictwo przemysłowe. Aktualne rabaty sprawiają, że naprawdę warto pomyśleć o lepszym wyposażeniu kuchni.

Prąd i woda w prezencie

Przedświąteczne promocje i niesamowite rabaty w Media Expert nie kończą się na AGD wymienionym powyżej. Wręcz przeciwnie, dopiero się na nim zaczynają. I sprawiają, że koncepcja takiego praktycznego prezentu staje się autentycznie atrakcyjna. Oczywiście można znów kupić najbliższym jakieś gadżety, które najpierw zachwycą, a potem szybko zostaną zapomniane. A można też nabyć właśnie coś, co oszczędzi pracy i czasu całej rodzinie każdego dnia. Lśniący bibelot ucieszy tylko zaraz po odpakowaniu prezentu. A za zmywarkę czy inny sprzęt, który ułatwi nam życie, będziemy wdzięczni przez całe lata.

Kupując nowe AGD, warto tylko pamiętać, że w ich przypadku bardzo ważne jest zużycie energii elektrycznej oraz wody. Nie warto dziś oszczędzić na zakupie, a potem dopłacać co miesiąc z każdym rachunkiem. Klasa energetyczna to pierwsza cecha, na którą powinniśmy patrzeć w przypadku planowanego zakupu, zaraz po cenie. Zużycie wody jest równie ważne, a być może nawet ważniejsze w perspektywie nadchodzących lat. Koniecznie trzeba sprawdzić, jak bardzo oszczędny i przyjazny dla naszego portfela oraz środowiska jest upatrzony zakup. I ewentualnie rozważyć nabycie innego sprzętu, być może nieco droższego, ale za to zużywającego mniej zasobów naturalnych i powodującego mniej emisji CO2.

Płatna współpraca z marką Media Expert