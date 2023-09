The Invincible ponownie na PGA!

The Invincible, czyli najnowsza produkcja Starward Industries zostanie zaprezentowana podczas targów Poznań Game Arena 2023 w strefie 11 bit studios. Na uczestników PGA 2023 czekają w tym roku dwa różne dema gry. Ponadto w strefie 11 bit studios zwiedzający będą mogli również zobaczyć customowy komputer The Invincible, wykonany we współpracy z AMD.

The Invincible to atompunkowa, retrofuturystyczna stylistyka i historia dotykająca szeregu zagadnień. Gracze zmierzą się w niej nie tylko z niespotykanym dotąd zagrożeniem, ale też własnymi uprzedzeniami oraz nienasyconymi ludzkimi ambicjami. Ich zadaniem będzie poszukanie odpowiedzi na pytanie: czy człowiek rzeczywiście powinien próbować zawładnąć wszystkim, co odkrywa na swej drodze.

Gra została oparta na motywach ikonicznej powieści Stanisława Lema. Jest to narracyjna przygoda science-fiction, która już 6 listopada ukaże się na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X. Gracze wcielą się w postać astrobiolożki imieniem Yasna, której zadaniem jest odnalezienie własnej załogi, gdy ta ginie podczas naukowej misji na niezbadanej planecie Regis III.

Customowy komputer od AMD w motywie The Invincible © Materiały prasowe

Dla zwiedzających będzie to kolejna okazja do sprawdzenia gry stworzonej przez Starward Industries. Przed rokiem uczestnicy PGA mieli możliwość zagrania w pierwszą wersję dema gry. Tytuł zebrał bardzo pozytywne reakcje od graczy, którzy w ankietach przyznali The Invincible wysokie noty.

Stoisko 11 bit studios zostanie zlokalizowane w pawilonie nr 7. 11 bit studios jest deweloperem multiplatformowych gier sprzedawanych na całym świecie. Spółka specjalizuje się w produkcji gier niezależnych. Tytuły tworzone przez 11 bit studios są świetnie przyjmowane zarówno przez graczy jak i światową prasę grową, co zaowocowało otrzymaniem pokaźnej liczby nagród.

Materiał sponsorowany przez PGA