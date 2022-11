To nie koniec super obniżek. Sprawdź dzisiejsze okazje

Carpe diem, mawiali starożytni Rzymianie. Chwytaj dzień, ciesz się każdą chwilą, bo już się nie powtórzy. Żyj w teraźniejszości i czerp z niej radość, bo właśnie o to chodzi w życiu. Ta filozofia nadal jest aktualna ponad dwa tysiące lat później. Ale są dni, a nawet tygodnie, które chwytamy tak po prostu, rutynowo i dni, których pochwycenia absolutnie i bezapelacyjnie należy dokonać za wszelką cenę. Właśnie takim tygodniem jest Cyber Monday. Czyli tydzień największych, najlepszych i najbardziej atrakcyjnych sklepowych promocji. To święto zakupów przyszło do nas zza oceanu całkiem niedawno. Nie ma żadnego kontekstu i żadnego umocowania w naszej kulturze, ale pokochaliśmy je bardziej niż walentynki, Halloween i wszystkie inne zagraniczne okazje do świętowania razem wzięte. Dlaczego? Dlatego że wszystkie inne święta w ten czy inny sposób zmuszają nas do wydatków. A Cyber Monday wręcz przeciwnie – pozwala sporo zaoszczędzić. Na dosłownie wszystkim.

Płyta indukcyjna

Energooszczędna płyta indukcyjna, która ma nam zastąpić tradycyjne palniki gazowe w kuchence to nie jest pierwszy produkt, który nam przychodzi do głowy, gdy myślimy o promocjach w Cyber Monday. A szkoda. Płyty indukcyjne są genialne. Są precyzyjne i proste w obsłudze. Łatwo się je czyści. I przede wszystkim są o wiele bardziej bezpieczne niż palniki gazowe. A do tego tańsze w eksploatacji dzięki oszczędności energii. Electrolux Slim-Fit to płyta indukcyjna, która ma te wszystkie zalety i… kilka innych. Opcja Power Boost daje jej większą moc, a system Opti-Fix zapewnia łatwe i bezproblemowe montowanie w każdych warunkach, nawet w starym budownictwie z wiekową instalacją elektryczną. To świetny sprzęt wysokiej klasy, za który zwykle trzeba wydać grubo ponad tysiąc złotych. Teraz, w Cyber Monday, można go pochwycić już za 999 zł!

Strzyżarka

A może tak zadbać o strzyżenie? Brody, wąsów czy też dowolnych innych włosów? I to niekoniecznie swoich, bo przecież maszynkę Braun MGH5280 można też nabyć z myślą o gwiazdkowym prezencie. Bardzo praktycznym i przydatnym. Strzyżarka Braun radzi sobie ze wszystkim. Ma 13 ustawień długości strzyżenia. Cztery różne nakładki grzebieniowe, jedną do golenia ciała, jedną do cieniowania i nawet trymer do nosa i uszu. To urządzenie "wszystko w jednym", prawdziwy kombajn do strzyżenia. Dzięki niemu można wygodnie pozbywać się niechcianych włosów lub też fantazyjnie modelować te, które chcemy zostawić. I to za połowę ceny! Tak, choć normalnie ta strzyżarka kosztuje 279 zł, to w Cyber Monday można ją kupić za 149 zł! Powiedzieć, że to niezła okazja, to jak nic nie powiedzieć.

Tablet

Tak, można oglądać filmy czy surfować po Internecie na smartfonie. Ale o wiele lepiej robi się to na tablecie. Ma te same zalety co telefon – można go zabrać wszędzie tam, gdzie trudno jest pójść z telewizorem czy laptopem. Ale jest większy i wygodniejszy w obsłudze. A wielkość ma znaczenie, zwłaszcza przy oglądaniu filmów. Gdyby nie miała, ludzie nie chodziliby do kina, tylko wszystko oglądali w domu. Samsung Galaxy Tab S6 Lite to najnowsza propozycja z wyższej półki od światowego lidera w produkcji elektroniki. Ma świetny 10-calowy wyświetlacz TFT. Ośmiordzeniowy procesor, 4 GB RAM i 64 GB pamięci masowej. I bardzo pojemną baterię. Oraz, tradycyjnie już dla tabletów Samsunga, świetny rysik, który ułatwi pracę i naukę oraz uwolni kreatywność. W każdy inny dzień to klasowe urządzenie kosztuje 1649 zł. Z okazji Cyber Monday można je pochwycić za 1299 zł, oszczędzając aż cztery stówki.

Laptop

Oczywiście w Cyber Monday nie może zabraknąć także wyśmienitej okazji na dużo tańszy zakup komputera osobistego. Laptop Dell G15 normalnie kosztuje 4549 zł. Dziś można, a właściwie nawet trzeba złapać go za… 2999 zł. Tak, aż o 1550 złotówek mniej. Niewiarygodne, ale prawdziwe. Trzy tysiące za markowy 15-calowy laptop z procesorem Intel i5, 16 GB RAM, dyskiem SSD 512 GB i wyświetlaczem 120 Hz. I kartą graficzną RTX 3050 Ti! Przecież to jest porządny sprzęt gamingowy, nie mówiąc już o potężnej wydajności we wszystkich innych możliwych zastosowaniach. Za trzy tysiące zazwyczaj taki sprzęt można kupić… ale używany. A nie świeżutki i całkiem nowy! Jeśli jest jedna okazja w ten Cyber Monday, której naprawdę nie można przepuścić, to jest nią właśnie ten Dell G15.

Telewizor

Tę okazję trzeba będzie łapać przynajmniej we dwójkę. Jedna osoba po prostu nie uniesie 75-calowego telewizora Sony Bravia. Zwłaszcza że jest on naszpikowany zaawansowaną elektroniką, która znacznie zwiększa jego ciężar… gatunkowy. Potężny 4K HDR Processor X1 przeskaluje każdy, nawet najsłabszy obraz do wysokiej rozdzielczości i maksymalnej jakości. Triluminos Pro, Motionflow XR i X-Reality Pro dbają o fantastyczną paletę barw oraz niezrównaną płynność i ostrość obrazu. Telewizor spełnia standardy Dolby Vision i Dolby Atmos. I bazuje na popularnym, wszechstronnym systemie Android TV, który pozwoli zainstalować dowolne potrzebne aplikacje. Dodatkowa obsługa zarówno Chromecast, jak i AirPlay pozwoli przerzucać obraz z ekranu smartfona na pełne 75 cali Sony Bravia. Nowy, lepszy i większy telewizor przyda się i do oglądania Mistrzostw Świata, i do filmów i seriali ze streamingu, i do tradycyjnej telewizji, jeśli ktoś jeszcze ją ogląda. I w ten Cyber Monday można go kupić o pół tysiąca taniej! Jego zwykła cena to 6499 zł, ale dziś i tylko teraz jest dostępny już za 5999 zł! To niebagatelny wydatek, ale przecież to nie urządzenie na jeden sezon, tylko sprzęt, który będzie spełniał standardy nawet i za 10 lat. Warto pomyśleć, czy nie chwycić tej okazji.